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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Карабах
0:0
Первый тайм: 42'
Ракув
0'

Ход матча

31'
 
Новак Бартош
Замора Джон

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 259
Карабах 87.3% (226)
X 9.3% (24)
Ракув 3.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Ракув
2.45
3.60
4.00
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Магомедалиев
Шахрудин
27
Байрамов
Турал
13
Мустафазаде
Бахлул
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
19
Джиджа
Редон
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
5
Берггрен
Густав
20
Салес
Жеан
Карлос
77
Цебуля
Марчин
9
Зволински
Лукаш
11
Замора
Джон
Карабах
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Карабах
Ракув

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
3:2
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиджа Редон 4 1
Зубир Абделла 1 0.25
Бензия Яссин 1 0.25
Янкович Марко 1 0.25
Мустафазаде Бахлул 1 0.25
Андраде Леандро 0 0
Вешович Марко 0 0
Гараев Гара 0 0
Кейта Амиду 0 0
Байрамов Турал 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 2 0.5
Киттель Сонни 1 0.25
Пясецки Фабиан 1 0.25
Кочергин Владислав 1 0.25
Папаниколау Яннис 1 0.25
Сварнас Стратос 0 0
Тудор Фран 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Замора Джон 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бензия Яссин 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Джиджа Редон 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цебуля Марчин 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Пясецки Фабиан 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ракув
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ракув - Карабах 3:2 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1
Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3 Карабах - Туран Товуз 3:1 Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Карабах - Кяпаз 3:1 Шамахы - Карабах 0:1 Карабах - Галатасарай 1:2 Сумгаит - Карабах 0:6 Карабах - Сабаил 3:0 Габала - Карабах 1:3 Карабах - Нефтчи 1:1
Ракув
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0
Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3

Результаты матчей

Карабах
Ракув

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Карабах
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 3
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Слован Братислава Куцка Юрай 1 1
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Работает прессинг хозяев, диагональ "Ракува" с фланга на фланг не проходит, и мяч улетает за боковую. 
  • 40'
    От левой бровки мяч летит в штрафную, "второй этаж" пока далеко не всегда работает у азербайджанского клуба. 
  • Угловой
    39'
    Угловой "Карабаха" не привел к удару, выбит мяч, Цебуля повел игровой снаряд по левому краю в контратаку, быстро его остановили. 
  • 38'
    Зубир оказался в штрафной, к нему направился мяч, однако защита тут как тут. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Андраде сбил Берггрена на чужой половине поля, это чистый фол в атаке. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Зволински неудачно досталось мячом. Кажется, в солнечное сплетение попал игровой снаряд, но Лукаш поднялся сам и быстро. 
  • 34'
    И еще попытка быстрой атаки, Бензия на правый край штрафной, подача, слишком высоко получилось.
  • 33'
    Андраде в контратаке справа, пас по флангу, далее подача на Зубира и удар головой. Мимо цели. 
  • 32'
    "Карабах" под прессингом, "Ракув" проводит довольно приятный отрезок, если убрать за рамки травму Заморы. 
  • Замена
    31'
    Вынужденная замена. Новак вышел вместо Заморы у "Ракува".
  • Травма, повреждение
    30'
    Лежит на газоне Замора после столкновения. Мед. бригада уже на поле. 
  • 28'
    Зубир с Бензией постепенно подходят к штрафной оппонента. Спустя четыре передачи все-таки выдавливают их с фланга. 
  • 27'
    Ковачевича чуть не запрессинговали карабахцы, но он вовремя успел выкинуть мяч из штрафной зоны. 
  • 26'
    Жарко на "Бакинском олимпийском стадионе". Свен Яблонски отправляет всех на водопой. 
  • Опасный момент
    25'
    Опасно! Шикарный заброс на Замору, который уже убегал на рандеву с голкипером, но Медина включил скорость, догнал и помешал! Считанные секунды отделяли форварда от опаснейшего момента. 
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    • Угловой
      24'
      Не срослось с ударом после корнера, однако подбор за "Ракувом", мяч останется у гостей. 
    • 23'
      Ответный навес "Ракува" с левого края, но здесь явно не опасно все смотрелось. Ждем теперь угловой поляков. 
    • 22'
      Закручена сфера в штрафную, Андраде на дальнюю выдал, но там защитники первые на мяче. 
    • 21'
      Азербайджанцы слева, не дают подать в штрафную, приходится назад отыгрывать. Тяжело пока идет эта встреча. 
    • 20'
      Длинный заброс "Ракува", но не был к нему готов Зволински, так что мяч упущен. 
    • 18'
      Диагональ на Джафаргулиева, Элвин тут же в центр, не проходит задумка у "Карабаха".
    • 17'
      Проходит мяч к Тудору, Фран один в один с защитником, пытается обыграть из неудобной позиции, не получается дриблинг.
    • 16'
      Янкович пробил примерно с линии штрафной, мяч угодил в защитника и рикошетом попал к голкиперу. 
    • 15'
      Подача со стандарта прямо в толпу, есть удар, но не слишком акцентированный и прямо в перчатки Магомедалиева. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Замора перехватил на чужой половине, пошел в обыгрыш, однако уронили его. Медина нарушил правила. 
    • Угловой
      13'
      Подача с угла поля, на Бензию летел мяч, но до его головы не дошел.
    • 12'
      Атака "Карабаха", пас налево, не пустили Янковича к мячу, однако угловому быть. 
    • 10'
      А вот и первый удар. Зубир в стеночку сыграл с партнером, далее Абделла пробил в створ. Ковачевич поймал. 
    • 9'
      Передача по правому краю на Тудора, Фран летит по флангу, выдает в центр, нет удара. 
    • 8'
      Очередь "Ракува" подержать мяч в своих ногах. Далее Ковачевич сильно выбивает, прямо до своего коллеги - Магомедалиева.
    • 7'
      Байрамов попытался сам прорваться справа, один в троих пошел, уронили его на газон, причем без фола. 
    • 6'
      У "Карабаха" мяч, игра очень постепенно развивается, без резких движений.
    • 5'
      Зубир у левой бровки, хотел он сам прорваться, но не пустили его. Перехват. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Сварнас уронил соперника в центре поля. Свену Яблонски не понравилось это, но обошелся он только предупредительной беседой. 
    • 3'
      Пока "Ракув" получше начинает, натиска от "Карабаха" в первые же минуты не намечается. 
    • 2'
      Жеан Карлос на левом фланге вбрасывает из-за боковой, "Карабах" крайне спокойно мяч забирает. 
    • Первый тайм начался
      Матч стартовал. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Baku Olimpiya Stadionu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карабах 0:0 Ракув

    Исход игры
    Карабах
    87.3% (226)
    Ничья
    9.3% (24)
    Ракув
    3.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.07% (140)
    Меньше
    25.93% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    43.92% (83)
    Нет
    56.08% (106)
    Популярный счёт
    3:0 Карабах
    27.8% (72)
    2:1 Карабах
    19.7% (51)
    1:0 Карабах
    7.7% (20)
    1:1 Ничья
    5.8% (15)
    2:0 Карабах
    5% (13)
    3:1 Карабах
    2.7% (7)
    2:2 Ничья
    1.5% (4)
    1:2 Ракув
    0.8% (2)
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    Ракув
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