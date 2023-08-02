И еще попытка быстрой атаки, Бензия на правый край штрафной, подача, слишком высоко получилось.

Зволински неудачно досталось мячом. Кажется, в солнечное сплетение попал игровой снаряд, но Лукаш поднялся сам и быстро.

Андраде сбил Берггрена на чужой половине поля, это чистый фол в атаке.

Зубир оказался в штрафной, к нему направился мяч, однако защита тут как тут.

Угловой "Карабаха" не привел к удару, выбит мяч, Цебуля повел игровой снаряд по левому краю в контратаку, быстро его остановили.

От левой бровки мяч летит в штрафную, "второй этаж" пока далеко не всегда работает у азербайджанского клуба.

Работает прессинг хозяев, диагональ "Ракува" с фланга на фланг не проходит, и мяч улетает за боковую.

Опасно! Шикарный заброс на Замору, который уже убегал на рандеву с голкипером, но Медина включил скорость, догнал и помешал! Считанные секунды отделяли форварда от опаснейшего момента.

Жарко на "Бакинском олимпийском стадионе". Свен Яблонски отправляет всех на водопой.

Ковачевича чуть не запрессинговали карабахцы, но он вовремя успел выкинуть мяч из штрафной зоны.

Зубир с Бензией постепенно подходят к штрафной оппонента. Спустя четыре передачи все-таки выдавливают их с фланга.

Лежит на газоне Замора после столкновения. Мед. бригада уже на поле.

"Карабах" под прессингом, "Ракув" проводит довольно приятный отрезок, если убрать за рамки травму Заморы.

Андраде в контратаке справа, пас по флангу, далее подача на Зубира и удар головой. Мимо цели.

24' Не срослось с ударом после корнера, однако подбор за "Ракувом", мяч останется у гостей.

23' Ответный навес "Ракува" с левого края, но здесь явно не опасно все смотрелось. Ждем теперь угловой поляков.

22' Закручена сфера в штрафную, Андраде на дальнюю выдал, но там защитники первые на мяче.

21' Азербайджанцы слева, не дают подать в штрафную, приходится назад отыгрывать. Тяжело пока идет эта встреча.

20' Длинный заброс "Ракува", но не был к нему готов Зволински, так что мяч упущен.

18' Диагональ на Джафаргулиева, Элвин тут же в центр, не проходит задумка у "Карабаха".

17' Проходит мяч к Тудору, Фран один в один с защитником, пытается обыграть из неудобной позиции, не получается дриблинг.

16' Янкович пробил примерно с линии штрафной, мяч угодил в защитника и рикошетом попал к голкиперу.

15' Подача со стандарта прямо в толпу, есть удар, но не слишком акцентированный и прямо в перчатки Магомедалиева.