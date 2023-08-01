Тур: 2. Стадион: Борис Пайчадзе.
История личных встреч
Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Тбилиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марушич Зоран
|1
|1
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Джозеф
|2
|2
|Камензули Райан
|0
|0
Карточки
Динамо Тбилиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лория Гиорги
|1
|0
|Маргвелашвили Гаги
|1
|0
|Хараишвили Георгий
|1
|0
|Омар Имран
|1
|0
|Табидзе Джемал
|1
|0
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Бруно Домингос
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Мбонг Джозеф
|1
|0
|Джюранович Урош
|1
|0
|Прша Роко
|1
|0
|Элионай
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Тбилиси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Динамо Тбилиси - Самтредия 3:0
Сабуртало - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Динамо Тбилиси - Шукура 4:4 Динамо Тбилиси - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Гагра 0:0 Самтредия - Динамо Тбилиси 0:2 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Динамо Тбилиси - Сабуртало 1:3 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Шукура - Динамо Тбилиси 1:2 Телави - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Самгурали Цхалтубо 2:0 Гагра - Динамо Тбилиси 3:5
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2
Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 2:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Моста - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:0 Флориана - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Сиренс 3:0 Пьета Хотспурс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Зеббудж Рейнджерс - Хамрун Спартанс 4:2
Результаты матчей
Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Динамо Тбилиси - Хамрун Спартанс
Исход игры
Динамо Тбилиси
89.1% (41)
Ничья
8.7% (4)
Хамрун Спартанс
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
60% (27)
Нет
40% (18)
Популярный счёт
2:1 Динамо Тбилиси
41.3% (19)
2:0 Динамо Тбилиси
21.7% (10)
1:0 Динамо Тбилиси
13% (6)
1:1 Ничья
8.7% (4)
3:1 Динамо Тбилиси
6.5% (3)
3:0 Динамо Тбилиси
4.3% (2)
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