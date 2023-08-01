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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Динамо Тбилиси
 
Позже
Хамрун Спартанс
Прогнозы 46
Динамо Тбилиси 89.1% (41)
X 8.7% (4)
Хамрун Спартанс 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Тбилиси
Ничья
Хамрун Спартанс
1.64
3.90
5.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Тбилиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марушич Зоран 1 1
Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Джозеф 2 2
Камензули Райан 0 0

Карточки

Динамо Тбилиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лория Гиорги 1 0
Маргвелашвили Гаги 1 0
Хараишвили Георгий 1 0
Омар Имран 1 0
Табидзе Джемал 1 0
Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Бруно Домингос 1 0
Хонни Кастро 1 0
Мбонг Джозеф 1 0
Джюранович Урош 1 0
Прша Роко 1 0
Элионай 1 0

Результаты матчей

Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Тбилиси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Динамо Тбилиси - Самтредия 3:0
Сабуртало - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Динамо Тбилиси - Шукура 4:4 Динамо Тбилиси - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Гагра 0:0 Самтредия - Динамо Тбилиси 0:2 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Динамо Тбилиси - Сабуртало 1:3 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Шукура - Динамо Тбилиси 1:2 Телави - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Самгурали Цхалтубо 2:0 Гагра - Динамо Тбилиси 3:5
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2
Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 2:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Моста - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:0 Флориана - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Сиренс 3:0 Пьета Хотспурс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Зеббудж Рейнджерс - Хамрун Спартанс 4:2

Результаты матчей

Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Тбилиси - Хамрун Спартанс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Динамо Тбилиси 89.1% (41)
    X 8.7% (4)
    Хамрун Спартанс 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Тбилиси
    Ничья
    Хамрун Спартанс
    1.64
    3.90
    5.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Тбилиси - Хамрун Спартанс онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Тбилиси - Хамрун Спартанс

    Исход игры
    Динамо Тбилиси
    89.1% (41)
    Ничья
    8.7% (4)
    Хамрун Спартанс
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Тбилиси
    41.3% (19)
    2:0 Динамо Тбилиси
    21.7% (10)
    1:0 Динамо Тбилиси
    13% (6)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
    3:1 Динамо Тбилиси
    6.5% (3)
    3:0 Динамо Тбилиси
    4.3% (2)
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