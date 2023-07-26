Тур: 2. Стадион: Джупумира. Главный судья: Оченаш Михал
0'
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
22
Феро
Одмар
10
Касси
Люк
14
Йоэнсен
Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Касси ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Калсо СимунЗащитник
- Защитник
-
25 Поулсен ОлиЗащитник
-
27 Ахмед ЛатифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хансен ОлафПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гаард СайласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосет Магне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Бомбардиры внутри турнира
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксберг Арни
|2 (1)
|0.67
|Касси Люк
|1
|0.33
|Павлович Дени
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|2
|0.67
|Ховланд Эвен
|1
|0.33
|Рюгор Миккель
|1
|0.33
|Сонко Момоду
|1
|0.33
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Карточки
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форрен Вегард
|1
|0
|Да Силва Патрик
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Ибраим
|1
|0
Результаты матчей
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Клаксвик
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2
Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0 Аргир - Клаксвик 0:2 Вестур - Клаксвик 1:3 Клаксвик - Стреймур 1:0 Клаксвик - Творойри 7:1 Клаксвик - Викингур 0:1 Клаксвик - Скала 8:0
Хеккен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1
АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1
Результаты матчей
Клаксвик
Хеккен
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Клаксвик
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Карабах
|Джиджа Редон
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Жальгирис
|Горобцов Николас
|2
|ХИК
|Тенхо Миро
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клаксвик 0:0 Хеккен
Исход игры
Клаксвик
28% (33)
Ничья
21.2% (25)
Хеккен
50.8% (60)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
60.71% (68)
Нет
39.29% (44)
Популярный счёт
1:2 Хеккен
25.4% (30)
1:1 Ничья
17.8% (21)
0:1 Хеккен
15.3% (18)
1:0 Клаксвик
12.7% (15)
2:1 Клаксвик
12.7% (15)
0:2 Хеккен
5.9% (7)
2:0 Клаксвик
1.7% (2)
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