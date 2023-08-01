Тур: 2. Стадион: Тегельне поле.
2:2
Конец матча
0'
1:0
5' ГолЧаврич Александр
11' Желтая карточкаМемия Керим
54' Желтая карточкаБаришич Хрвое
55' Желтая карточкаЧуже Марио
58' Желтая карточкаБилбия Неманья
2:0
66' ГолШарани Зуберу
71' Желтая карточкаИванчич Антонио
74' Желтая карточкаВайсс Владимир
2:1
75' ГолБаришич Хрвое
2:2
90' ГолИванчич Антонио
90' Желтая карточкаКанкава Джаба
90' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
90'+8
Ход матча
5'
1:0
11'
54'
55'
58'
66'
2:0
71'
74'
75'
2:1
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
50
Мемия
Керим
23
Станич
Мато
25
Чуже
Марио
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Полузащитник
-
23 Станич МатоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Сенич МатейЗащитник
- Полузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Киш ТомиславНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Крунослав Рендулич
История личных встреч
Слован Братислава
Зриньски
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Среднее время на гол
30
270
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
225
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайсс Владимир
|3 (2)
|0.75
|Шарани Зуберу
|2
|0.5
|Чаврич Александр
|1
|0.25
|Куцка Юрай
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киш Томислав
|1 (1)
|0.25
|Билбия Неманья
|1
|0.25
|Баришич Хрвое
|1
|0.25
|Иванчич Антонио
|1
|0.25
|Сенич Матей
|1
|0.25
|Кожуль Звонимир
|0
|0
|Чорлука Йосип
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Канкава Джаба
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|Куцка Юрай
|0
|1
|Борян Милан
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Билбия Неманья
|2
|0
|Баришич Хрвое
|2
|0
|Зломислич Дамир
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|Мемия Керим
|1
|0
|Марко Марич II
|1
|0
|Яковльевич Слободан
|1
|0
|Иванчич Антонио
|1
|0
|Чуже Марио
|1
|0
|Сенич Матей
|1
|0
|Станич Мато
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Зриньски
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1
Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2
Зриньски
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1
Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Зриньски - Широки Бриег 3:1 Шибеник - Зриньски 1:1
Результаты матчей
Слован Братислава
Зриньски
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Зриньски
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|4
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|3
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Зриньски
|Билбия Неманья
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Слован Братислава 2:2 Зриньски
Исход игры
Слован Братислава
92.4% (109)
Ничья
4.2% (5)
Зриньски
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.45% (43)
Меньше
60.55% (66)
Обе команды забьют
Да
39.45% (43)
Нет
60.55% (66)
Популярный счёт
2:1 Слован Братислава
33.1% (39)
1:0 Слован Братислава
28% (33)
2:0 Слован Братислава
25.4% (30)
1:1 Ничья
1.7% (2)
3:0 Слован Братислава
1.7% (2)
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