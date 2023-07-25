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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
ХИК
1:0
Конец матча
Молде
0'
1:0
25' Гол
Topi Keskinen
50' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
67' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
90'+8

Ход матча

25'
Topi Keskinen
(Танака Атому)
1:0
50'
 
Брюнхильдсен Ола
67'
 
Хёуген Кристоффер
67'
 
Коса Маркус Андреас
Эриксен Кристиан I
67'
 
Эйкрем Магнус
Китолано Эрик
67'
 
Бериша Ветон
Брюнхильдсен Ола
70'
Хетемай Перпарим
Канеллопулос Гиоргос
 
79'
Хальме Аапо
Танака Атому
 
79'
Олусанья Антони
Topi Keskinen
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 119
ХИК 31.1% (37)
X 26.1% (31)
Молде 42.9% (51)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
23
Соири
Пюрю
10
Лингман
Лукас
24
Канеллопулос
Гиоргос
37
Танака
Атому
18
Topi
Keskinen
9
Радулович
Боян
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
20
Эриксен
Кристиан
I
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
10
Китолано
Эрик
11
Брюнхильдсен
Ола
ХИК
3-4-2-1
Молде
5-3-2

История личных встреч

ХИК
Молде

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Topi Keskinen 1 0.33
Оллила Туомас 1 0.33
Радулович Боян 1 (1) 0.33
Танака Атому 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенхо Миро 2 0
Радулович Боян 1 0
Оллила Туомас 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуген Кристоффер 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1
Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0
Молде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0
Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Молде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Молде 2:1 Молде - Русенборг 1:1

Результаты матчей

ХИК
Молде

Точный счет

1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ХИК
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Весь список
  • 67'
    Хёуген Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Брюнхильдсен Ола получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Танака Атому сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Topi Keskinen бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 119
    ХИК 31.1% (37)
    X 26.1% (31)
    Молде 42.9% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ХИК 1:0 Молде онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ХИК 1:0 Молде

    Исход игры
    ХИК
    31.1% (37)
    Ничья
    26.1% (31)
    Молде
    42.9% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    70.54% (79)
    Нет
    29.46% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Молде
    22.7% (27)
    1:1 Ничья
    21% (25)
    2:1 ХИК
    16.8% (20)
    0:1 Молде
    14.3% (17)
    1:0 ХИК
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 ХИК
    2.5% (3)
    0:2 Молде
    2.5% (3)
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