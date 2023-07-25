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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ФК Балкани
3:0
Конец матча
Ларн
0'
1:0
26' Пенальти
Рахмани Альбион
2:0
33' Гол
Almir Kryeziu
58' Желтая карточка
Грипши Назми
63' Желтая карточка
Делова Люмбардх
65' Желтая карточка
Almir Kryeziu
3:0
67' Гол
Грипши Назми
69' Желтая карточка
Томсон Джозеф
82' Желтая карточка
Уонт Шон
90'+7

Ход матча

26'
Рахмани Альбион
1:0
33'
Almir Kryeziu
2:0
58'
Грипши Назми
 
63'
Делова Люмбардх
 
63'
 
Томсон Джозеф
Dylan Sloan
63'
 
Ивс Леви
Michael Glynn
65'
Almir Kryeziu
 
67'
Грипши Назми
(Рахмани Альбион)
3:0
69'
 
Томсон Джозеф
74'
Бериша Альбин
Almir Kryeziu
 
77'
 
Isaac Westendorf
Lee Bonis
77'
 
О'Нил Пол
Райан Энди
82'
 
Уонт Шон
87'
 
Thomas Maguire
Косгроув Томас
89'
Потоку Арбер
Траши Лоренц
 
89'
Толай Блеарт
Рахмани Альбион
 
90'
Капра Альбин
Кореница Меритон
 
90'
Туша Ветон
Грипши Назми
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 115
ФК Балкани 82.6% (95)
X 15.7% (18)
Ларн 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Количи
Энеа
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
19
Траши
Лоренц
6
Эмерлаху
Линдон
98
Almir
Kryeziu
11
Зюба
Чендрим
7
Кореница
Меритон
9
Рахмани
Альбион
10
Грипши
Назми
1
Фергюсон
Рохан
5
Craig
Farquhar
2
Уонт
Шон
4
Доннелли
Аарон
23
Косгроув
Томас
16
Shea
Gordon
25
Dylan
Sloan
22
Michael
Glynn
21
Leroy
Millar
29
Райан
Энди
10
Lee
Bonis
ФК Балкани
4-3-3
Ларн
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 1 (1) 1
Грипши Назми 1 1
Almir Kryeziu 1 1
Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грипши Назми 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Almir Kryeziu 1 0
Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томсон Джозеф 1 0
Уонт Шон 1 0

Результаты матчей

ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0
ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Трепча - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:1
Ларн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 Балликлэр - Ларн 0:4 Бангор - Ларн 0:6
Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Ларн - Харлэнд и Вульф Велдерс 8:0 Ларн - Финн Харпс 2:1 Колрейн - Ларн 3:0 Ларн - Линфилд 1:1 Крузейдерс - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:2 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:0 Ларн - Линфилд 0:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 0:1 Каррик Рейнджерс - Ларн 2:3 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:3 Ларн - Клифтонвилл 2:1

Результаты матчей

ФК Балкани
Ларн

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Балкани
Ларн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Dylan Sloan уходит с поля. Томсон Джозеф выходит вместо него
    • 63'
      Делова Люмбардх получил желтую карточку от судьи
    • 58'
      Грипши Назми получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Г О О О О Л - Almir Kryeziu бьет в цель!
    • 26'
      Г О О О О Л - Рахмани Альбион из команды ФК Балкани забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    ФК Балкани 82.6% (95)
    X 15.7% (18)
    Ларн 1.7% (2)
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    Где смотреть матч ФК Балкани 3:0 Ларн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Балкани 3:0 Ларн

    Исход игры
    ФК Балкани
    82.6% (95)
    Ничья
    15.7% (18)
    Ларн
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    44.64% (50)
    Нет
    55.36% (62)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Балкани
    30.4% (35)
    1:0 ФК Балкани
    30.4% (35)
    2:0 ФК Балкани
    17.4% (20)
    1:1 Ничья
    11.3% (13)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    1:2 Ларн
    1.7% (2)
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