Тур: 2. Стадион: Бравида Арена. Главный судья: Мэдли Анди
0'
0:1
17' ГолФредериксберг Арни
1:1
24' ГолСана Тобиас
2:1
48' ГолЛаюни Амор
2:2
53' ГолФредериксберг Арни
61' Желтая карточкаКасси Люк
3:2
105' ГолСадик Ибраим
3:3
109' Гол в свои воротаАбрахамссон Петер
118' Желтая карточкаТебо Франклин
119' Желтая карточкаДаниэльсен Йоаннес
3 4
4:3
5:4
5:5
6:6
6:6
6:6
6:6
6:7
Ход матча
17'
24'
1:1
48'
2:1
53'
61'
105'
3:2
109'
110'
118'
119'
119'
121'
4:3
121'
121'
5:4
121'
5:5
121'
121'
6:6
121'
6:6
121'
6:6
121'
6:6
121'
6:7
Пен
3:4
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
22
Сана
Тобиас
24
Лаюни
Амор
37
Садик
Ибраим
22
Феро
Одмар
14
Йоэнсен
Рене
10
Касси
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Касси ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Калсо СимунЗащитник
- Защитник
-
27 Ахмед ЛатифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосет Магне
История личных встреч
Хеккен
Клаксвик
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|3
|0.75
|Рюгор Миккель
|1
|0.25
|Лаюни Амор
|1
|0.25
|Ховланд Эвен
|1
|0.25
|Сана Тобиас
|1
|0.25
|Сонко Момоду
|1
|0.25
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксберг Арни
|4 (1)
|1
|Касси Люк
|1
|0.25
|Кронберг Клаес
|0
|0
|Павлович Дени
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Ибраим
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форрен Вегард
|1
|0
|Касси Люк
|1
|0
|Да Силва Патрик
|1
|0
|Фредериксберг Арни
|1
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
4
0
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Клаксвик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Клаксвик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
6
0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
2
22%
0
0%
91-120
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2
Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4
Клаксвик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Клаксвик - Хеккен 0:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0
Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0 Аргир - Клаксвик 0:2 Вестур - Клаксвик 1:3 Клаксвик - Стреймур 1:0 Клаксвик - Творойри 7:1 Клаксвик - Викингур 0:1
Результаты матчей
Хеккен
Клаксвик
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Клаксвик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
22
22
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|4
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3 (1)
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Шериф
|Нгом-Мбекели Жером
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хеккен 3:3 Клаксвик
Исход игры
Хеккен
89.2% (99)
Ничья
8.1% (9)
Клаксвик
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
38.53% (42)
Нет
61.47% (67)
Популярный счёт
2:0 Хеккен
32.4% (36)
2:1 Хеккен
26.1% (29)
1:0 Хеккен
23.4% (26)
1:1 Ничья
5.4% (6)
1:2 Клаксвик
1.8% (2)
3:1 Хеккен
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
4:2 Хеккен
1.8% (2)
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