Тур: 2. Стадион: Борис Пайчадзе.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
37'
45'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лория
Гиорги
18
Осей
Барнс
11
Омар
Имран
10
Мбонг
Джозеф
14
Элионай
12
Прша
Роко
30
Пэйнтсил
Сет
- Основной состав
-
17 Лория ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Осей БарнсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Омар ИмранПолузащитник
-
28 Камара УсманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чиабришвили Георгий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мбонг ДжозефЗащитник
-
14 ЭлионайПолузащитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 ТомВратарь
- Защитник
-
69 Билич КарлоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Шайзен АттарПолузащитник
-
17 Ненов ЮлиянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Хонни КастроНападающий
-
Главный тренер: Заури Лучано
История личных встреч
Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Тбилиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марушич Зоран
|1
|0.5
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Джозеф
|2
|1
|Камензули Райан
|0
|0
Карточки
Динамо Тбилиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лория Гиорги
|1
|0
|Осей Барнс
|1
|0
|Маргвелашвили Гаги
|1
|0
|Хараишвили Георгий
|1
|0
|Омар Имран
|1
|0
|Табидзе Джемал
|1
|0
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Бруно Домингос
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Мбонг Джозеф
|1
|0
|Джюранович Урош
|1
|0
|Прша Роко
|1
|0
|Элионай
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Тбилиси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Динамо Тбилиси - Самтредия 3:0
Сабуртало - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Динамо Тбилиси - Шукура 4:4 Динамо Тбилиси - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Гагра 0:0 Самтредия - Динамо Тбилиси 0:2 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Динамо Тбилиси - Сабуртало 1:3 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Шукура - Динамо Тбилиси 1:2 Телави - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Самгурали Цхалтубо 2:0 Гагра - Динамо Тбилиси 3:5
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2
Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 2:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Моста - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:0 Флориана - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Сиренс 3:0 Пьета Хотспурс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Зеббудж Рейнджерс - Хамрун Спартанс 4:2
Результаты матчей
Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Сутьеска Никшич
|Крстович Срджан
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Тбилиси 0:1 Хамрун Спартанс
Исход игры
Динамо Тбилиси
89.8% (106)
Ничья
7.6% (9)
Хамрун Спартанс
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
47.75% (53)
Нет
52.25% (58)
Популярный счёт
2:0 Динамо Тбилиси
32.2% (38)
2:1 Динамо Тбилиси
29.7% (35)
1:0 Динамо Тбилиси
15.3% (18)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Динамо Тбилиси
5.1% (6)
3:0 Динамо Тбилиси
1.7% (2)
1:2 Хамрун Спартанс
1.7% (2)
3:2 Динамо Тбилиси
1.7% (2)
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