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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Шемрок Роверс
0:1
Второй тайм: 59'
Ференцварош
0'
3' Желтая карточка
Шигер Давид
0:1
31' Гол
Захариассен Кристоффер
50' Желтая карточка
Варга Барнабас

Ход матча

3'
 
Шигер Давид
31'
0:1
Захариассен Кристоффер
(Варга Барнабас)
46'
Уоттс Дилан
О'Нил Гари III
 
46'
 
Овусу Квабена
Траоре Адама
46'
 
Паска Лоранд
Рамирес Кристиан
46'
 
Эсити Андерсон
Шигер Давид
50'
 
Варга Барнабас

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 114
Шемрок Роверс 13.2% (15)
X 23.7% (27)
Ференцварош 63.2% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
Ференцварош
3.75
4.90
2.31
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
3
Хор
Шон
2
Гэннон
Шон
34
Нунан
Конан
19
Поом
Маркус
16
О'Нил
Гари
III
31
Kieran
Cruise
24
Кенни
Джонни
10
Бурк
Грэм
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
27
Сиссе
Ибраим
99
Рамирес
Кристиан
18
Шигер
Давид
7
Бен-Ромдане
Мохамед
Али
20
Траоре
Адама
VII
16
Захариассен
Кристоффер
50
Маркиньос
VI
19
Варга
Барнабас
Шемрок Роверс
3-5-2
Ференцварош
4-2-3-1

История личных встреч

Шемрок Роверс
Ференцварош

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
4:0
ЛЕ
1:0
ЛЕ
4:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 1 0.5
Рамирес Кристиан 1 0.5
Траоре Адама VII 1 0.5
Захариассен Кристоффер 1 0.5
Шигер Давид 1 0.5

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финн Ронан 1 0
Хор Шон 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эсити Андерсон 1 0
Варга Барнабас 1 0
Шигер Давид 1 0

Результаты матчей

Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:0 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 4:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Корк Сити - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 2:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:2
Ференцварош
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3
Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0 Пакш - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Фехервар 2:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Байер Л 0:2 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:2

Результаты матчей

Шемрок Роверс
Ференцварош

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шемрок Роверс
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Шемрок Роверс 13.2% (15)
X 23.7% (27)
Ференцварош 63.2% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
Ференцварош
3.75
4.90
2.31
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Шемрок Роверс 0:1 Ференцварош онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:1 Ференцварош

Исход игры
Шемрок Роверс
13.8% (16)
Ничья
23.3% (27)
Ференцварош
62.9% (73)
Тотал 2.5
Больше
54.95% (61)
Меньше
45.05% (50)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
36.2% (42)
1:1 Ничья
19.8% (23)
0:1 Ференцварош
9.5% (11)
1:3 Ференцварош
6.9% (8)
0:2 Ференцварош
6% (7)
2:1 Шемрок Роверс
6% (7)
1:0 Шемрок Роверс
6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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