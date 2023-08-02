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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Паяц Игор
Молде
2:0
Конец матча
ХИК
0'
26' Желтая карточка
Танака Атому
64' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
1:0
74' Гол в свои ворота
Ост Джесси
2:0
89' Гол
Брюнхильдсен Ола
90'+8

Ход матча

26'
 
Танака Атому
59'
Эриксен Кристиан I
Коса Маркус Андреас
 
59'
Китолано Эрик
Эйкрем Магнус
 
63'
 
Рогич Филип
Танака Атому
63'
 
Олусанья Антони
Topi Keskinen
64'
Хагельскьер Андерс
 
71'
Бериша Ветон
Хагельскьер Андерс
 
74'
Ост Джесси
1:0
82'
 
Хетемай Перпарим
Канеллопулос Гиоргос
82'
 
Оллила Туомас
Коуассиви-Бениссан Кевин
89'
Брюнхильдсен Ола
2:0
90'
 
Брюнхильдсен Ола
Райтала Юкка
90'
 
Риски Роопе
Хансен Беньямин
90'
Эллингсен Мартин
Брейвик Эмиль
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 113
Молде 78.8% (89)
X 12.4% (14)
ХИК 8.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
21
Линнес
Мартин
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
24
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
37
Танака
Атому
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
9
Радулович
Боян
18
Topi
Keskinen
Молде
3-5-2
ХИК
3-4-3

История личных встреч

Молде
ХИК

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ТМК
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 1 0.5
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Topi Keskinen 1 0.25
Оллила Туомас 1 0.25
Радулович Боян 1 (1) 0.25
Танака Атому 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуген Кристоффер 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенхо Миро 2 0
Танака Атому 1 0
Радулович Боян 1 0
Оллила Туомас 1 0

Результаты матчей

Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Молде - Стабек 2:3
ХИК
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2
ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0

Результаты матчей

Молде
ХИК

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Молде
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
1
3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 5
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Танака Атому получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Молде 78.8% (89)
    X 12.4% (14)
    ХИК 8.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Молде 2:0 ХИК онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Молде 2:0 ХИК

    Исход игры
    Молде
    78.8% (89)
    Ничья
    12.4% (14)
    ХИК
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.78% (39)
    Меньше
    64.22% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    44.04% (48)
    Нет
    55.96% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Молде
    34.5% (39)
    2:1 Молде
    18.6% (21)
    1:1 Ничья
    11.5% (13)
    1:0 Молде
    11.5% (13)
    3:1 Молде
    6.2% (7)
    0:1 ХИК
    4.4% (5)
    1:2 ХИК
    3.5% (4)
    3:0 Молде
    1.8% (2)
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