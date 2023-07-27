Тур: 2. Стадион: Групама Арена.
4:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолШигер Давид
2:0
32' ГолРамирес Кристиан
3:0
47' ГолТраоре Адама
50' Желтая карточкаХор Шон
57' Желтая карточкаФинн Ронан
4:0
74' ГолВарга Барнабас
90' Желтая карточкаЭсити Андерсон
90'+4
Ход матча
16'
1:0
32'
2:0
47'
3:0
50'
57'
74'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
18
Шигер
Давид
50
Маркиньос
VI
5
Грэйс
Ли
11
Кавана
Шон
27
Берт
Лиам
19
Поом
Маркус
3
Хор
Шон
24
Кенни
Джонни
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 МаркиньосНападающий
- Нападающий
-
20 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
-
22 Абена МинтиЗащитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Барат ПетерПолузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Csaba Mate
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
-
27 Берт ЛиамПолузащитник
-
19 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
3 Хор ШонПолузащитник
- Нападающий
-
24 Кенни ДжонниНападающий
- Запасные игроки
-
30 Лейтис ТомсВратарь
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
- Полузащитник
-
14 Пауэр СаймонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Нунан КонанНападающий
-
10 Бурк ГрэмНападающий
- Нападающий
-
39 Naj Razi
-
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
История личных встреч
Ференцварош
Шемрок Роверс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
0
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Кристиан
|1
|1
|Траоре Адама VII
|1
|1
|Варга Барнабас
|1
|1
|Шигер Давид
|1
|1
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эсити Андерсон
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финн Ронан
|1
|0
|Хор Шон
|1
|0
Результаты матчей
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1
Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0 Пакш - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Фехервар 2:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Байер Л 0:2 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:2 Байер Л - Ференцварош 2:0
Шемрок Роверс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:0
Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 4:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Корк Сити - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 2:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 3:0
Результаты матчей
Ференцварош
Шемрок Роверс
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ференцварош
Шемрок Роверс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ференцварош 4:0 Шемрок Роверс
Исход игры
Ференцварош
89.5% (102)
Ничья
4.4% (5)
Шемрок Роверс
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
49.07% (53)
Нет
50.93% (55)
Популярный счёт
2:1 Ференцварош
33.3% (38)
2:0 Ференцварош
30.7% (35)
1:0 Ференцварош
10.5% (12)
3:1 Ференцварош
5.3% (6)
3:0 Ференцварош
4.4% (5)
1:2 Шемрок Роверс
4.4% (5)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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