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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Оченаш Михал
Клаксвик
0:0
Конец матча
Хеккен
0'
76' Желтая карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
81' Желтая карточка
Фредериксберг Арни
90'+4

Ход матча

46'
 
Сонко Момоду
Сана Тобиас
68'
Павлович Дени
Ханссон Халлюр
 
75'
 
Лаюни Амор
Трпчевски Филип
76'
 
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
81'
Фредериксберг Арни
 
81'
Да Силва Патрик
Кронберг Клаес
 
81'
Гуссиос Сиверт
Касси Люк
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Клаксвик 28% (33)
X 21.2% (25)
Хеккен 50.8% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Йоханссон
Джонатан
20
Петерсен
Бёрге
22
Феро
Одмар
4
Форрен
Вегард
17
Даниэльсен
Йоаннес
26
Ханссон
Халлюр
10
Касси
Люк
8
Андреасен
Якуп
14
Йоэнсен
Рене
7
Фредериксберг
Арни
32
Кронберг
Клаес
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
16
Дабо
Понтус
37
Садик
Ибраим
29
Трпчевски
Филип
22
Сана
Тобиас
Клаксвик
3-5-2
Хеккен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 2 (1) 0.67
Касси Люк 1 0.33
Павлович Дени 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 2 0.67
Ховланд Эвен 1 0.33
Рюгор Миккель 1 0.33
Сонко Момоду 1 0.33
Тотлэнд Томас 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форрен Вегард 1 0
Да Силва Патрик 1 0
Фредериксберг Арни 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Ибраим 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0

Результаты матчей

Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2
Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0 Аргир - Клаксвик 0:2 Вестур - Клаксвик 1:3 Клаксвик - Стреймур 1:0 Клаксвик - Творойри 7:1 Клаксвик - Викингур 0:1 Клаксвик - Скала 8:0
Хеккен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1
АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1

Результаты матчей

Клаксвик
Хеккен

Точный счет

0:0
2 раза 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Клаксвик
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
Олимпия Любляна Agustin Doffo 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 46'
    Сана Тобиас уходит с поля. Сонко Момоду выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Djupumyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Клаксвик 28% (33)
X 21.2% (25)
Хеккен 50.8% (60)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Клаксвик 0:0 Хеккен

Исход игры
Клаксвик
28% (33)
Ничья
21.2% (25)
Хеккен
50.8% (60)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
60.71% (68)
Нет
39.29% (44)
Популярный счёт
1:2 Хеккен
25.4% (30)
1:1 Ничья
17.8% (21)
0:1 Хеккен
15.3% (18)
1:0 Клаксвик
12.7% (15)
2:1 Клаксвик
12.7% (15)
0:2 Хеккен
5.9% (7)
2:0 Клаксвик
1.7% (2)
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