Тур: 2. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
0:3
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаБадаласси Имре
0:1
33' ГолCamilo Mena
38' Желтая карточкаGustavo Silva Souza
39' Желтая карточкаВанди Паоло
0:2
47' ГолAlioune Ndoye
0:3
54' ГолCamilo Mena
90'+5
Ход матча
28'
33'
0:1
39'
47'
0:2
54'
0:3
57'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
20
Ванди
Паоло
17
Фалль
Яре
70
Camilo
Mena
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванди ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Чечи Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фалль ЯреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Camilo MenaНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
26 Klavs Lauva
-
22 Meissa Diop
-
28 Ingars Pulis
-
27 Бирка Эмиль
-
-
75 Leo Gaucho
-
20 Adel Ghanem
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
Бомбардиры внутри турнира
Тре Пенне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ФК Валмиера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Camilo Mena
|2
|2
|Alioune Ndoye
|1
|1
|Желизко Иван
|0
|0
Карточки
Тре Пенне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадаласси Имре
|1
|0
|Ванди Паоло
|1
|0
ФК Валмиера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Silva Souza
|1
|0
Результаты матчей
Тре Пенне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Валмиера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Тре Пенне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Валмиера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тре Пенне
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Фаэтано - Тре Пенне 0:2 Тре Пенне - Пеннаросса 2:0 Фольгоре Фальчано - Тре Пенне 0:4
Тре Пенне - Космос 2:2 Сан-Джованни - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - СП Либертас1 4:0 ФК Фьорентино - Тре Пенне 1:5 Тре Пенне - Виртус 2:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ювенес-Догана - Тре Пенне 0:1 Тре Пенне - Мурата 2:0 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Доманьяно - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Кайлунго 3:0 Тре Пенне - Фаэтано 2:0 Пеннаросса - Тре Пенне 1:4 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 1:2 Космос - Тре Пенне 1:0 Тре Пенне - Сан-Джованни 3:1
ФК Валмиера
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Валмиера - Даугавпилс 0:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0
Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:1 Супер Нова - ФК Валмиера 1:0
Результаты матчей
Тре Пенне
ФК Валмиера
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Тре Пенне
ФК Валмиера
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Тре Пенне 0:3 ФК Валмиера
Исход игры
Тре Пенне
20.2% (23)
Ничья
23.7% (27)
ФК Валмиера
56.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (37)
Меньше
66.36% (73)
Обе команды забьют
Да
48.18% (53)
Нет
51.82% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
17.5% (20)
0:1 ФК Валмиера
16.7% (19)
0:2 ФК Валмиера
15.8% (18)
1:2 ФК Валмиера
14% (16)
1:0 Тре Пенне
8.8% (10)
2:1 Тре Пенне
6.1% (7)
1:3 ФК Валмиера
5.3% (6)
2:0 Тре Пенне
3.5% (4)
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