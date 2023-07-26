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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Лудогорец
1:1
Конец матча
Олимпия Любляна
0'
0:1
14' Гол
Элшник Тими
22' Желтая карточка
Посавец Иван
1:1
44' Гол
Янков Доминик
62' Желтая карточка
Agustin Doffo
65' Желтая карточка
Нукич Мустафа
73' Желтая карточка
Педринью Роша
90' Желтая карточка
Витри Аслак Фонн
90' Желтая карточка
David V
90' Желтая карточка
Мотика Неманья
90'+7

Ход матча

7'
Тиссера Матиас
Дуа Квадво
 
14'
0:1
Элшник Тими
22'
 
Посавец Иван
44'
Янков Доминик
(Гонсалвеш Клод)
1:1
54'
Кайо Ранхел
Текпетей Бернард
 
54'
Педринью Роша
Пётровски Якуб
 
62'
 
Agustin Doffo
65'
 
Нукич Мустафа
66'
 
Pedro Lucas
Нукич Мустафа
73'
Педринью Роша
 
73'
Рик
Десподов Кирилл
 
73'
Делев Спас
Янков Доминик
 
75'
 
Nemanja Gavric
Педру Руй
75'
 
Raul Florucz
Посавец Иван
86'
 
Мотика Неманья
Сешлар Свит
90'
Витри Аслак Фонн
 
90'
 
David V
90'
 
Мотика Неманья

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 6 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 25
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 119
Лудогорец 95% (113)
X 5% (6)
Олимпия Любляна 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
32
Пластун
Игорь
22
Руссо
Франко
44
Хайстер
Марсель
64
Янков
Доминик
6
Пётровски
Якуб
8
Гонсалвеш
Клод
37
Текпетей
Бернард
9
Дуа
Квадво
11
Десподов
Кирилл
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
David
V
19
Сешлар
Свит
34
Agustin
Doffo
10
Элшник
Тими
99
Педру
Руй
III
9
Нукич
Мустафа
21
Посавец
Иван
Лудогорец
4-3-3
Олимпия Любляна
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 2 0.67
Кайо Ранхел 1 0.33
Тиссера Матиас 1 0.33
Янков Доминик 1 0.33
Делев Спас 0 0
Гонсалвеш Клод 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Руй III 2 0.67
Элшник Тими 1 0.33
Нукич Мустафа 1 0.33
Мухамедбегович Ахмет 1 0.33
Agustin Doffo 0 0
Raul Florucz 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 1 0
Пластун Игорь 1 0
Хайстер Марсель 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Педринью Роша 1 0
Руссо Франко 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Doffo 2 0
Нукич Мустафа 1 0
David V 1 0
Посавец Иван 1 0
Мотика Неманья 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0
Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Локомотив София 1:0 Арда Карджали - Лудогорец 1:2
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Копер - Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4
Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0

Результаты матчей

Лудогорец
Олимпия Любляна

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
Олимпия Любляна Agustin Doffo 2
Весь список
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    Прогнозы 119
    Лудогорец 95% (113)
    X 5% (6)
    Олимпия Любляна 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лудогорец 1:1 Олимпия Любляна

    Исход игры
    Лудогорец
    95% (113)
    Ничья
    5% (6)
    Олимпия Любляна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    44.5% (53)
    1:0 Лудогорец
    19.3% (23)
    2:0 Лудогорец
    18.5% (22)
    3:1 Лудогорец
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Лудогорец
    1.7% (2)
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