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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ларн
1:4
Конец матча
ФК Балкани
0'
26' Желтая карточка
Томсон Джозеф
26' Желтая карточка
Зюба Чендрим
0:1
27' Гол
Грипши Назми
35' Желтая карточка
Shea Gordon
0:2
36' Гол
Грипши Назми
39' Желтая карточка
Craig Farquhar
45' Желтая карточка
Доннелли Аарон
0:3
46' Гол
Рахмани Альбион
1:3
60' Пенальти
Lee Bonis
64' Желтая карточка
Isaac Westendorf
1:4
66' Гол
Almir Kryeziu
90'+3

Ход матча

17'
 
Рахмани Альбион
Эмерлаху Линдон
26'
Томсон Джозеф
 
26'
 
Зюба Чендрим
27'
0:1
Грипши Назми
(Рахмани Альбион)
35'
Shea Gordon
 
36'
0:2
Грипши Назми
(Рахмани Альбион)
39'
Craig Farquhar
 
45'
Доннелли Аарон
 
46'
0:3
Рахмани Альбион
(Almir Kryeziu)
60'
Lee Bonis
1:3
60'
Corey Smith
Shea Gordon
 
60'
Isaac Westendorf
Lee Bonis
 
64'
Isaac Westendorf
 
66'
1:4
Almir Kryeziu
(Кореница Меритон)
71'
 
Ramush Ramadani
Кореница Меритон
71'
 
Бериша Альбин
Грипши Назми
74'
Michael Glynn
Ивс Леви
 
74'
О'Нил Пол
Райан Энди
 
77'
 
Лимай Весель
Зюба Чендрим
77'
 
Gentrit Halili
Almir Kryeziu
80'
Кирнс Дэниэл
Dylan Sloan
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 5
  • 13 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 111
Ларн 31.5% (35)
X 39.6% (44)
ФК Балкани 28.8% (32)
Все прогнозы
1
Фергюсон
Рохан
4
Доннелли
Аарон
5
Craig
Farquhar
3
Omar
Ali
14
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
16
Shea
Gordon
6
Томсон
Джозеф
23
Косгроув
Томас
10
Lee
Bonis
29
Райан
Энди
1
Количи
Энеа
2
Тачи
Арменд
3
Потоку
Арбер
32
Яшаница
Байрам
19
Траши
Лоренц
6
Эмерлаху
Линдон
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
7
Кореница
Меритон
98
Almir
Kryeziu
10
Грипши
Назми
Ларн
4-3-3
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

Ларн
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lee Bonis 1 (1) 0.5
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грипши Назми 3 1.5
Рахмани Альбион 2 (1) 1
Almir Kryeziu 2 1
Кореница Меритон 0 0

Карточки

Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томсон Джозеф 2 0
Уонт Шон 1 0
Shea Gordon 1 0
Доннелли Аарон 1 0
Craig Farquhar 1 0
Isaac Westendorf 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грипши Назми 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Almir Kryeziu 1 0

Результаты матчей

Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Ларн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Балкани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ларн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФК Балкани - Ларн 3:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 Балликлэр - Ларн 0:4
Бангор - Ларн 0:6 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Ларн - Харлэнд и Вульф Велдерс 8:0 Ларн - Финн Харпс 2:1 Колрейн - Ларн 3:0 Ларн - Линфилд 1:1 Крузейдерс - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:2 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:0 Ларн - Линфилд 0:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 0:1 Каррик Рейнджерс - Ларн 2:3 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:3
ФК Балкани
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
ФК Балкани - Ларн 3:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2
Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Трепча - ФК Балкани 0:1

Результаты матчей

Ларн
ФК Балкани

Точный счет

1:4
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ларн
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • 71'
    Meriton Korenica уходит с поля. Ramush Ramadani выходит вместо него
  • 66'
    Meriton Korenica сделал результативную передачу.
  • 66'
    Г О О О О Л - Almir Kryeziu бьет в цель!
  • 64'
    Isaac Westendorf получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Lee Bonis уходит с поля. Isaac Westendorf выходит вместо него
  • 60'
    Shea Gordon уходит с поля. Corey Smith выходит вместо него
  • 60'
    Г О О О О Л - Lee Bonis из команды Ларн забивает с точки!
  • 46'
    Almir Kryeziu сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О Л - Рахмани Альбион бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Solitude. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Ларн 31.5% (35)
    X 39.6% (44)
    ФК Балкани 28.8% (32)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ларн 1:4 ФК Балкани онлайн

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    Прогнозы на матч Ларн 1:4 ФК Балкани

    Исход игры
    Ларн
    31.5% (35)
    Ничья
    39.6% (44)
    ФК Балкани
    28.8% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (42)
    Меньше
    61.11% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (38)
    1:2 ФК Балкани
    21.6% (24)
    2:1 Ларн
    12.6% (14)
    1:0 Ларн
    12.6% (14)
    0:1 ФК Балкани
    3.6% (4)
    2:0 Ларн
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    0:2 ФК Балкани
    1.8% (2)
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