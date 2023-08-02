  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Эмелек
1:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
1:0
5' Гол
Карабали Брайян
40' Желтая карточка
Леон Луис
52' Желтая карточка
Карабали Брайян
71' Желтая карточка
Ортис Педро
1:1
88' Гол
Nicolas Fernandez I
1:2
90' Гол
Gaston Togni
90'+6
12
Ортис
Педро
14
Кайседо
Ромарио
26
Леон
Луис
2
Anibal
Leguizamon
24
Карабали
Брайян
21
Севальос
Хосе
36
Cristhian
Valencia
15
Carlos
Villalba
7
Соса
Самуэль
19
Bryan
Angulo
11
Diego
Garcia
VI
23
Болонья
Энрике
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
4
Nicolas
Tripicchio
8
Julian
Alejo
Lopez
19
David
Barbona
27
Солари
Сантьяго
29
Nicolas
Fernandez
I
11
Gaston
Togni
Эмелек
Дефенса и Хустисия

Бомбардиры внутри турнира

Эмелек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабеса Алехандро 2 0.22
Карабали Брайян 2 0.22
Боланьос Миллер 1 0.11
Севальос Хосе 1 0.11
Diego Garcia VI 1 0.11
Cain Jair Fara 1 0.11
Edgar Lastre 1 0.11
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 6 0.86
Gaston Togni 5 0.71
Agustin Sant'Anna 2 0.29
Julian Alejo Lopez 2 0.29
Солари Сантьяго 1 0.14
Сото Алексис 1 0.14

Карточки

Эмелек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабеса Алехандро 3 1
Боланьос Миллер 3 0
Carlos Villalba 3 0
Cristhian Valencia 3 0
Bryan Angulo 2 0
Карабали Брайян 2 0
Edgar Lastre 2 0
Joseph Espinoza 0 1
Леон Луис 1 0
Кайседо Ромарио 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Jose Alberti 1 0
Cain Jair Fara 1 0
Anibal Leguizamon 1 0
Ортис Педро 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 0
Сото Алексис 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Gabriel Alanis 1 0
David Barbona 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Gaston Togni 1 0

Результаты матчей

Эмелек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
0
Эмелек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
9
Эмелек
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Дефенса и Хустисия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
22%
2
12%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмелек
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Эмелек - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Эмелек 0:1 Эмелек - Данубио 2:1 Депортиво Куэнка - Эмелек 3:2
Эмелек - Гуаласео 0:0 Эмелек - Гуарани Асунсьон 1:1 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:3 Эмелек - Гуаякиль Сити 0:0 Уракан - Эмелек 2:2 Универсидад Католика Кито - Эмелек 3:2 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 Кумбайа - Эмелек 0:0 Гуарани Асунсьон - Эмелек 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Мушук Руна - Эмелек 0:0 Эмелек - Уракан 1:0 Эмелек - Эль-Насьональ Кито 1:2 Аукас - Эмелек 2:1 Данубио - Эмелек 2:0 Дельфин - Эмелек 3:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2
Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2

Результаты матчей

Эмелек
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эмелек
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
7
1.5
6
1
1/8 финала
0 Либертад
1 Форталеза Сеара
1 Эмелек
2 Дефенса и Хустисия
Коринтианс
Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата
Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гуарани Асунсьон
Сан-Лоренсо Альмагро
Сан-Паулу
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
Ньюбленсе
ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Леон Луис получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эмелек 1:2 Дефенса и Хустисия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     