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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Хеккен
2:2
Второй тайм: 57'
Клаксвик

Ход матча

17'
0:1
Фредериксберг Арни
(Кронберг Клаес)
24'
Сана Тобиас
(Лаюни Амор)
1:1
48'
Лаюни Амор
(Рюгор Миккель)
2:1
53'
2:2
Фредериксберг Арни

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 111
Хеккен 89.2% (99)
X 8.1% (9)
Клаксвик 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Клаксвик
1.65
8.00
9.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
22
Сана
Тобиас
24
Лаюни
Амор
29
Трпчевски
Филип
37
Садик
Ибраим
31
Йоханссон
Джонатан
20
Петерсен
Бёрге
22
Феро
Одмар
4
Форрен
Вегард
17
Даниэльсен
Йоаннес
5
Павлович
Дени
8
Андреасен
Якуп
14
Йоэнсен
Рене
7
Фредериксберг
Арни
10
Касси
Люк
32
Кронберг
Клаес
Хеккен
4-3-3
Клаксвик
3-4-3

История личных встреч

Хеккен
Клаксвик

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 2 0.5
Рюгор Миккель 1 0.25
Лаюни Амор 1 0.25
Ховланд Эвен 1 0.25
Сана Тобиас 1 0.25
Сонко Момоду 1 0.25
Тотлэнд Томас 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 3 (1) 0.75
Касси Люк 1 0.25
Кронберг Клаес 0 0
Павлович Дени 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Ибраим 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форрен Вегард 1 0
Да Силва Патрик 1 0
Фредериксберг Арни 1 0

Результаты матчей

Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2
Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4
Клаксвик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Клаксвик - Хеккен 0:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0
Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0 Аргир - Клаксвик 0:2 Вестур - Клаксвик 1:3 Клаксвик - Стреймур 1:0 Клаксвик - Творойри 7:1 Клаксвик - Викингур 0:1

Результаты матчей

Хеккен
Клаксвик

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Клаксвик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Карабах Джиджа Редон 5
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 3
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Слован Братислава Куцка Юрай 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Г О О О О Л - Фредериксберг Арни бьет в цель!
  • 48'
    Рюгор Миккель сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Лаюни Амор бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Лаюни Амор сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Сана Тобиас бьет в цель!
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Прогнозы 111
Хеккен 89.2% (99)
X 8.1% (9)
Клаксвик 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Клаксвик
1.65
8.00
9.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хеккен 2:2 Клаксвик онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хеккен 2:2 Клаксвик

Исход игры
Хеккен
89.2% (99)
Ничья
8.1% (9)
Клаксвик
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
38.53% (42)
Нет
61.47% (67)
Популярный счёт
2:0 Хеккен
32.4% (36)
2:1 Хеккен
26.1% (29)
1:0 Хеккен
23.4% (26)
1:1 Ничья
5.4% (6)
1:2 Клаксвик
1.8% (2)
3:1 Хеккен
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
4:2 Хеккен
1.8% (2)
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