Тур: 2. Стадион: HSK Zrinjski Stadium. Главный судья: Ван Дрише Брам
0:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаБарсегян Тигран
45' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
52' Желтая карточкаЯковльевич Слободан
0:1
53' ГолШарани Зуберу
80' Желтая карточкаЛоват Лукас
86' Желтая карточкаКожуль Звонимир
90' Желтая карточкаБорян Милан
90'+8
Ход матча
39'
45'
53'
0:1
80'
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
95
Сенич
Матей
50
Мемия
Керим
23
Станич
Мато
10
Киш
Томислав
25
Чуже
Марио
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
24
Толич
Марко
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
-
95 Сенич МатейЗащитник
- Защитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Станич МатоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Киш ТомиславНападающий
-
25 Чуже МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Крунослав Рендулич
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Зриньски
Слован Братислава
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
360
Бомбардиры внутри турнира
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Билбия Неманья
|1
|0.33
|Сенич Матей
|1
|0.33
|Киш Томислав
|1 (1)
|0.33
|Кожуль Звонимир
|0
|0
|Чорлука Йосип
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайсс Владимир
|3 (2)
|1
|Шарани Зуберу
|1
|0.33
|Ловат Лукас
|0
|0
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Билбия Неманья
|1
|0
|Баришич Хрвое
|1
|0
|Зломислич Дамир
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|Марко Марич II
|1
|0
|Яковльевич Слободан
|1
|0
|Сенич Матей
|1
|0
|Станич Мато
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Куцка Юрай
|0
|1
|Канкава Джаба
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Результаты матчей
Зриньски
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3
Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Зриньски - Широки Бриег 3:1 Шибеник - Зриньски 1:1 Зриньски - Игман Коньич 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0
Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1
Результаты матчей
Зриньски
Слован Братислава
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Зриньски
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Жальгирис
|Горобцов Николас
|2
|ХИК
|Тенхо Миро
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зриньски 0:1 Слован Братислава
Исход игры
Зриньски
16.5% (19)
Ничья
44.3% (51)
Слован Братислава
39.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
34.26% (37)
Меньше
65.74% (71)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (42)
1:2 Слован Братислава
17.4% (20)
0:1 Слован Братислава
13.9% (16)
2:1 Зриньски
9.6% (11)
0:2 Слован Братислава
4.3% (5)
1:0 Зриньски
4.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
1:3 Слован Братислава
2.6% (3)
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