Тур: 2. Стадион: Бакинский олимпийский стадион.
История личных встреч
Карабах
Ракув
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джиджа Редон
|4
|1.33
|Зубир Абделла
|1
|0.33
|Бензия Яссин
|1
|0.33
|Янкович Марко
|1
|0.33
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0.33
|Андраде Леандро
|0
|0
|Вешович Марко
|0
|0
|Гараев Гара
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
|Байрамов Турал
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|2
|0.67
|Киттель Сонни
|1
|0.33
|Пясецки Фабиан
|1
|0.33
|Кочергин Владислав
|1
|0.33
|Папаниколау Яннис
|1
|0.33
|Сварнас Стратос
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бензия Яссин
|1
|0
|Алмейда Ричард
|1
|0
|Джиджа Редон
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
3
Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ракув
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ракув - Карабах 3:2 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1
Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3 Карабах - Туран Товуз 3:1 Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Карабах - Кяпаз 3:1 Шамахы - Карабах 0:1 Карабах - Галатасарай 1:2 Сумгаит - Карабах 0:6 Карабах - Сабаил 3:0 Габала - Карабах 1:3 Карабах - Нефтчи 1:1
Ракув
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0
Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3
Результаты матчей
Карабах
Ракув
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Карабах
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|4
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Жальгирис
|Горобцов Николас
|2
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Карабах - Ракув
Исход игры
Карабах
87.4% (76)
Ничья
11.5% (10)
Ракув
1.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
82.35% (70)
Меньше
17.65% (15)
Обе команды забьют
Да
43.53% (37)
Нет
56.47% (48)
Популярный счёт
3:0 Карабах
44.8% (39)
2:1 Карабах
27.6% (24)
1:1 Ничья
6.9% (6)
1:0 Карабах
5.7% (5)
2:2 Ничья
3.4% (3)
2:0 Карабах
3.4% (3)
3:1 Карабах
2.3% (2)
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