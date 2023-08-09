1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаCarlos Villalba
59' Желтая карточкаКарселен Майкл
1:0
62' ГолDavid Barbona
87' Желтая карточкаGaston Togni
87' Желтая карточкаЛеон Луис
90'+5
Ход матча
35'
59'
62'
1:0
87'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Gaston
Togni
12
Ортис
Педро
26
Леон
Луис
19
Bryan
Angulo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Gaston TogniНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пратто ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
-
12 Ортис ПедроВратарь
- Защитник
-
26 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Bryan AnguloНападающий
- Запасные игроки
-
30 Чамба ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Felix Mina
-
-
-
-
28 Dixon Vera
-
-
Главный тренер: Hernan Torres
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Эмелек
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|6
|0.75
|Gaston Togni
|5
|0.63
|Agustin Sant'Anna
|2
|0.25
|Julian Alejo Lopez
|2
|0.25
|Солари Сантьяго
|1
|0.13
|David Barbona
|1
|0.13
|Сото Алексис
|1
|0.13
Эмелек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабеса Алехандро
|2
|0.2
|Карабали Брайян
|2
|0.2
|Боланьос Миллер
|1
|0.1
|Севальос Хосе
|1
|0.1
|Diego Garcia VI
|1
|0.1
|Cain Jair Fara
|1
|0.1
|Edgar Lastre
|1
|0.1
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Gaston Togni
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|David Barbona
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
Эмелек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабеса Алехандро
|3
|1
|Carlos Villalba
|4
|0
|Боланьос Миллер
|3
|0
|Cristhian Valencia
|3
|0
|Bryan Angulo
|2
|0
|Леон Луис
|2
|0
|Карабали Брайян
|2
|0
|Edgar Lastre
|2
|0
|Joseph Espinoza
|0
|1
|Кайседо Ромарио
|1
|0
|Diego Garcia VI
|1
|0
|Jose Alberti
|1
|0
|Cain Jair Fara
|1
|0
|Anibal Leguizamon
|1
|0
|Ортис Педро
|1
|0
|Карселен Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Эмелек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Эмелек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
4
Дефенса и Хустисия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Эмелек
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
18
9
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
11%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
5
28%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0
Эмелек
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Либертад Лоха - Эмелек 0:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Эмелек - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Эмелек 0:1
Эмелек - Данубио 2:1 Депортиво Куэнка - Эмелек 3:2 Эмелек - Гуаласео 0:0 Эмелек - Гуарани Асунсьон 1:1 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:3 Эмелек - Гуаякиль Сити 0:0 Уракан - Эмелек 2:2 Универсидад Католика Кито - Эмелек 3:2 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 Кумбайа - Эмелек 0:0 Гуарани Асунсьон - Эмелек 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Мушук Руна - Эмелек 0:0 Эмелек - Уракан 1:0 Эмелек - Эль-Насьональ Кито 1:2 Аукас - Эмелек 2:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Эмелек
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Эмелек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
73
62
28
44
17
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|6
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3