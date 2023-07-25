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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ван Дрише Брам
Зриньски
0:0
Первый тайм: 38'
Слован Братислава
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 115
Зриньски 16.5% (19)
X 44.3% (51)
Слован Братислава 39.1% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зриньски
Ничья
Слован Братислава
2.80
3.20
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
95
Сенич
Матей
4
Баришич
Хрвое
50
Мемия
Керим
20
Иванчич
Антонио
5
Чанаджия
Дарио
23
Станич
Мато
91
Тичинович
Марио
10
Киш
Томислав
25
Чуже
Марио
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
88
Саввидис
Кириакос
20
Канкава
Джаба
11
Барсегян
Тигран
24
Толич
Марко
23
Шарани
Зуберу
77
Чаврич
Александр
Зриньски
4-3-3
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Зриньски
Слован Братислава

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
2:1
ЛК
1:0
ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билбия Неманья 1 0.33
Сенич Матей 1 0.33
Киш Томислав 1 (1) 0.33
Кожуль Звонимир 0 0
Чорлука Йосип 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайсс Владимир 3 (2) 1

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билбия Неманья 1 0
Баришич Хрвое 1 0
Зломислич Дамир 1 0
Марко Марич II 1 0
Сенич Матей 1 0
Станич Мато 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 2 0
Куцка Юрай 0 1
Канкава Джаба 1 0
Байрич Кенан 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Зриньски
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3
Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Зриньски - Широки Бриег 3:1 Шибеник - Зриньски 1:1 Зриньски - Игман Коньич 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0
Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1

Результаты матчей

Зриньски
Слован Братислава

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зриньски
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HSK Zrinjski Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 115
Зриньски 16.5% (19)
X 44.3% (51)
Слован Братислава 39.1% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зриньски
Ничья
Слован Братислава
2.80
3.20
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Зриньски 0:0 Слован Братислава онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Зриньски 0:0 Слован Братислава

Исход игры
Зриньски
16.5% (19)
Ничья
44.3% (51)
Слован Братислава
39.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
34.26% (37)
Меньше
65.74% (71)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (42)
1:2 Слован Братислава
17.4% (20)
0:1 Слован Братислава
13.9% (16)
2:1 Зриньски
9.6% (11)
0:2 Слован Братислава
4.3% (5)
1:0 Зриньски
4.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
1:3 Слован Братислава
2.6% (3)
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