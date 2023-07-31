Тур: 2. Стадион: Астана-Арена.
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История личных встреч
Астана
Динамо Загреб
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейсебеков Абзал
|1
|0.33
|Аймбетов Абат
|1
|0.33
|Дарбо Дембо
|1
|0.33
|Вороговский Ян
|0
|0
|Аманович Алекса
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванушец Лука
|3
|3
|Петкович Бруно
|1
|1
|Мохаррами Садех
|0
|0
|Мишич Йосип
|0
|0
Карточки
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вороговский Ян
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
4
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кызыл-Жар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2
Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызыл-Жар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0 Мактаарал - Астана 0:1 Астана - Мактаарал 2:0 Кайсар - Астана 0:2 Кайсар - Астана 1:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3 Динамо Загреб - Астана 4:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0
Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Вараждин 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Славен 4:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Шибеник - Динамо Загреб 2:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - Риека 1:0
Результаты матчей
Астана
Динамо Загреб
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Астана
Динамо Загреб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|4
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Жальгирис
|Горобцов Николас
|2
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астана - Динамо Загреб
Исход игры
Астана
19.6% (10)
Ничья
27.5% (14)
Динамо Загреб
52.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (32)
Меньше
33.33% (16)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
1:2 Динамо Загреб
33.3% (17)
1:1 Ничья
17.6% (9)
2:1 Астана
15.7% (8)
0:1 Динамо Загреб
7.8% (4)
2:2 Ничья
5.9% (3)
1:3 Динамо Загреб
5.9% (3)
0:2 Динамо Загреб
3.9% (2)
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