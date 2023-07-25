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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ТНС
1:1
Конец матча
Свифт Эсперанж
0'
0:1
14' Гол
Simao Martins
56' Желтая карточка
Паск Джош
0:1
57' Не забитый пенальти
Штольц Доминик
64' Желтая карточка
Кутюрье Клеман
71' Желтая карточка
Дэвис Дэниэл
1:1
74' Гол
Rory Holden
87' Желтая карточка
Davis Spruds
89' Желтая карточка
Жайме Симоэш
90'+12

Ход матча

14'
0:1
Simao Martins
(Айонго Пол)
26'
 
Жайме Симоэш
Скендерович Алдин
56'
Паск Джош
 
57'
0:1
Штольц Доминик
58'
 
Алиуи Рашид
Айонго Пол
58'
Макманус Деклан
Броббелл Райан
 
58'
Уильямс Даниэль
Кларк Бен
 
64'
 
Кутюрье Клеман
68'
 
Анофф Бланксон
Штольц Доминик
68'
 
Коррея Лукас
Синани Дейвид
68'
 
Davis Spruds
Сакра Седрик
71'
Дэвис Дэниэл
 
74'
Rory Holden
1:1
76'
Бэйкер Эшли
Rory Holden
 
87'
 
Davis Spruds
89'
 
Жайме Симоэш
90'
Кэнаван Джейк
Бэйкер Эшли
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 114
ТНС 78.1% (89)
X 18.4% (21)
Свифт Эсперанж 3.5% (4)
Все прогнозы
25
Робертс
Коннор
22
Дэвис
Дэниэл
2
Паск
Джош
5
Астлс
Райан
3
Мэрриотт
Кристофер
21
Смит
Лео
18
Rory
Holden
19
Кларк
Бен
7
Дэниэлс
Джошуа
8
Броббелл
Райан
17
Уильямс
Джордан
III
40
Дюпир
Жордан
12
Nego
Ekofo
4
Скендерович
Алдин
26
Премпе
Джерри
17
Simao
Martins
21
Синани
Дейвид
28
Моррен
Шарль
5
Кутюрье
Клеман
14
Сакра
Седрик
20
Айонго
Пол
10
Штольц
Доминик
ТНС
4-3-3
Свифт Эсперанж
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rory Holden 1 1
Свифт Эсперанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simao Martins 1 1
Айонго Пол 0 0

Карточки

ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паск Джош 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0
Свифт Эсперанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жайме Симоэш 1 0
Кутюрье Клеман 1 0
Davis Spruds 1 0

Результаты матчей

ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ТНС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - ТНС 3:1 Маклсфилд - ТНС 0:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1
Гамильтон Академикал - ТНС 2:1 Крузейдерс - ТНС 1:4 ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:8
Свифт Эсперанж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2
Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 1:1 Вильц - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Виктория Роспорт 5:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Свифт Эсперанж - Мондерканге 2:1 Мондор-ле-Бэн - Свифт Эсперанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Фола - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Этцелла 2:2 Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:1 Свифт Эсперанж - Страссен 3:0 Расинг Юнион - Свифт Эсперанж 1:3 Свифт Эсперанж - Хостерт 5:1 Кобленц - Свифт Эсперанж 2:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 2:3

Результаты матчей

ТНС
Свифт Эсперанж

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ТНС
Свифт Эсперанж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Скендерович Алдин уходит с поля. Жайме Симоэш выходит вместо него
    • 14'
      Айонго Пол сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Simao Martins бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Park Hall Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    ТНС 78.1% (89)
    X 18.4% (21)
    Свифт Эсперанж 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ТНС 1:1 Свифт Эсперанж онлайн

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    Прогнозы на матч ТНС 1:1 Свифт Эсперанж

    Исход игры
    ТНС
    78.1% (89)
    Ничья
    18.4% (21)
    Свифт Эсперанж
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.43% (24)
    Меньше
    78.57% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    36.61% (41)
    Нет
    63.39% (71)
    Популярный счёт
    1:0 ТНС
    37.7% (43)
    2:1 ТНС
    19.3% (22)
    2:0 ТНС
    17.5% (20)
    1:1 Ничья
    15.8% (18)
    0:1 Свифт Эсперанж
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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