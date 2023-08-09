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Копа Судамерикана
2023

Дефенса и Хустисия
1:0
Конец матча
Эмелек
0'
35' Желтая карточка
Carlos Villalba
59' Желтая карточка
Карселен Майкл
1:0
62' Гол
David Barbona
87' Желтая карточка
Gaston Togni
87' Желтая карточка
Леон Луис
90'+5
23
Болонья
Энрике
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
4
Nicolas
Tripicchio
5
Facundo
Gutierrez
19
David
Barbona
27
Солари
Сантьяго
29
Nicolas
Fernandez
I
11
Gaston
Togni
12
Ортис
Педро
14
Кайседо
Ромарио
26
Леон
Луис
2
Anibal
Leguizamon
20
Jackson
Rodriguez
27
Карселен
Майкл
15
Carlos
Villalba
7
Соса
Самуэль
21
Севальос
Хосе
11
Diego
Garcia
VI
19
Bryan
Angulo
Дефенса и Хустисия
Эмелек

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Эмелек

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 6 0.75
Gaston Togni 5 0.63
Agustin Sant'Anna 2 0.25
Julian Alejo Lopez 2 0.25
Солари Сантьяго 1 0.13
David Barbona 1 0.13
Сото Алексис 1 0.13
Эмелек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабеса Алехандро 2 0.2
Карабали Брайян 2 0.2
Боланьос Миллер 1 0.1
Севальос Хосе 1 0.1
Diego Garcia VI 1 0.1
Cain Jair Fara 1 0.1
Edgar Lastre 1 0.1

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 0
Сото Алексис 2 0
Gaston Togni 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Gabriel Alanis 1 0
David Barbona 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Эмелек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабеса Алехандро 3 1
Carlos Villalba 4 0
Боланьос Миллер 3 0
Cristhian Valencia 3 0
Bryan Angulo 2 0
Леон Луис 2 0
Карабали Брайян 2 0
Edgar Lastre 2 0
Joseph Espinoza 0 1
Кайседо Ромарио 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Jose Alberti 1 0
Cain Jair Fara 1 0
Anibal Leguizamon 1 0
Ортис Педро 1 0
Карселен Майкл 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Эмелек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Эмелек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
4
Дефенса и Хустисия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Эмелек
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

18
9
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
11%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
5
28%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0
Эмелек
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Либертад Лоха - Эмелек 0:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Эмелек - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Эмелек 0:1
Эмелек - Данубио 2:1 Депортиво Куэнка - Эмелек 3:2 Эмелек - Гуаласео 0:0 Эмелек - Гуарани Асунсьон 1:1 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:3 Эмелек - Гуаякиль Сити 0:0 Уракан - Эмелек 2:2 Универсидад Католика Кито - Эмелек 3:2 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 Кумбайа - Эмелек 0:0 Гуарани Асунсьон - Эмелек 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Мушук Руна - Эмелек 0:0 Эмелек - Уракан 1:0 Эмелек - Эль-Насьональ Кито 1:2 Аукас - Эмелек 2:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Эмелек

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Эмелек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
1
1.5
1
4
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
2
1.5
2
8
4
4
2.5
1
7
3.5
1/8 финала
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
3 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Сан-Лоренсо Альмагро
0 Сан-Паулу
1 Америка Минейро
1 Ред Булл Брагантино
0 Ньюбленсе
1 ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 6
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Carlos Villalba получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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