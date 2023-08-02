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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Хеккен
3:3
Итог после пенальти
3
4
Клаксвик

Ход матча

17'
0:1
Фредериксберг Арни
(Кронберг Клаес)
24'
Сана Тобиас
(Лаюни Амор)
1:1
48'
Лаюни Амор
(Рюгор Миккель)
2:1
53'
2:2
Фредериксберг Арни
61'
 
Касси Люк
64'
 
Ватнсдаль Хейни
Петерсен Бёрге
70'
Сонко Момоду
Трпчевски Филип
 
70'
Сандберг Симон
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
74'
 
Ханссон Халлюр
Павлович Дени
74'
 
Да Силва Патрик
Кронберг Клаес
80'
Ромео Аман
Сана Тобиас
 
90'
 
Гуссиос Сиверт
Йоэнсен Рене
97'
Тебо Франклин
Хаммар Юхан
 
105'
Садик Ибраим
3:2
106'
 
Йоханнесен Йонн
Феро Одмар
109'
3:3
Абрахамссон Петер
110'
Юссеф Али
Садик Ибраим
 
118'
Тебо Франклин
 
119'
 
Даниэльсен Йоаннес
119'
 
Ахмед Латиф
Касси Люк
121'
Ховланд Эвен
4:3
121'
4:4
Фредериксберг Арни
121'
Лаюни Амор
5:4
121'
5:5
Андреасен Якуп
121'
Густафссон Самуэль
6:5
121'
6:6
Да Силва Патрик
121'
Рюгор Миккель
6:6
121'
6:6
Гуссиос Сиверт
121'
Сандберг Симон
6:6
121'
6:7
Форрен Вегард
Пен
3:4

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Хеккен 89.2% (99)
X 8.1% (9)
Клаксвик 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
22
Сана
Тобиас
24
Лаюни
Амор
29
Трпчевски
Филип
37
Садик
Ибраим
31
Йоханссон
Джонатан
20
Петерсен
Бёрге
22
Феро
Одмар
4
Форрен
Вегард
17
Даниэльсен
Йоаннес
5
Павлович
Дени
8
Андреасен
Якуп
14
Йоэнсен
Рене
7
Фредериксберг
Арни
10
Касси
Люк
32
Кронберг
Клаес
Хеккен
4-3-3
Клаксвик
3-4-3

История личных встреч

Хеккен
Клаксвик

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 3 0.75
Рюгор Миккель 1 0.25
Лаюни Амор 1 0.25
Ховланд Эвен 1 0.25
Сана Тобиас 1 0.25
Сонко Момоду 1 0.25
Тотлэнд Томас 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 4 (1) 1
Касси Люк 1 0.25
Кронберг Клаес 0 0
Павлович Дени 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Ибраим 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Тебо Франклин 1 0
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форрен Вегард 1 0
Касси Люк 1 0
Да Силва Патрик 1 0
Фредериксберг Арни 1 0
Даниэльсен Йоаннес 1 0

Результаты матчей

Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

4
0
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Клаксвик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Клаксвик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2
Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4
Клаксвик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Клаксвик - Хеккен 0:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0
Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0 Аргир - Клаксвик 0:2 Вестур - Клаксвик 1:3 Клаксвик - Стреймур 1:0 Клаксвик - Творойри 7:1 Клаксвик - Викингур 0:1

Результаты матчей

Хеккен
Клаксвик

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Клаксвик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
2
2
2
2
2.5
2
2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 106'
      Феро Одмар уходит с поля. Jonn Johannesen выходит вместо него
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 105'
      ГОООООЛ - Садик Ибраим забивает
    • 97'
      Хаммар Юхан уходит с поля. Тебо Франклин выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Хеккен 89.2% (99)
    X 8.1% (9)
    Клаксвик 2.7% (3)
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    Где смотреть матч Хеккен 3:3 Клаксвик онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хеккен 3:3 Клаксвик

    Исход игры
    Хеккен
    89.2% (99)
    Ничья
    8.1% (9)
    Клаксвик
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.86% (38)
    Меньше
    65.14% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    38.53% (42)
    Нет
    61.47% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Хеккен
    32.4% (36)
    2:1 Хеккен
    26.1% (29)
    1:0 Хеккен
    23.4% (26)
    1:1 Ничья
    5.4% (6)
    1:2 Клаксвик
    1.8% (2)
    3:1 Хеккен
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    4:2 Хеккен
    1.8% (2)
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