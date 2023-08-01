Тур: 2. Стадион: Стожице.
2:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЭлшник Тими
12' Желтая карточкаНукич Мустафа
13' Желтая карточкаAgustin Doffo
14' Желтая карточкаРатник Марцел
0:1
15' ГолДесподов Кирилл
18' Желтая карточкаХайстер Марсель
1:1
18' ГолЭлшник Тими
48' Желтая карточкаПедринью Роша
82' Красная карточкаСон
87' Желтая карточкаСилва Хорхе
2:1
90' ГолЭлшник Тими
90' Желтая карточкаПётровски Якуб
2:1
90' Не забитый пенальтиДесподов Кирилл
90'+12
Ход матча
7'
12'
13'
14'
15'
0:1
18'
18'
1:1
48'
82'
87'
90'
2:1
90'
90'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 6
-
11 Угловые 7
-
5 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
3
David
V
10
Элшник
Тими
19
Сешлар
Свит
21
Посавец
Иван
17
Сон
22
Руссо
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 David VЗащитник
-
99 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
-
19 Сешлар СвитПолузащитник
- Нападающий
-
21 Посавец ИванНападающий
- Запасные игроки
-
43 Крефл АляжЗащитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Denis Pintol
-
31 Zan Mauricio
-
-
11 Saar Fadida
-
-
-
-
37 Pedro Lucas
-
-
Главный тренер: Joao Henriques
- Основной состав
- Вратарь
-
17 СонЗащитник
-
22 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 РикПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасНападающий
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
Олимпия Любляна
Лудогорец
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элшник Тими
|3
|0.75
|Педру Руй III
|2
|0.5
|Нукич Мустафа
|1
|0.25
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.25
|Agustin Doffo
|0
|0
|Силва Хорхе
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
|Raul Florucz
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Текпетей Бернард
|2
|0.5
|Кайо Ранхел
|1
|0.25
|Десподов Кирилл
|1
|0.25
|Тиссера Матиас
|1
|0.25
|Янков Доминик
|1
|0.25
|Делев Спас
|0
|0
|Гонсалвеш Клод
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Doffo
|3
|0
|Нукич Мустафа
|2
|0
|Силва Хорхе
|1
|0
|David V
|1
|0
|Элшник Тими
|1
|0
|Посавец Иван
|1
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
|Ратник Марцел
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайстер Марсель
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Сон
|0
|1
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Пластун Игорь
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
5
Олимпия Любляна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Олимпия Любляна - Рогашка 5:0 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Копер - Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2
Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:0
Лудогорец
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Крумовград - Лудогорец 3:1
ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Локомотив София 1:0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
Лудогорец
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Олимпия Любляна
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|4
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|3
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Зриньски
|Билбия Неманья
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 2:1 Лудогорец
Исход игры
Олимпия Любляна
36.1% (44)
Ничья
33.6% (41)
Лудогорец
30.3% (37)
Тотал 2.5
Больше
42.34% (47)
Меньше
57.66% (64)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.7% (35)
2:1 Олимпия Любляна
23% (28)
1:2 Лудогорец
11.5% (14)
1:0 Олимпия Любляна
11.5% (14)
0:1 Лудогорец
9% (11)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 Лудогорец
1.6% (2)
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