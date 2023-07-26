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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гишамер Себастьян
Шериф
0:0
Первый тайм: 3'
Маккаби Хайфа
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 135
Шериф 34.1% (46)
X 35.6% (48)
Маккаби Хайфа 30.4% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Маккаби Хайфа
3.60
3.25
2.49
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Коваль
Максим
20
Зохури
Армель
23
Товар
Кристиан
4
Гарананга
Мунаше
16
Апостолакис
Константинос
14
Талал
Амин
69
Адемо
Питер
18
Киабу
Мусса
8
Паулу
Жоау
90
Энрике
Луваннор
17
Нгом-Мбекели
Жером
16
Ницан
Итамар
2
Сундгрен
Даниэль
30
Сек
Абдулай
3
Гольдберг
Шон
27
Корню
Пьер
8
Хазиза
Долев
18
Наор
Гони
4
Мохамед
Али
II
91
Саба
Диа
9
Пьерро
Францди
10
Чери
Тьяронн
Шериф
4-4-2
Маккаби Хайфа
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талал Амин 1 0.5
Нгом-Мбекели Жером 1 0.5
Адемо Питер 1 0.5
Энрике Луваннор 0 0
Пайва Винисиус 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 3 1.5
Дэвид Дин 1 0.5
Шуранов Эрик 1 0.5
Халаили Анан 1 0.5
Хазиза Долев 0 0
Чери Тьяронн 0 0
Сек Абдулай 0 0
Саба Диа 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буэно Дидье 2 0
Талал Амин 1 0
Киабу Мусса 1 0
Нгом-Мбекели Жером 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуранов Эрик 1 0

Результаты матчей

Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Шериф
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шериф - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0
Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Сфынтул Георге 1:0 Зимбру - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:0 Ницца - Шериф 3:1 Шериф - Бельцы 1:0 Шериф - Ницца 0:1 Партизан - Шериф 1:3 Шериф - Партизан 0:1 Кривбасс КР - Шериф 2:1
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Маккаби Хайфа - Бейтар Трамп 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0
Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Ашдод 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 4:1

Результаты матчей

Шериф
Маккаби Хайфа

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шериф
Маккаби Хайфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Адемо и с ходу пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
  • 3'
    По флангу забросил Пауло на ход Энрике, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черных цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sheriff Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шериф 0:0 Маккаби Хайфа

Исход игры
Шериф
34.6% (47)
Ничья
35.3% (48)
Маккаби Хайфа
30.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
39.83% (47)
Меньше
60.17% (71)
Обе команды забьют
Да
74.58% (88)
Нет
25.42% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (42)
1:2 Маккаби Хайфа
16.2% (22)
2:1 Шериф
14.7% (20)
1:0 Шериф
8.8% (12)
0:1 Маккаби Хайфа
5.9% (8)
2:0 Шериф
3.7% (5)
0:2 Маккаби Хайфа
2.2% (3)
1:3 Маккаби Хайфа
1.5% (2)
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