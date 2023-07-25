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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ТНС
0:0
Первый тайм: 7'
Свифт Эсперанж
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 114
ТНС 78.1% (89)
X 18.4% (21)
Свифт Эсперанж 3.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ТНС
Ничья
Свифт Эсперанж
2.85
3.50
2.80
Все Коэффициенты
25
Робертс
Коннор
22
Дэвис
Дэниэл
2
Паск
Джош
5
Астлс
Райан
3
Мэрриотт
Кристофер
21
Смит
Лео
18
Rory
Holden
19
Кларк
Бен
7
Дэниэлс
Джошуа
8
Броббелл
Райан
17
Уильямс
Джордан
III
40
Дюпир
Жордан
12
Nego
Ekofo
4
Скендерович
Алдин
26
Премпе
Джерри
17
Simao
Martins
21
Синани
Дейвид
28
Моррен
Шарль
5
Кутюрье
Клеман
14
Сакра
Седрик
20
Айонго
Пол
10
Штольц
Доминик
ТНС
4-3-3
Свифт Эсперанж
4-4-2

Результаты последних матчей

ТНС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - ТНС 3:1 Маклсфилд - ТНС 0:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1
Гамильтон Академикал - ТНС 2:1 Крузейдерс - ТНС 1:4 ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:8
Свифт Эсперанж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2
Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 1:1 Вильц - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Виктория Роспорт 5:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Свифт Эсперанж - Мондерканге 2:1 Мондор-ле-Бэн - Свифт Эсперанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Фола - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Этцелла 2:2 Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:1 Свифт Эсперанж - Страссен 3:0 Расинг Юнион - Свифт Эсперанж 1:3 Свифт Эсперанж - Хостерт 5:1 Кобленц - Свифт Эсперанж 2:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 2:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 37.7% пользователей.
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Прогнозы 114
ТНС 78.1% (89)
X 18.4% (21)
Свифт Эсперанж 3.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ТНС
Ничья
Свифт Эсперанж
2.85
3.50
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ТНС 0:0 Свифт Эсперанж онлайн

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Прогнозы на матч ТНС 0:0 Свифт Эсперанж

Исход игры
ТНС
78.1% (89)
Ничья
18.4% (21)
Свифт Эсперанж
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
21.43% (24)
Меньше
78.57% (88)
Обе команды забьют
Да
36.61% (41)
Нет
63.39% (71)
Популярный счёт
1:0 ТНС
37.7% (43)
2:1 ТНС
19.3% (22)
2:0 ТНС
17.5% (20)
1:1 Ничья
15.8% (18)
0:1 Свифт Эсперанж
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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