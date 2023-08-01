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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Слован Братислава
2:2
Конец матча
Зриньски
0'
1:0
5' Гол
Чаврич Александр
11' Желтая карточка
Мемия Керим
54' Желтая карточка
Баришич Хрвое
55' Желтая карточка
Чуже Марио
58' Желтая карточка
Билбия Неманья
2:0
66' Гол
Шарани Зуберу
71' Желтая карточка
Иванчич Антонио
74' Желтая карточка
Вайсс Владимир
2:1
75' Гол
Баришич Хрвое
2:2
90' Гол
Иванчич Антонио
90' Желтая карточка
Канкава Джаба
90' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
90'+8

Ход матча

5'
Чаврич Александр
(Куцка Юрай)
1:0
11'
 
Мемия Керим
47'
 
Киш Томислав
Кожуль Звонимир
47'
 
Иванчич Антонио
Станич Мато
54'
 
Баришич Хрвое
55'
 
Чуже Марио
58'
 
Билбия Неманья
65'
 
Малекинусич Матия
Чуже Марио
65'
 
Юкич Иван
Тичинович Марио
66'
Шарани Зуберу
2:0
71'
 
Иванчич Антонио
72'
 
Зломислич Дамир
Билбия Неманья
74'
Вайсс Владимир
 
75'
2:1
Баришич Хрвое
(Киш Томислав)
77'
Марчелли Нино
Шарани Зуберу
 
77'
Барсегян Тигран
Вайсс Владимир
 
87'
Абубакари Малик
Чаврич Александр
 
90'
2:2
Иванчич Антонио
90'
Канкава Джаба
 
90'
Саввидис Кириакос
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 118
Слован Братислава 92.4% (109)
X 4.2% (5)
Зриньски 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
88
Саввидис
Кириакос
20
Канкава
Джаба
23
Шарани
Зуберу
77
Чаврич
Александр
7
Вайсс
Владимир
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
27
Яковльевич
Слободан
4
Баришич
Хрвое
50
Мемия
Керим
5
Чанаджия
Дарио
23
Станич
Мато
93
Кожуль
Звонимир
25
Чуже
Марио
99
Билбия
Неманья
91
Тичинович
Марио
Слован Братислава
4-3-3
Зриньски
4-3-3

История личных встреч

Слован Братислава
Зриньски

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛК
2:1
ЛК
1:0
ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Среднее время на гол

30
270

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
225

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайсс Владимир 3 (2) 0.75
Шарани Зуберу 2 0.5
Чаврич Александр 1 0.25
Куцка Юрай 0 0
Ловат Лукас 0 0
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киш Томислав 1 (1) 0.25
Билбия Неманья 1 0.25
Баришич Хрвое 1 0.25
Иванчич Антонио 1 0.25
Сенич Матей 1 0.25
Кожуль Звонимир 0 0
Чорлука Йосип 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Канкава Джаба 2 0
Саввидис Кириакос 2 0
Куцка Юрай 0 1
Борян Милан 1 0
Байрич Кенан 1 0
Ловат Лукас 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билбия Неманья 2 0
Баришич Хрвое 2 0
Зломислич Дамир 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Кожуль Звонимир 1 0
Мемия Керим 1 0
Марко Марич II 1 0
Яковльевич Слободан 1 0
Иванчич Антонио 1 0
Чуже Марио 1 0
Сенич Матей 1 0
Станич Мато 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Зриньски
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1
Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2
Зриньски
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1
Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Зриньски - Широки Бриег 3:1 Шибеник - Зриньски 1:1

Результаты матчей

Слован Братислава
Зриньски

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Зриньски

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 3
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Зриньски Билбия Неманья 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Мемия Керим получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Куцка Юрай сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Чаврич Александр бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tehelne Pole. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Слован Братислава 92.4% (109)
    X 4.2% (5)
    Зриньски 3.4% (4)
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    Где смотреть матч Слован Братислава 2:2 Зриньски онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Слован Братислава 2:2 Зриньски

    Исход игры
    Слован Братислава
    92.4% (109)
    Ничья
    4.2% (5)
    Зриньски
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.45% (43)
    Меньше
    60.55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    39.45% (43)
    Нет
    60.55% (66)
    Популярный счёт
    2:1 Слован Братислава
    33.1% (39)
    1:0 Слован Братислава
    28% (33)
    2:0 Слован Братислава
    25.4% (30)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 Слован Братислава
    1.7% (2)
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