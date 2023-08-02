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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Паяц Игор
Молде
0:0
Второй тайм: 60'
ХИК
0'
26' Желтая карточка
Танака Атому

Ход матча

26'
 
Танака Атому
59'
Эриксен Кристиан I
Коса Маркус Андреас
 
59'
Китолано Эрик
Эйкрем Магнус
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 113
Молде 78.8% (89)
X 12.4% (14)
ХИК 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
ХИК
1.43
6.40
9.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
21
Линнес
Мартин
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
24
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
37
Танака
Атому
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
9
Радулович
Боян
18
Topi
Keskinen
Молде
3-5-2
ХИК
3-4-3

История личных встреч

Молде
ХИК

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ТМК
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Topi Keskinen 1 0.25
Оллила Туомас 1 0.25
Радулович Боян 1 (1) 0.25
Танака Атому 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуген Кристоффер 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенхо Миро 2 0
Танака Атому 1 0
Радулович Боян 1 0
Оллила Туомас 1 0

Результаты матчей

Молде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Молде - Стабек 2:3
ХИК
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2
ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0

Результаты матчей

Молде
ХИК

Точный счет

1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Молде
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Карабах Джиджа Редон 5
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 3
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Слован Братислава Куцка Юрай 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Танака Атому получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 113
Молде 78.8% (89)
X 12.4% (14)
ХИК 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
ХИК
1.43
6.40
9.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Молде 0:0 ХИК онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Молде 0:0 ХИК

Исход игры
Молде
78.8% (89)
Ничья
12.4% (14)
ХИК
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
35.78% (39)
Меньше
64.22% (70)
Обе команды забьют
Да
44.04% (48)
Нет
55.96% (61)
Популярный счёт
2:0 Молде
34.5% (39)
2:1 Молде
18.6% (21)
1:1 Ничья
11.5% (13)
1:0 Молде
11.5% (13)
3:1 Молде
6.2% (7)
0:1 ХИК
4.4% (5)
1:2 ХИК
3.5% (4)
3:0 Молде
1.8% (2)
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