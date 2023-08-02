1:2
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
1:0
5' ГолКарабали Брайян
40' Желтая карточкаЛеон Луис
52' Желтая карточкаКарабали Брайян
71' Желтая карточкаОртис Педро
1:1
88' ГолNicolas Fernandez I
1:2
90' ГолGaston Togni
90'+6
Ход матча
5'
1:0
40'
52'
71'
88'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
12
Ортис
Педро
26
Леон
Луис
19
Bryan
Angulo
- Основной состав
-
12 Ортис ПедроВратарь
- Защитник
-
26 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Bryan AnguloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Чамба ТоммиПолузащитник
-
22 Felix Mina
-
-
13 Jhon Sanchez
-
16 Edgar Lastre
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Gaston TogniНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пратто ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
Бомбардиры внутри турнира
Эмелек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабеса Алехандро
|2
|0.22
|Карабали Брайян
|2
|0.22
|Боланьос Миллер
|1
|0.11
|Севальос Хосе
|1
|0.11
|Diego Garcia VI
|1
|0.11
|Cain Jair Fara
|1
|0.11
|Edgar Lastre
|1
|0.11
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|6
|0.86
|Gaston Togni
|5
|0.71
|Agustin Sant'Anna
|2
|0.29
|Julian Alejo Lopez
|2
|0.29
|Солари Сантьяго
|1
|0.14
|Сото Алексис
|1
|0.14
Карточки
Эмелек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабеса Алехандро
|3
|1
|Боланьос Миллер
|3
|0
|Carlos Villalba
|3
|0
|Cristhian Valencia
|3
|0
|Bryan Angulo
|2
|0
|Карабали Брайян
|2
|0
|Edgar Lastre
|2
|0
|Joseph Espinoza
|0
|1
|Леон Луис
|1
|0
|Кайседо Ромарио
|1
|0
|Diego Garcia VI
|1
|0
|Jose Alberti
|1
|0
|Cain Jair Fara
|1
|0
|Anibal Leguizamon
|1
|0
|Ортис Педро
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|David Barbona
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
Результаты матчей
Эмелек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
0
Эмелек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
9
Эмелек
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Дефенса и Хустисия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
17
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
22%
2
12%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эмелек
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Эмелек - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Эмелек 0:1 Эмелек - Данубио 2:1 Депортиво Куэнка - Эмелек 3:2
Эмелек - Гуаласео 0:0 Эмелек - Гуарани Асунсьон 1:1 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:3 Эмелек - Гуаякиль Сити 0:0 Уракан - Эмелек 2:2 Универсидад Католика Кито - Эмелек 3:2 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 Кумбайа - Эмелек 0:0 Гуарани Асунсьон - Эмелек 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Мушук Руна - Эмелек 0:0 Эмелек - Уракан 1:0 Эмелек - Эль-Насьональ Кито 1:2 Аукас - Эмелек 2:1 Данубио - Эмелек 2:0 Дельфин - Эмелек 3:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2
Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2
Результаты матчей
Эмелек
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эмелек
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
27
61
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3