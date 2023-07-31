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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Астана
 
Позже
Динамо Загреб
Прогнозы 50
Астана 20% (10)
X 28% (14)
Динамо Загреб 52% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Динамо Загреб
4.20
3.60
2.03
Все Коэффициенты

История личных встреч

Астана
Динамо Загреб

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейсебеков Абзал 1 0.33
Аймбетов Абат 1 0.33
Дарбо Дембо 1 0.33
Вороговский Ян 0 0
Аманович Алекса 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванушец Лука 3 3
Петкович Бруно 1 1
Мохаррами Садех 0 0
Мишич Йосип 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вороговский Ян 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
4
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кызыл-Жар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2
Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызыл-Жар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0 Мактаарал - Астана 0:1 Астана - Мактаарал 2:0 Кайсар - Астана 0:2 Кайсар - Астана 1:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3 Динамо Загреб - Астана 4:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0
Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Вараждин 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Славен 4:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Шибеник - Динамо Загреб 2:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - Риека 1:0

Результаты матчей

Астана
Динамо Загреб

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Астана
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
Олимпия Любляна Agustin Doffo 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Астана 20% (10)
    X 28% (14)
    Динамо Загреб 52% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астана
    Ничья
    Динамо Загреб
    4.20
    3.60
    2.03
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астана - Динамо Загреб онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астана - Динамо Загреб

    Исход игры
    Астана
    19.6% (10)
    Ничья
    27.5% (14)
    Динамо Загреб
    52.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Загреб
    33.3% (17)
    1:1 Ничья
    17.6% (9)
    2:1 Астана
    15.7% (8)
    0:1 Динамо Загреб
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    1:3 Динамо Загреб
    5.9% (3)
    0:2 Динамо Загреб
    3.9% (2)
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    Астана
    Динамо Загреб
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