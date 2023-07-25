Тур: 2. Стадион: Фадиль Вокри.
3:0
Конец матча
0'
1:0
26' ПенальтиРахмани Альбион
2:0
33' ГолAlmir Kryeziu
58' Желтая карточкаГрипши Назми
63' Желтая карточкаДелова Люмбардх
65' Желтая карточкаAlmir Kryeziu
3:0
67' ГолГрипши Назми
69' Желтая карточкаТомсон Джозеф
82' Желтая карточкаУонт Шон
90'+7
Ход матча
26'
1:0
33'
2:0
58'
63'
65'
67'
3:0
69'
77'
82'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
11 Угловые 6
-
5 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
19
Траши
Лоренц
11
Зюба
Чендрим
10
Грипши
Назми
2
Уонт
Шон
16
Shea
Gordon
25
Dylan
Sloan
21
Leroy
Millar
29
Райан
Энди
10
Lee
Bonis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Траши ЛоренцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Толай БлеартНападающий
- Нападающий
-
25 Туша ВетонНападающий
-
12 Andrea Hoxha
-
-
-
Главный тренер: Дайя Илир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Уонт ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Shea GordonПолузащитник
-
25 Dylan SloanПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Leroy MillarПолузащитник
-
29 Райан ЭндиНападающий
-
10 Lee BonisНападающий
- Запасные игроки
-
14 Ивс ЛевиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Corey Smith
-
-
-
3 Omar Ali
-
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
Бомбардиры внутри турнира
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|1
|Грипши Назми
|1
|1
|Almir Kryeziu
|1
|1
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грипши Назми
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
|Almir Kryeziu
|1
|0
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томсон Джозеф
|1
|0
|Уонт Шон
|1
|0
Результаты матчей
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Балкани
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0
ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Трепча - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:1
Ларн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 Балликлэр - Ларн 0:4 Бангор - Ларн 0:6
Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Ларн - Харлэнд и Вульф Велдерс 8:0 Ларн - Финн Харпс 2:1 Колрейн - Ларн 3:0 Ларн - Линфилд 1:1 Крузейдерс - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:2 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:0 Ларн - Линфилд 0:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 0:1 Каррик Рейнджерс - Ларн 2:3 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:3 Ларн - Клифтонвилл 2:1
Результаты матчей
ФК Балкани
Ларн
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ФК Балкани
Ларн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Балкани 3:0 Ларн
Исход игры
ФК Балкани
82.6% (95)
Ничья
15.7% (18)
Ларн
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
44.64% (50)
Нет
55.36% (62)
Популярный счёт
2:1 ФК Балкани
30.4% (35)
1:0 ФК Балкани
30.4% (35)
2:0 ФК Балкани
17.4% (20)
1:1 Ничья
11.3% (13)
0:0 Ничья
4.3% (5)
1:2 Ларн
1.7% (2)
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