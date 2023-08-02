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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Астана
 
Позже
Динамо Загреб
Прогнозы 130
Астана 16.2% (21)
X 24.6% (32)
Динамо Загреб 59.2% (77)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Динамо Загреб
3.95
3.65
2.03
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
93
Чондрич
Йосип
22
Марочкин
Александр
33
Томашевич
Зарко
45
Аманович
Алекса
13
Оганесян
Камо
6
Вороговский
Ян
7
Эбонг
Макс
44
Лончар
Стьепан
10
Томасов
Марин
17
Аймбетов
Абат
20
Прокопенко
Владислав
40
Ливакович
Доминик
2
Мохаррами
Садех
13
Ристовски
Стефан
37
Шутало
Йосип
14
Любичич
Роберт
25
Сучич
Петар
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
15
Михайличенко
Богдан
11
Эмрели
Махир
9
Петкович
Бруно
Астана
5-2-3
Динамо Загреб
4-2-3-1

История личных встреч

Астана
Динамо Загреб

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейсебеков Абзал 1 0.33
Аймбетов Абат 1 0.33
Дарбо Дембо 1 0.33
Вороговский Ян 0 0
Аманович Алекса 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванушец Лука 3 3
Петкович Бруно 1 1
Мохаррами Садех 0 0
Мишич Йосип 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вороговский Ян 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
4
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кызыл-Жар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2
Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызыл-Жар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0 Мактаарал - Астана 0:1 Астана - Мактаарал 2:0 Кайсар - Астана 0:2 Кайсар - Астана 1:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3 Динамо Загреб - Астана 4:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0
Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Вараждин 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Славен 4:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Шибеник - Динамо Загреб 2:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - Риека 1:0

Результаты матчей

Астана
Динамо Загреб

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Астана
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 3
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Слован Братислава Куцка Юрай 1 1
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором казахстанская "Астана" сыграет дома с хорватским "Динамо". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2023, осталось 21 минуту.



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Прогнозы 130
Астана 16.2% (21)
X 24.6% (32)
Динамо Загреб 59.2% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Динамо Загреб
3.95
3.65
2.03
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Где смотреть матч Астана - Динамо Загреб онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Астана - Динамо Загреб

Исход игры
Астана
16.2% (21)
Ничья
24.6% (32)
Динамо Загреб
59.2% (77)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
80.17% (93)
Нет
19.83% (23)
Популярный счёт
1:2 Динамо Загреб
34.6% (45)
1:1 Ничья
16.2% (21)
2:1 Астана
10.8% (14)
0:1 Динамо Загреб
9.2% (12)
2:2 Ничья
6.2% (8)
0:2 Динамо Загреб
4.6% (6)
1:3 Динамо Загреб
3.1% (4)
1:0 Астана
1.5% (2)
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