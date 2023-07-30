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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Карабах
 
Позже
Ракув
Прогнозы 87
Карабах 87.4% (76)
X 11.5% (10)
Ракув 1.1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Ракув
2.16
3.45
3.95
Все Коэффициенты

История личных встреч

Карабах
Ракув

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
3:2
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиджа Редон 4 1.33
Зубир Абделла 1 0.33
Бензия Яссин 1 0.33
Янкович Марко 1 0.33
Мустафазаде Бахлул 1 0.33
Андраде Леандро 0 0
Вешович Марко 0 0
Гараев Гара 0 0
Кейта Амиду 0 0
Байрамов Турал 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 2 0.67
Киттель Сонни 1 0.33
Пясецки Фабиан 1 0.33
Кочергин Владислав 1 0.33
Папаниколау Яннис 1 0.33
Сварнас Стратос 0 0
Тудор Фран 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Замора Джон 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бензия Яссин 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Джиджа Редон 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цебуля Марчин 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Пясецки Фабиан 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ракув
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ракув - Карабах 3:2 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1
Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3 Карабах - Туран Товуз 3:1 Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Карабах - Кяпаз 3:1 Шамахы - Карабах 0:1 Карабах - Галатасарай 1:2 Сумгаит - Карабах 0:6 Карабах - Сабаил 3:0 Габала - Карабах 1:3 Карабах - Нефтчи 1:1
Ракув
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0
Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3

Результаты матчей

Карабах
Ракув

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Карабах
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
Олимпия Любляна Agustin Doffo 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Ракув от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 87
    Карабах 87.4% (76)
    X 11.5% (10)
    Ракув 1.1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Ракув
    2.16
    3.45
    3.95
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карабах - Ракув

    Исход игры
    Карабах
    87.4% (76)
    Ничья
    11.5% (10)
    Ракув
    1.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.35% (70)
    Меньше
    17.65% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    43.53% (37)
    Нет
    56.47% (48)
    Популярный счёт
    3:0 Карабах
    44.8% (39)
    2:1 Карабах
    27.6% (24)
    1:1 Ничья
    6.9% (6)
    1:0 Карабах
    5.7% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (3)
    2:0 Карабах
    3.4% (3)
    3:1 Карабах
    2.3% (2)
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    Карабах
    Ракув
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