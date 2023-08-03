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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Динамо Тбилиси
0:1
Первый тайм: 45+'
Хамрун Спартанс
0'
37' Желтая карточка
Осей Барнс
0:1
45' Гол
Джюранович Урош

Ход матча

37'
Осей Барнс
 
45'
0:1
Джюранович Урош

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогнозы 118
Динамо Тбилиси 89.8% (106)
X 7.6% (9)
Хамрун Спартанс 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Тбилиси
Ничья
Хамрун Спартанс
1.65
4.20
7.90
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лория
Гиорги
31
Майсурадзе
Георгий
4
Хвадагиани
Саба
3
Каландадзе
Александре
24
Кобоури
Давит
5
Меквабишвили
Анзор
18
Осей
Барнс
12
Хараишвили
Георгий
11
Омар
Имран
28
Камара
Усман
I
32
Марушич
Зоран
22
Маркетти
Федерико
4
Борг
Стив
91
Эмерсон
Марселина
27
Бьеличич
Огнен
10
Мбонг
Джозеф
14
Элионай
12
Прша
Роко
25
Эдерсон
Бруно
Домингос
94
Камензули
Райан
30
Пэйнтсил
Сет
23
Джюранович
Урош
Динамо Тбилиси
4-2-3-1
Хамрун Спартанс
4-4-2

История личных встреч

Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Тбилиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марушич Зоран 1 0.5
Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Джозеф 2 1
Камензули Райан 0 0

Карточки

Динамо Тбилиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лория Гиорги 1 0
Осей Барнс 1 0
Маргвелашвили Гаги 1 0
Хараишвили Георгий 1 0
Омар Имран 1 0
Табидзе Джемал 1 0
Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Бруно Домингос 1 0
Хонни Кастро 1 0
Мбонг Джозеф 1 0
Джюранович Урош 1 0
Прша Роко 1 0
Элионай 1 0

Результаты матчей

Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Тбилиси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Динамо Тбилиси - Самтредия 3:0
Сабуртало - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Динамо Тбилиси - Шукура 4:4 Динамо Тбилиси - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Гагра 0:0 Самтредия - Динамо Тбилиси 0:2 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Динамо Тбилиси - Сабуртало 1:3 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Шукура - Динамо Тбилиси 1:2 Телави - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Самгурали Цхалтубо 2:0 Гагра - Динамо Тбилиси 3:5
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2
Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 2:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Моста - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:0 Флориана - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Сиренс 3:0 Пьета Хотспурс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Зеббудж Рейнджерс - Хамрун Спартанс 4:2

