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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Шемрок Роверс
0:2
Конец матча
Ференцварош
0'
3' Желтая карточка
Шигер Давид
0:1
31' Гол
Захариассен Кристоффер
50' Желтая карточка
Варга Барнабас
0:2
90' Гол
Ммаэ Сами
90'+3

Ход матча

3'
 
Шигер Давид
31'
0:1
Захариассен Кристоффер
(Варга Барнабас)
46'
Уоттс Дилан
О'Нил Гари III
 
46'
 
Овусу Квабена
Траоре Адама
46'
 
Паска Лоранд
Рамирес Кристиан
46'
 
Эсити Андерсон
Шигер Давид
50'
 
Варга Барнабас
62'
Грин Аарон
Кенни Джонни
 
62'
Берт Лиам
Нунан Конан
 
63'
Naj Razi
Бурк Грэм
 
66'
 
Листеш Кристиан
Варга Барнабас
66'
 
Кнустер Матс
Сиссе Ибраим
71'
Финн Ронан
Хор Шон
 
90'
0:2
Ммаэ Сами

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 116
Шемрок Роверс 13.8% (16)
X 23.3% (27)
Ференцварош 62.9% (73)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
3
Хор
Шон
2
Гэннон
Шон
34
Нунан
Конан
19
Поом
Маркус
16
О'Нил
Гари
III
31
Kieran
Cruise
24
Кенни
Джонни
10
Бурк
Грэм
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
27
Сиссе
Ибраим
99
Рамирес
Кристиан
18
Шигер
Давид
7
Бен-Ромдане
Мохамед
Али
20
Траоре
Адама
VII
16
Захариассен
Кристоффер
50
Маркиньос
VI
19
Варга
Барнабас
Шемрок Роверс
3-5-2
Ференцварош
4-2-3-1

История личных встреч

Шемрок Роверс
Ференцварош

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
4:0
ЛЕ
1:0
ЛЕ
4:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 1 0.5
Рамирес Кристиан 1 0.5
Траоре Адама VII 1 0.5
Захариассен Кристоффер 1 0.5
Ммаэ Сами 1 0.5
Шигер Давид 1 0.5

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финн Ронан 1 0
Хор Шон 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эсити Андерсон 1 0
Варга Барнабас 1 0
Шигер Давид 1 0

Результаты матчей

Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4
Шемрок Роверс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:0 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 4:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Корк Сити - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 2:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:2
Ференцварош
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3
Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0 Пакш - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Фехервар 2:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Байер Л 0:2 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:2

Результаты матчей

Шемрок Роверс
Ференцварош

Точный счет

0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шемрок Роверс
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
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    Прогнозы 116
    Шемрок Роверс 13.8% (16)
    X 23.3% (27)
    Ференцварош 62.9% (73)
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    Где смотреть матч Шемрок Роверс 0:2 Ференцварош онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:2 Ференцварош

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    13.8% (16)
    Ничья
    23.3% (27)
    Ференцварош
    62.9% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.95% (61)
    Меньше
    45.05% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Ференцварош
    36.2% (42)
    1:1 Ничья
    19.8% (23)
    0:1 Ференцварош
    9.5% (11)
    1:3 Ференцварош
    6.9% (8)
    0:2 Ференцварош
    6% (7)
    2:1 Шемрок Роверс
    6% (7)
    1:0 Шемрок Роверс
    6% (7)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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