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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Тре Пенне
0:3
Конец матча
ФК Валмиера
0'
28' Желтая карточка
Бадаласси Имре
0:1
33' Гол
Camilo Mena
38' Желтая карточка
Gustavo Silva Souza
39' Желтая карточка
Ванди Паоло
0:2
47' Гол
Alioune Ndoye
0:3
54' Гол
Camilo Mena
90'+5

Ход матча

28'
Бадаласси Имре
 
33'
0:1
Camilo Mena
38'
 
Gustavo Silva Souza
39'
Ванди Паоло
 
46'
Diego Ricciotti
Джованьоли Фабио
 
47'
0:2
Alioune Ndoye
(Желизко Иван)
54'
0:3
Camilo Mena
57'
Чеккароли Лука
 
57'
Luca Cecchetti
Бадаласси Имре
 
66'
 
Leo Gaucho
Alioune Ndoye
75'
 
Ingars Pulis
Тонышев Максим
75'
 
Дианье Мохамед
Gustavo Silva Souza
75'
Yassine Belkaid
Нигретти Джакомо
 
85'
 
Adel Ghanem
Fraj Kayramani
85'
 
Meissa Diop
Camilo Mena
85'
Andrea Passera
Ванди Паоло
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 114
Тре Пенне 20.2% (23)
X 23.7% (27)
ФК Валмиера 56.1% (64)
Все прогнозы
26
Мигани
Маттиа
24
Барретта
Антонио
4
Розини
Роберто
19
Ломбарди
Николас
20
Ванди
Паоло
28
Нигретти
Джакомо
5
Ригини
Лука
23
Джованьоли
Фабио
9
Пьери
Риккардо
95
Бадаласси
Имре
11
Чеккароли
Лука
1
Ольсес
Карлос
23
Тонышев
Максим
2
Балодис
Даниэль
4
Вейп
Роберт
17
Фалль
Яре
10
Яунземс
Алвис
6
Желизко
Иван
99
Fraj
Kayramani
7
Gustavo
Silva
Souza
24
Alioune
Ndoye
70
Camilo
Mena
Тре Пенне
4-3-3
ФК Валмиера
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Тре Пенне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Валмиера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Camilo Mena 2 2
Alioune Ndoye 1 1
Желизко Иван 0 0

Карточки

Тре Пенне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадаласси Имре 1 0
Ванди Паоло 1 0
ФК Валмиера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Silva Souza 1 0

Результаты матчей

Тре Пенне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Валмиера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Тре Пенне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Валмиера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тре Пенне
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Фаэтано - Тре Пенне 0:2 Тре Пенне - Пеннаросса 2:0 Фольгоре Фальчано - Тре Пенне 0:4
Тре Пенне - Космос 2:2 Сан-Джованни - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - СП Либертас1 4:0 ФК Фьорентино - Тре Пенне 1:5 Тре Пенне - Виртус 2:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ювенес-Догана - Тре Пенне 0:1 Тре Пенне - Мурата 2:0 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Доманьяно - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Кайлунго 3:0 Тре Пенне - Фаэтано 2:0 Пеннаросса - Тре Пенне 1:4 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 1:2 Космос - Тре Пенне 1:0 Тре Пенне - Сан-Джованни 3:1
ФК Валмиера
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Валмиера - Даугавпилс 0:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0
Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:1 Супер Нова - ФК Валмиера 1:0

Результаты матчей

Тре Пенне
ФК Валмиера

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тре Пенне
ФК Валмиера

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Ванди Паоло получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Gustavo Silva Souza получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Г О О О О Л - Camilo Mena бьет в цель!
    • 28'
      Бадаласси Имре получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Тре Пенне 20.2% (23)
    X 23.7% (27)
    ФК Валмиера 56.1% (64)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Тре Пенне 0:3 ФК Валмиера онлайн

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    Прогнозы на матч Тре Пенне 0:3 ФК Валмиера

    Исход игры
    Тре Пенне
    20.2% (23)
    Ничья
    23.7% (27)
    ФК Валмиера
    56.1% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (37)
    Меньше
    66.36% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    48.18% (53)
    Нет
    51.82% (57)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    17.5% (20)
    0:1 ФК Валмиера
    16.7% (19)
    0:2 ФК Валмиера
    15.8% (18)
    1:2 ФК Валмиера
    14% (16)
    1:0 Тре Пенне
    8.8% (10)
    2:1 Тре Пенне
    6.1% (7)
    1:3 ФК Валмиера
    5.3% (6)
    2:0 Тре Пенне
    3.5% (4)
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