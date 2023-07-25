Тур: 2. Стадион: Парк Холл.
1:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолSimao Martins
56' Желтая карточкаПаск Джош
0:1
57' Не забитый пенальтиШтольц Доминик
64' Желтая карточкаКутюрье Клеман
71' Желтая карточкаДэвис Дэниэл
1:1
74' ГолRory Holden
87' Желтая карточкаDavis Spruds
89' Желтая карточкаЖайме Симоэш
90'+12
Ход матча
14'
0:1
56'
57'
0:1
64'
71'
74'
1:1
87'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
18
Rory
Holden
19
Кларк
Бен
40
Дюпир
Жордан
12
Nego
Ekofo
28
Моррен
Шарль
14
Сакра
Седрик
20
Айонго
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
-
18 Rory HoldenПолузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Бэйкер ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Gwion Dafydd
-
20 Adam Roscrow
-
30 Jack Edwards
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
- Основной состав
-
40 Дюпир ЖорданВратарь
-
12 Nego EkofoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Моррен ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сакра СедрикПолузащитник
-
20 Айонго ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Маркес ЯннЗащитник
-
39 Жайме СимоэшЗащитник
- Полузащитник
-
27 Симон ЖеромПолузащитник
-
38 Коррея ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Davis Spruds
-
-
Главный тренер: Фангейру
Бомбардиры внутри турнира
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rory Holden
|1
|1
Свифт Эсперанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simao Martins
|1
|1
|Айонго Пол
|0
|0
Карточки
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паск Джош
|1
|0
|Дэвис Дэниэл
|1
|0
Свифт Эсперанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жайме Симоэш
|1
|0
|Кутюрье Клеман
|1
|0
|Davis Spruds
|1
|0
Результаты матчей
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ТНС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - ТНС 3:1 Маклсфилд - ТНС 0:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1
Гамильтон Академикал - ТНС 2:1 Крузейдерс - ТНС 1:4 ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:8
Свифт Эсперанж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2
Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 1:1 Вильц - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Виктория Роспорт 5:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Свифт Эсперанж - Мондерканге 2:1 Мондор-ле-Бэн - Свифт Эсперанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Фола - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Этцелла 2:2 Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:1 Свифт Эсперанж - Страссен 3:0 Расинг Юнион - Свифт Эсперанж 1:3 Свифт Эсперанж - Хостерт 5:1 Кобленц - Свифт Эсперанж 2:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 2:3
Результаты матчей
ТНС
Свифт Эсперанж
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ТНС
Свифт Эсперанж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч ТНС 1:1 Свифт Эсперанж
Исход игры
ТНС
78.1% (89)
Ничья
18.4% (21)
Свифт Эсперанж
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
21.43% (24)
Меньше
78.57% (88)
Обе команды забьют
Да
36.61% (41)
Нет
63.39% (71)
Популярный счёт
1:0 ТНС
37.7% (43)
2:1 ТНС
19.3% (22)
2:0 ТНС
17.5% (20)
1:1 Ничья
15.8% (18)
0:1 Свифт Эсперанж
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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