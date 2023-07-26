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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Лудогорец
1:1
Второй тайм: 64'
Олимпия Любляна
0'
0:1
14' Гол
Элшник Тими
22' Желтая карточка
Посавец Иван
1:1
44' Гол
Янков Доминик
62' Желтая карточка
Agustin Doffo

Ход матча

7'
Тиссера Матиас
Дуа Квадво
 
14'
0:1
Элшник Тими
22'
 
Посавец Иван
44'
Янков Доминик
(Гонсалвеш Клод)
1:1
54'
Кайо Ранхел
Текпетей Бернард
 
54'
Педринью Роша
Пётровски Якуб
 
62'
 
Agustin Doffo

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 119
Лудогорец 95% (113)
X 5% (6)
Олимпия Любляна 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Олимпия Любляна
2.24
4.90
8.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
32
Пластун
Игорь
22
Руссо
Франко
44
Хайстер
Марсель
64
Янков
Доминик
6
Пётровски
Якуб
8
Гонсалвеш
Клод
37
Текпетей
Бернард
9
Дуа
Квадво
11
Десподов
Кирилл
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
David
V
19
Сешлар
Свит
34
Agustin
Doffo
10
Элшник
Тими
99
Педру
Руй
III
9
Нукич
Мустафа
21
Посавец
Иван
Лудогорец
4-3-3
Олимпия Любляна
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 2 0.67
Кайо Ранхел 1 0.33
Тиссера Матиас 1 0.33
Янков Доминик 1 0.33
Делев Спас 0 0
Гонсалвеш Клод 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Руй III 2 0.67
Элшник Тими 1 0.33
Нукич Мустафа 1 0.33
Мухамедбегович Ахмет 1 0.33
Agustin Doffo 0 0
Raul Florucz 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 1 0
Пластун Игорь 1 0
Хайстер Марсель 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Руссо Франко 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Doffo 1 0
Посавец Иван 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0
Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Локомотив София 1:0 Арда Карджали - Лудогорец 1:2
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Копер - Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4
Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0

Результаты матчей

Лудогорец
Олимпия Любляна

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Карабах Джиджа Редон 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Гонсалвеш Клод сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Янков Доминик бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Лудогорец 95% (113)
X 5% (6)
Олимпия Любляна 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Олимпия Любляна
2.24
4.90
8.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лудогорец 1:1 Олимпия Любляна онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лудогорец 1:1 Олимпия Любляна

Исход игры
Лудогорец
95% (113)
Ничья
5% (6)
Олимпия Любляна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
44.5% (53)
1:0 Лудогорец
19.3% (23)
2:0 Лудогорец
18.5% (22)
3:1 Лудогорец
4.2% (5)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:0 Лудогорец
1.7% (2)
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