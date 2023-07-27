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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ференцварош
4:0
Конец матча
Шемрок Роверс
0'
1:0
16' Гол
Шигер Давид
2:0
32' Гол
Рамирес Кристиан
3:0
47' Гол
Траоре Адама
50' Желтая карточка
Хор Шон
57' Желтая карточка
Финн Ронан
4:0
74' Гол
Варга Барнабас
90' Желтая карточка
Эсити Андерсон
90'+4

Ход матча

16'
Шигер Давид
(Варга Барнабас)
1:0
32'
Рамирес Кристиан
2:0
47'
Траоре Адама
(Рамирес Кристиан)
3:0
49'
 
Финн Ронан
Тауэлл Ричард
50'
 
Хор Шон
57'
 
Финн Ронан
72'
Бен-Ромдане Мохамед Али
Маркиньос
 
72'
Листеш Кристиан
Захариассен Кристоффер
 
74'
Варга Барнабас
(Траоре Адама VII)
4:0
77'
Эсити Андерсон
Шигер Давид
 
77'
Овусу Квабена
Траоре Адама
 
79'
 
Naj Razi
Берт Лиам
79'
 
Грин Аарон
Кенни Джонни
88'
Котоно Балинт
Варга Барнабас
 
90'
Эсити Андерсон
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Ференцварош 89.5% (102)
X 4.4% (5)
Шемрок Роверс 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
27
Сиссе
Ибраим
99
Рамирес
Кристиан
18
Шигер
Давид
15
Абу-Фани
Мохаммад
16
Захариассен
Кристоффер
50
Маркиньос
VI
19
Варга
Барнабас
20
Траоре
Адама
VII
1
Маннус
Алан
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
11
Кавана
Шон
27
Берт
Лиам
19
Поом
Маркус
16
О'Нил
Гари
III
3
Хор
Шон
17
Тауэлл
Ричард
24
Кенни
Джонни
Ференцварош
4-2-1-3
Шемрок Роверс
3-5-2

История личных встреч

Ференцварош
Шемрок Роверс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
0

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Кристиан 1 1
Траоре Адама VII 1 1
Варга Барнабас 1 1
Шигер Давид 1 1
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эсити Андерсон 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финн Ронан 1 0
Хор Шон 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1
Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0 Пакш - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Фехервар 2:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Байер Л 0:2 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:2 Байер Л - Ференцварош 2:0
Шемрок Роверс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:0
Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 4:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Корк Сити - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 2:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 3:0

Результаты матчей

Ференцварош
Шемрок Роверс

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Шемрок Роверс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Г О О О О Л - Траоре Адама VII бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Ференцварош 89.5% (102)
    X 4.4% (5)
    Шемрок Роверс 6.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош 4:0 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Ференцварош
    89.5% (102)
    Ничья
    4.4% (5)
    Шемрок Роверс
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (56)
    Меньше
    48.15% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    49.07% (53)
    Нет
    50.93% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Ференцварош
    33.3% (38)
    2:0 Ференцварош
    30.7% (35)
    1:0 Ференцварош
    10.5% (12)
    3:1 Ференцварош
    5.3% (6)
    3:0 Ференцварош
    4.4% (5)
    1:2 Шемрок Роверс
    4.4% (5)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
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