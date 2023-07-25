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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ван Дрише Брам
Зриньски
0:1
Конец матча
Слован Братислава
0'
39' Желтая карточка
Барсегян Тигран
45' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
52' Желтая карточка
Яковльевич Слободан
0:1
53' Гол
Шарани Зуберу
80' Желтая карточка
Ловат Лукас
86' Желтая карточка
Кожуль Звонимир
90' Желтая карточка
Борян Милан
90'+8

Ход матча

39'
 
Барсегян Тигран
45'
Чанаджия Дарио
 
46'
Яковльевич Слободан
Сенич Матей
 
52'
Яковльевич Слободан
 
53'
0:1
Шарани Зуберу
(Ловат Лукас)
64'
Кожуль Звонимир
Станич Мато
 
64'
Юкич Иван
Тичинович Марио
 
64'
Билбия Неманья
Иванчич Антонио
 
67'
 
Абубакари Малик
Толич Марко
67'
 
Лихи Филип
Барсегян Тигран
77'
 
Змрхаль Яромир
Чаврич Александр
80'
 
Ловат Лукас
83'
 
Виммер Кевин
Шарани Зуберу
83'
Малекинусич Матия
Чуже Марио
 
86'
Кожуль Звонимир
 
90'
 
Борян Милан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 115
Зриньски 16.5% (19)
X 44.3% (51)
Слован Братислава 39.1% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
95
Сенич
Матей
4
Баришич
Хрвое
50
Мемия
Керим
20
Иванчич
Антонио
5
Чанаджия
Дарио
23
Станич
Мато
91
Тичинович
Марио
10
Киш
Томислав
25
Чуже
Марио
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
88
Саввидис
Кириакос
20
Канкава
Джаба
11
Барсегян
Тигран
24
Толич
Марко
23
Шарани
Зуберу
77
Чаврич
Александр
Зриньски
4-3-3
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Зриньски
Слован Братислава

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
2:1
ЛК
1:0
ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билбия Неманья 1 0.33
Сенич Матей 1 0.33
Киш Томислав 1 (1) 0.33
Кожуль Звонимир 0 0
Чорлука Йосип 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайсс Владимир 3 (2) 1
Шарани Зуберу 1 0.33
Ловат Лукас 0 0

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билбия Неманья 1 0
Баришич Хрвое 1 0
Зломислич Дамир 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Кожуль Звонимир 1 0
Марко Марич II 1 0
Яковльевич Слободан 1 0
Сенич Матей 1 0
Станич Мато 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 2 0
Куцка Юрай 0 1
Канкава Джаба 1 0
Байрич Кенан 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Ловат Лукас 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Зриньски
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3
Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Зриньски - Широки Бриег 3:1 Шибеник - Зриньски 1:1 Зриньски - Игман Коньич 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0
Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1

Результаты матчей

Зриньски
Слован Братислава

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зриньски
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Чанаджия Дарио получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Барсегян Тигран получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HSK Zrinjski Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Зриньски 16.5% (19)
    X 44.3% (51)
    Слован Братислава 39.1% (45)
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    Где смотреть матч Зриньски 0:1 Слован Братислава онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зриньски 0:1 Слован Братислава

    Исход игры
    Зриньски
    16.5% (19)
    Ничья
    44.3% (51)
    Слован Братислава
    39.1% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.26% (37)
    Меньше
    65.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.5% (42)
    1:2 Слован Братислава
    17.4% (20)
    0:1 Слован Братислава
    13.9% (16)
    2:1 Зриньски
    9.6% (11)
    0:2 Слован Братислава
    4.3% (5)
    1:0 Зриньски
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    1:3 Слован Братислава
    2.6% (3)
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