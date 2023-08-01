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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Олимпия Любляна
2:1
Конец матча
Лудогорец
0'
7' Желтая карточка
Элшник Тими
12' Желтая карточка
Нукич Мустафа
13' Желтая карточка
Agustin Doffo
14' Желтая карточка
Ратник Марцел
0:1
15' Гол
Десподов Кирилл
18' Желтая карточка
Хайстер Марсель
1:1
18' Гол
Элшник Тими
48' Желтая карточка
Педринью Роша
82' Красная карточка
Сон
87' Желтая карточка
Силва Хорхе
2:1
90' Гол
Элшник Тими
90' Желтая карточка
Пётровски Якуб
2:1
90' Не забитый пенальти
Десподов Кирилл
90'+12

Ход матча

7'
Элшник Тими
 
12'
Нукич Мустафа
 
13'
Agustin Doffo
 
14'
Ратник Марцел
 
15'
0:1
Десподов Кирилл
18'
 
Хайстер Марсель
18'
Элшник Тими
(Силва Хорхе)
1:1
48'
 
Педринью Роша
55'
 
Пётровски Якуб
Текпетей Бернард
55'
 
Делев Спас
Тиссера Матиас
60'
Pedro Lucas
Нукич Мустафа
 
69'
 
Кайо Ранхел
Гонсалвеш Клод
81'
Мотика Неманья
Посавец Иван
 
82'
 
Сон
84'
 
Витри Аслак Фонн
Янков Доминик
84'
 
Йорданов Иван
Педринью Роша
87'
Силва Хорхе
 
90'
Элшник Тими
(Сешлар Свит)
2:1
90'
Сешлар Свит
 
90'
 
Пётровски Якуб
90'
2:1
Десподов Кирилл
90'
Nemanja Gavric
Педру Руй
 
90'
Крефл Аляж
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 7
  • 5 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 122
Олимпия Любляна 36.1% (44)
X 33.6% (41)
Лудогорец 30.3% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
David
V
99
Педру
Руй
III
34
Agustin
Doffo
10
Элшник
Тими
19
Сешлар
Свит
9
Нукич
Мустафа
21
Посавец
Иван
1
Падт
Серджио
17
Сон
22
Руссо
Франко
24
Вердон
Оливье
44
Хайстер
Марсель
64
Янков
Доминик
30
Педринью
Роша
8
Гонсалвеш
Клод
37
Текпетей
Бернард
10
Тиссера
Матиас
11
Десподов
Кирилл
Олимпия Любляна
4-4-2
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Олимпия Любляна
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элшник Тими 3 0.75
Педру Руй III 2 0.5
Нукич Мустафа 1 0.25
Мухамедбегович Ахмет 1 0.25
Agustin Doffo 0 0
Силва Хорхе 0 0
Сешлар Свит 0 0
Raul Florucz 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 2 0.5
Кайо Ранхел 1 0.25
Десподов Кирилл 1 0.25
Тиссера Матиас 1 0.25
Янков Доминик 1 0.25
Делев Спас 0 0
Гонсалвеш Клод 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Doffo 3 0
Нукич Мустафа 2 0
Силва Хорхе 1 0
David V 1 0
Элшник Тими 1 0
Посавец Иван 1 0
Мотика Неманья 1 0
Ратник Марцел 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайстер Марсель 2 0
Педринью Роша 2 0
Сон 0 1
Кайо Ранхел 1 0
Пластун Игорь 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Руссо Франко 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Олимпия Любляна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Олимпия Любляна - Рогашка 5:0 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Копер - Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2
Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:0
Лудогорец
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Крумовград - Лудогорец 3:1
ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Локомотив София 1:0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
Лудогорец

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 3
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Зриньски Билбия Неманья 2
Весь список
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    Прогнозы 122
    Олимпия Любляна 36.1% (44)
    X 33.6% (41)
    Лудогорец 30.3% (37)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 2:1 Лудогорец

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    36.1% (44)
    Ничья
    33.6% (41)
    Лудогорец
    30.3% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.34% (47)
    Меньше
    57.66% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.7% (35)
    2:1 Олимпия Любляна
    23% (28)
    1:2 Лудогорец
    11.5% (14)
    1:0 Олимпия Любляна
    11.5% (14)
    0:1 Лудогорец
    9% (11)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Лудогорец
    1.6% (2)
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