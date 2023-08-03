А тут в руках рефери первая карточка желтого цвета появилась. Осей ее получил за бросок в ноги сопернику. Крайне грубый подкат привел к травме.

Возможно, и не хотел таким образом сфолить 18-й номер "Динамо", однако игрок "Хамрун Спартанс" действительно не может придти в себя.

Камензули сейчас на правом фланге получил сферу, после чего столкнулся с соперником и упал на газон. Параллельным курсом соперник заработал новый угловой.

МОМЕНТ! Омар от углового флага классно подал мяч на голову Кобоури, который в великолепном стиле оттолкнулся от газона и выстрелил по позиции вратаря.

Кто-то из игроков "Динамо" у нас повреждение головы получил, судя по всему. Лежит футболист на газон и пока не может встречу продолжить. Будем надеяться, что обойдется дело без последствий.

Забинтовывают медики сейчас голову игроку тбилисского коллектива. Не могу понять я, кто же получил травму, ведь окружили футболиста врачи и партнеры по команде, а ракурс со стороны нам не дают режиссеры трансляции.

Нет, не увидим мы голов с вами в первом тайме. Пассивно действует "Динамо" в первой половине встречи. Моменты создает, конечно, но для взятия ворот этого недостаточно.

Маркетти начинает действовать на нервы не только местной публике, но и арбитру. Сейчас слишком долго он выбивал мяч в центр поля, и на данный эпизод даже рефери среагировал, предупредив, что в следующий раз он покажет вратарю предупреждение.

МОМЕНТ! Меквабишвили! Марушич с левого края смог выполнить подачу на партнера по команде, но опередил его на долю секунды один из защитников, выбивший мяч на угловой. Первый в матче.

Могло получиться опасно! Камара с правого края пытался выполнить передачу в центр и вложить снаряд в ногу Омару, но от колена последнего сфера отскочила за лицевую линию.

Больше получаса отыграли соперники на поле. Не ослабляют ни на секунду хватку игроки тбилисского "Динамо". Правда, и опасных моментов у рамки соперника им создать не удается.

Камара теперь на левый фланг переместился, откуда пытался выполнить прострел на линию вратарской, но ту зону уверенно контролировали защитники мальтийского коллектива.

Джюранович попытался убежать к воротам соперника. Сместился он с левого края в центр и даже успел пробить по воротам соперника, но попал в защитника.

Второй угловой в матче заработал сейчас грузинский коллектив. С левого края подали мяч в штрафную соперника хозяева, но навес на дальнюю штангу привел к тому, что кто-то из игроков хозяев вынес сферу за пределы поля.

24' Омар фолит в атаке, заставляя судью среагировать на эпизод. Свистков у нас немало по ходу встречи, но фолы получаются фактически безобидными.

23' Стандарт на правом фланге заработали сейчас гости. Последовал навес в центр штрафной, где на выходе сферу в свои перчатки забрал вновь Лория.

22' Лория сейчас получил мяч в свои перчатки. Сыграл футболист на выходе, забрав сферу в свои перчатки. Никто из игроков мальтийской команды ему не мешал.

21' Марушич попытался сейчас зацепиться за мяч на правом фланге, но выпустил снаряд за пределы поля. Пытался он доказать, что был рикошет от соперника, но судья не поверил.

19' Грузинскому коллективу нужно добавлять, ведь в первой игре он уступил сопернику. Сегодня 1 забитый гол ничего не гарантирует "Динамо", кроме дополнительного времени. Это при том условии, что команда не пропустит в ответ.

18' Камара попытался нанести удар по воротам соперника с 25-ти метров, но явно переоценил свои силы футболист, направив мяч значительно выше мишени.

17' Болельщики начали петь, существенно завелись. Думаю, что сегодня они будут существенно помогать своему коллективу и гнать его вперед, выступая тем самым 12-м игроком.

15' Никак не могут придумать ничего в атаке хозяева. Им сегодня нужно отыгрываться, ведь первая встреча была проиграна мальтийцам со счетом 1:2.

13' Медики никак не приведут в чувства 14-го номера гостей. Но, вроде как, все же на поле футболист возвращается, но продолжает явно прихрамывать.