Тур: 2. Стадион: Таллахт.
0:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаШигер Давид
0:1
31' ГолЗахариассен Кристоффер
50' Желтая карточкаВарга Барнабас
0:2
90' ГолМмаэ Сами
90'+3
Ход матча
3'
31'
50'
62'
71'
90'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
25
Пёльс
Леон
3
Хор
Шон
34
Нунан
Конан
19
Поом
Маркус
24
Кенни
Джонни
10
Бурк
Грэм
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
18
Шигер
Давид
50
Маркиньос
VI
- Основной состав
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Хор ШонЗащитник
- Полузащитник
-
34 Нунан КонанПолузащитник
-
19 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кенни ДжонниНападающий
-
10 Бурк ГрэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Лейтис ТомсВратарь
-
27 Берт ЛиамПолузащитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Тетте ГидеонНападающий
- Нападающий
-
33 Carl Lennox
-
39 Naj Razi
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
50 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
62 Ори ЛевентеВратарь
-
23 Паска ЛорандЗащитник
- Защитник
-
30 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Csaba Mate
История личных встреч
Шемрок Роверс
Ференцварош
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
3
0
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|1
|0.5
|Рамирес Кристиан
|1
|0.5
|Траоре Адама VII
|1
|0.5
|Захариассен Кристоффер
|1
|0.5
|Ммаэ Сами
|1
|0.5
|Шигер Давид
|1
|0.5
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финн Ронан
|1
|0
|Хор Шон
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Варга Барнабас
|1
|0
|Шигер Давид
|1
|0
Результаты матчей
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Шемрок Роверс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:0 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 4:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Корк Сити - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 2:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:2
Ференцварош
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3
Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0 Пакш - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Фехервар 2:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Байер Л 0:2 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:2
Результаты матчей
Шемрок Роверс
Ференцварош
Точный счет
0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Шемрок Роверс
Ференцварош
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:2 Ференцварош
Исход игры
Шемрок Роверс
13.8% (16)
Ничья
23.3% (27)
Ференцварош
62.9% (73)
Тотал 2.5
Больше
54.95% (61)
Меньше
45.05% (50)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
36.2% (42)
1:1 Ничья
19.8% (23)
0:1 Ференцварош
9.5% (11)
1:3 Ференцварош
6.9% (8)
0:2 Ференцварош
6% (7)
2:1 Шемрок Роверс
6% (7)
1:0 Шемрок Роверс
6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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