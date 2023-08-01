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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Олимпия Любляна
1:1
Первый тайм: 28'
Лудогорец
0'
7' Желтая карточка
Элшник Тими
12' Желтая карточка
Нукич Мустафа
13' Желтая карточка
Agustin Doffo
14' Желтая карточка
Ратник Марцел
0:1
15' Гол
Десподов Кирилл
18' Желтая карточка
Хайстер Марсель
1:1
19' Гол
Элшник Тими

Ход матча

7'
Элшник Тими
 
12'
Нукич Мустафа
 
13'
Agustin Doffo
 
14'
Ратник Марцел
 
15'
0:1
Десподов Кирилл
18'
 
Хайстер Марсель
19'
Элшник Тими
(Силва Хорхе)
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 122
Олимпия Любляна 36.1% (44)
X 33.6% (41)
Лудогорец 30.3% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
Лудогорец
6.10
3.80
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
David
V
99
Педру
Руй
III
34
Agustin
Doffo
10
Элшник
Тими
19
Сешлар
Свит
9
Нукич
Мустафа
21
Посавец
Иван
1
Падт
Серджио
17
Сон
22
Руссо
Франко
24
Вердон
Оливье
44
Хайстер
Марсель
64
Янков
Доминик
30
Педринью
Роша
8
Гонсалвеш
Клод
37
Текпетей
Бернард
10
Тиссера
Матиас
11
Десподов
Кирилл
Олимпия Любляна
4-4-2
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Олимпия Любляна
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элшник Тими 2 0.5
Педру Руй III 2 0.5
Нукич Мустафа 1 0.25
Мухамедбегович Ахмет 1 0.25
Agustin Doffo 0 0
Силва Хорхе 0 0
Raul Florucz 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 2 0.5
Кайо Ранхел 1 0.25
Десподов Кирилл 1 0.25
Тиссера Матиас 1 0.25
Янков Доминик 1 0.25
Делев Спас 0 0
Гонсалвеш Клод 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Doffo 3 0
Нукич Мустафа 2 0
David V 1 0
Элшник Тими 1 0
Посавец Иван 1 0
Мотика Неманья 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайстер Марсель 2 0
Кайо Ранхел 1 0
Пластун Игорь 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Педринью Роша 1 0
Руссо Франко 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Олимпия Любляна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Олимпия Любляна - Рогашка 5:0 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Копер - Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2
Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:0
Лудогорец
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Крумовград - Лудогорец 3:1
ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Локомотив София 1:0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
Лудогорец

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
Весь список
  • 7'
    Элшник Тими получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 122
Олимпия Любляна 36.1% (44)
X 33.6% (41)
Лудогорец 30.3% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
Лудогорец
6.10
3.80
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец

Исход игры
Олимпия Любляна
36.1% (44)
Ничья
33.6% (41)
Лудогорец
30.3% (37)
Тотал 2.5
Больше
42.34% (47)
Меньше
57.66% (64)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.7% (35)
2:1 Олимпия Любляна
23% (28)
1:2 Лудогорец
11.5% (14)
1:0 Олимпия Любляна
11.5% (14)
0:1 Лудогорец
9% (11)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 Лудогорец
1.6% (2)
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Олимпия Любляна
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