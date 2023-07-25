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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ФК Балкани
2:0
Перерыв
Ларн
0'
1:0
26' Пенальти
Рахмани Альбион
2:0
33' Гол
Almir Kryeziu

Ход матча

26'
Рахмани Альбион
1:0
33'
Almir Kryeziu
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогнозы 115
ФК Балкани 82.6% (95)
X 15.7% (18)
Ларн 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Балкани
Ничья
Ларн
1.65
7.90
5.51
Все Коэффициенты
1
Количи
Энеа
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
19
Траши
Лоренц
6
Эмерлаху
Линдон
98
Almir
Kryeziu
11
Зюба
Чендрим
7
Кореница
Меритон
9
Рахмани
Альбион
10
Грипши
Назми
1
Фергюсон
Рохан
5
Craig
Farquhar
2
Уонт
Шон
4
Доннелли
Аарон
23
Косгроув
Томас
16
Shea
Gordon
25
Dylan
Sloan
22
Michael
Glynn
21
Leroy
Millar
29
Райан
Энди
10
Lee
Bonis
ФК Балкани
4-3-3
Ларн
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Almir Kryeziu 1 1
Рахмани Альбион 1 (1) 1
Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0
ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Трепча - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:1
Ларн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 Балликлэр - Ларн 0:4 Бангор - Ларн 0:6
Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Ларн - Харлэнд и Вульф Велдерс 8:0 Ларн - Финн Харпс 2:1 Колрейн - Ларн 3:0 Ларн - Линфилд 1:1 Крузейдерс - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:2 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:0 Ларн - Линфилд 0:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 0:1 Каррик Рейнджерс - Ларн 2:3 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:3 Ларн - Клифтонвилл 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Г О О О О Л - Almir Kryeziu бьет в цель!
  • 26'
    Г О О О О Л - Рахмани Альбион из команды ФК Балкани забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
ФК Балкани 82.6% (95)
X 15.7% (18)
Ларн 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Балкани
Ничья
Ларн
1.65
7.90
5.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФК Балкани 2:0 Ларн онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ФК Балкани 2:0 Ларн

Исход игры
ФК Балкани
82.6% (95)
Ничья
15.7% (18)
Ларн
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
44.64% (50)
Нет
55.36% (62)
Популярный счёт
2:1 ФК Балкани
30.4% (35)
1:0 ФК Балкани
30.4% (35)
2:0 ФК Балкани
17.4% (20)
1:1 Ничья
11.3% (13)
0:0 Ничья
4.3% (5)
1:2 Ларн
1.7% (2)
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