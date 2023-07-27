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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ференцварош
2:0
Первый тайм: 42'
Шемрок Роверс
0'
1:0
16' Гол
Шигер Давид
2:0
32' Гол
Рамирес Кристиан

Ход матча

16'
Шигер Давид
(Варга Барнабас)
1:0
32'
Рамирес Кристиан
(Траоре Адама VII)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 113
Ференцварош 89.4% (101)
X 4.4% (5)
Шемрок Роверс 6.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Шемрок Роверс
1.47
8.50
9.30
Все Коэффициенты
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
27
Сиссе
Ибраим
99
Рамирес
Кристиан
18
Шигер
Давид
15
Абу-Фани
Мохаммад
16
Захариассен
Кристоффер
50
Маркиньос
VI
19
Варга
Барнабас
20
Траоре
Адама
VII
1
Маннус
Алан
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
11
Кавана
Шон
27
Берт
Лиам
19
Поом
Маркус
16
О'Нил
Гари
III
3
Хор
Шон
17
Тауэлл
Ричард
24
Кенни
Джонни
Ференцварош
4-2-1-3
Шемрок Роверс
3-5-2

История личных встреч

Ференцварош
Шемрок Роверс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
0

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шигер Давид 1 1
Варга Барнабас 0 0
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1
Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0 Пакш - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Фехервар 2:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Байер Л 0:2 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:2 Байер Л - Ференцварош 2:0
Шемрок Роверс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:0
Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 4:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Корк Сити - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 2:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • До матча
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Прогнозы 113
Ференцварош 89.4% (101)
X 4.4% (5)
Шемрок Роверс 6.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Шемрок Роверс
1.47
8.50
9.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ференцварош 2:0 Шемрок Роверс онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ференцварош 2:0 Шемрок Роверс

Исход игры
Ференцварош
89.5% (102)
Ничья
4.4% (5)
Шемрок Роверс
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
49.07% (53)
Нет
50.93% (55)
Популярный счёт
2:1 Ференцварош
33.3% (38)
2:0 Ференцварош
30.7% (35)
1:0 Ференцварош
10.5% (12)
3:1 Ференцварош
5.3% (6)
3:0 Ференцварош
4.4% (5)
1:2 Шемрок Роверс
4.4% (5)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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