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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ларн
0:0
Первый тайм: 7'
ФК Балкани
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 104
Ларн 31.7% (33)
X 41.3% (43)
ФК Балкани 26.9% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ларн
Ничья
ФК Балкани
3.55
3.40
2.17
Все Коэффициенты
1
Фергюсон
Рохан
4
Доннелли
Аарон
5
Craig
Farquhar
3
Omar
Ali
14
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
16
Shea
Gordon
6
Томсон
Джозеф
23
Косгроув
Томас
10
Lee
Bonis
29
Райан
Энди
1
Количи
Энеа
2
Тачи
Арменд
3
Потоку
Арбер
32
Яшаница
Байрам
19
Траши
Лоренц
6
Эмерлаху
Линдон
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
7
Кореница
Меритон
98
Almir
Kryeziu
10
Грипши
Назми
Ларн
4-3-3
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

Ларн
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 1 (1) 1
Грипши Назми 1 1
Almir Kryeziu 1 1

Карточки

Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томсон Джозеф 1 0
Уонт Шон 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грипши Назми 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Almir Kryeziu 1 0

Результаты матчей

Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ларн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФК Балкани - Ларн 3:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 Балликлэр - Ларн 0:4
Бангор - Ларн 0:6 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Ларн - Харлэнд и Вульф Велдерс 8:0 Ларн - Финн Харпс 2:1 Колрейн - Ларн 3:0 Ларн - Линфилд 1:1 Крузейдерс - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:2 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:0 Ларн - Линфилд 0:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 0:1 Каррик Рейнджерс - Ларн 2:3 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:3
ФК Балкани
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
ФК Балкани - Ларн 3:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2
Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Трепча - ФК Балкани 0:1

Результаты матчей

Ларн
ФК Балкани

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ларн
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Solitude. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 104
Ларн 31.7% (33)
X 41.3% (43)
ФК Балкани 26.9% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ларн
Ничья
ФК Балкани
3.55
3.40
2.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ларн 0:0 ФК Балкани онлайн

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Прогнозы на матч Ларн 0:0 ФК Балкани

Исход игры
Ларн
31.5% (35)
Ничья
39.6% (44)
ФК Балкани
28.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (38)
1:2 ФК Балкани
21.6% (24)
2:1 Ларн
12.6% (14)
1:0 Ларн
12.6% (14)
0:1 ФК Балкани
3.6% (4)
2:0 Ларн
3.6% (4)
0:0 Ничья
3.6% (4)
0:2 ФК Балкани
1.8% (2)
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