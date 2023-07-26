Тур: 2. Стадион: Лудогорец Арена. Главный судья: Сагги Рохит
1:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолЭлшник Тими
22' Желтая карточкаПосавец Иван
1:1
44' ГолЯнков Доминик
62' Желтая карточкаAgustin Doffo
65' Желтая карточкаНукич Мустафа
73' Желтая карточкаПедринью Роша
90' Желтая карточкаВитри Аслак Фонн
90' Желтая карточкаDavid V
90' Желтая карточкаМотика Неманья
90'+7
Ход матча
14'
0:1
22'
44'
1:1
62'
65'
73'
73'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
6 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 25
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
22
Руссо
Франко
3
David
V
19
Сешлар
Свит
10
Элшник
Тими
21
Посавец
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Защитник
-
17 СонЗащитник
- Защитник
-
7 РикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Делев СпасНападающий
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 David VЗащитник
-
19 Сешлар СвитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
-
99 Педру РуйПолузащитник
- Нападающий
-
21 Посавец ИванНападающий
- Запасные игроки
-
43 Крефл АляжЗащитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Denis Pintol
-
31 Zan Mauricio
-
-
11 Saar Fadida
-
-
30 Raul Florucz
-
-
37 Pedro Lucas
-
-
Главный тренер: Joao Henriques
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Текпетей Бернард
|2
|0.67
|Кайо Ранхел
|1
|0.33
|Тиссера Матиас
|1
|0.33
|Янков Доминик
|1
|0.33
|Делев Спас
|0
|0
|Гонсалвеш Клод
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Руй III
|2
|0.67
|Элшник Тими
|1
|0.33
|Нукич Мустафа
|1
|0.33
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.33
|Agustin Doffo
|0
|0
|Raul Florucz
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Пластун Игорь
|1
|0
|Хайстер Марсель
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Doffo
|2
|0
|Нукич Мустафа
|1
|0
|David V
|1
|0
|Посавец Иван
|1
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
Результаты матчей
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0
Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Локомотив София 1:0 Арда Карджали - Лудогорец 1:2
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Копер - Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4
Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0
Результаты матчей
Лудогорец
Олимпия Любляна
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лудогорец
Олимпия Любляна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|4
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Жальгирис
|Горобцов Николас
|2
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лудогорец 1:1 Олимпия Любляна
Исход игры
Лудогорец
95% (113)
Ничья
5% (6)
Олимпия Любляна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
44.5% (53)
1:0 Лудогорец
19.3% (23)
2:0 Лудогорец
18.5% (22)
3:1 Лудогорец
4.2% (5)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:0 Лудогорец
1.7% (2)
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