Результаты матчей

Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Сутьеска Никшич Крстович Срджан 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Нет, не увидим мы голов с вами в первом тайме. Пассивно действует "Динамо" в первой половине встречи. Моменты создает, конечно, но для взятия ворот этого недостаточно. 
  • 43'
    Забинтовывают медики сейчас голову игроку тбилисского коллектива. Не могу понять я, кто же получил травму, ведь окружили футболиста врачи и партнеры по команде, а ракурс со стороны нам не дают режиссеры трансляции.
  • Травма, повреждение
    41'
    Кто-то из игроков "Динамо" у нас повреждение головы получил, судя по всему. Лежит футболист на газон и пока не может встречу продолжить. Будем надеяться, что обойдется дело без последствий.
  • Опасный момент
    40'
    МОМЕНТ! Омар от углового флага классно подал мяч на голову Кобоури, который в великолепном стиле оттолкнулся от газона и выстрелил по позиции вратаря.
  • Угловой
    39'
    Камензули сейчас на правом фланге получил сферу, после чего столкнулся с соперником и упал на газон. Параллельным курсом соперник заработал новый угловой.
  • Травма, повреждение
    37'
    Возможно, и не хотел таким образом сфолить 18-й номер "Динамо", однако игрок "Хамрун Спартанс" действительно не может придти в себя.
  • Желтая карточка
    36'
    А тут в руках рефери первая карточка желтого цвета появилась. Осей ее получил за бросок в ноги сопернику. Крайне грубый подкат привел к травме. 
  • Угловой
    34'
    Второй угловой в матче заработал сейчас грузинский коллектив. С левого края подали мяч в штрафную соперника хозяева, но навес на дальнюю штангу привел к тому, что кто-то из игроков хозяев вынес сферу за пределы поля.
  • 33'
    Джюранович попытался убежать к воротам соперника. Сместился он с левого края в центр и даже успел пробить по воротам соперника, но попал в защитника.
  • 32'
    Камара теперь на левый фланг переместился, откуда пытался выполнить прострел на линию вратарской, но ту зону уверенно контролировали защитники мальтийского коллектива. 
  • 31'
    Больше получаса отыграли соперники на поле. Не ослабляют ни на секунду хватку игроки тбилисского "Динамо". Правда, и опасных моментов у рамки соперника им создать не удается. 
  • 29'
    Могло получиться опасно! Камара с правого края пытался выполнить передачу в центр и вложить снаряд в ногу Омару, но от колена последнего сфера отскочила за лицевую линию.
  • 28'
    На Пэйтнсила сейчас последовал заброс к линии штрафной. Пришлось Лории выходить незамедлительно из рамки и выбивать снаряд куда глаза глядят.
  • Опасный момент
    27'
    МОМЕНТ! Меквабишвили! Марушич с левого края смог выполнить подачу на партнера по команде, но опередил его на долю секунды один из защитников, выбивший мяч на угловой. Первый в матче. 
  • Судья
    26'
    Маркетти начинает действовать на нервы не только местной публике, но и арбитру. Сейчас слишком долго он выбивал мяч в центр поля, и на данный эпизод даже рефери среагировал, предупредив, что в следующий раз он покажет вратарю предупреждение.
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    • Фол, нарушение
      24'
      Омар фолит в атаке, заставляя судью среагировать на эпизод. Свистков у нас немало по ходу встречи, но фолы получаются фактически безобидными. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Стандарт на правом фланге заработали сейчас гости. Последовал навес в центр штрафной, где на выходе сферу в свои перчатки забрал вновь Лория.
    • 22'
      Лория сейчас получил мяч в свои перчатки. Сыграл футболист на выходе, забрав сферу в свои перчатки. Никто из игроков мальтийской команды ему не мешал. 
    • 21'
      Марушич попытался сейчас зацепиться за мяч на правом фланге, но выпустил снаряд за пределы поля. Пытался он доказать, что был рикошет от соперника, но судья не поверил.
    • 19'
      Грузинскому коллективу нужно добавлять, ведь в первой игре он уступил сопернику. Сегодня 1 забитый гол ничего не гарантирует "Динамо", кроме дополнительного времени. Это при том условии, что команда не пропустит в ответ.
    • 18'
      Камара попытался нанести удар по воротам соперника с 25-ти метров, но явно переоценил свои силы футболист, направив мяч значительно выше мишени.
    • 17'
      Болельщики начали петь, существенно завелись. Думаю, что сегодня они будут существенно помогать своему коллективу и гнать его вперед, выступая тем самым 12-м игроком.
    • 15'
      Никак не могут придумать ничего в атаке хозяева. Им сегодня нужно отыгрываться, ведь первая встреча была проиграна мальтийцам со счетом 1:2. 
    • 13'
      Медики никак не приведут в чувства 14-го номера гостей. Но, вроде как, все же на поле футболист возвращается, но продолжает явно прихрамывать. 
    • Травма, повреждение
      12'
      Элионай оказался сейчас на газоне у команды гостей. Прилетел ему удар по ногам. Интересно, что рефери даже фола в этой ситуации не увидел. А вот игрок "Хамруна" продолжает страдать на газоне.
    • Фол, нарушение
      11'
      Более 10 минут отыграли оппоненты в этой встрече. По ногам прилетает удар тому же Пэйнтсилу, который оказывается на газоне в борьбе с соперником. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Пэйнтсил сейчас фолит в атаке против игрока тбилисского коллектива, срубая его на газон. Рефери принимает решение остановить поединок и назначить стандарт. 
    • 8'
      Фанаты "Динамо" ведут себя скромно на трибунах. Далеко не аншлаг в Тбилиси сегодня. Но оно и понятно, ведь играет далеко не "ПСЖ" с местной футбольной командой.
    • 7'
      По-настоящему в прессинге пытается застать врасплох оппонента "Динамо". Бесконечное количество прострелов, навесов и подач следует, но с давлением пока справляется гостевой клуб.
    • 6'
      Маркетти сыграл сейчас на выходе. После прострела с правого края снаряд попал в голову игроку гостей. Зажглась "свеча" над штрафной гостей, но сумел разрядить обстановку отважными действиями Федерико.
    • 4'
      Хорошо стартовала грузинская команда, которая продолжает активно прессинговать ворота соперника, держа в страхе оборону оппонента. Не может выйти "Хамрун" со счетом половины поля.
    • Опасный момент
      3'
      УХ! Моментище! После прострела с левого края Борг едва не срезал мяч в ворота. Сфера от ноги 4-го номера гостей прилетела в руки голкиперу.
    • 2'
      Футболисты "Динамо" вышли сегодня на поле в бело-голубых цветах, в то время, как игроки "Хамруна" предстали в черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Тбилиси со стартовым свистком рефери стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Тбилиси 0:1 Хамрун Спартанс

    Исход игры
    Динамо Тбилиси
    89.8% (106)
    Ничья
    7.6% (9)
    Хамрун Спартанс
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    47.75% (53)
    Нет
    52.25% (58)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Тбилиси
    32.2% (38)
    2:1 Динамо Тбилиси
    29.7% (35)
    1:0 Динамо Тбилиси
    15.3% (18)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Динамо Тбилиси
    5.1% (6)
    3:0 Динамо Тбилиси
    1.7% (2)
    1:2 Хамрун Спартанс
    1.7% (2)
    3:2 Динамо Тбилиси
    1.7% (2)
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    Хамрун Спартанс
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