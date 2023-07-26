Цебуля получает желтую карточку за неоправданный прыжок сзади в ноги Байрамову.

Жеан Карлос на левом фланге атаки уходит от опеки Мустафазаде, защитник "Карабаха" валит оппонента на газон, в этом моменте рефери обходится без карточки.

Цебуля со штрафного исполняет неприятную подачу на ближнюю штангу, с большим трудом удается отбиться обороне "Карабаха", отправив мяч за лицевую линию.

С углового Цебуля исполняет подачу на дальний край штрафной, набежавший Тудор пробивает головой в створ, но Магомедалиев был начеку.

Цебуля приблизился к штрафной соперника и попытался пробить с правой, но попал в соперника, а удар с левой сумел парировать Магомедалиев.

Пытается "Карабах" провести последние минуты с мячом и немного перевести дух, крайне непросто гостям пришлось в обороне в последние минуты.

Первый свой угловой в сегодняшнем матче гости предпочли разыграть, доведя мяч до центральной зоны, Янкович оттуда исполнил заброс в штрафную, а Ковачевич забрал снаряд на выходе.

10' Андраде добрался до штрафной соперника по правому флангу и исполнил поперечный перевод на набегающих партнеров, но защитники передачу прервали.

9' "Карабах" в первом раунде квалификации спокойно разобрался с сильнейшей командой Гибралтара "Линкольн Ред Импс" - 1:0 на выезде и 4:0 дома.

8' Лидерман разыграл угловой с Тудором, тот исполнил подачу во вратарскую, а Магомедалиев на выходе забрал мяч в руки.

7' Штрафной на левом фланге атаки заработал Жеан Карлос, Цебуля исполнил подачу на дальнюю штангу, а игроки "Карабаха" выбили мяч на угловой.

6' Напомним, что "Ракув" начал квалификацию с победы над эстонской "Флорой" - 1:0 в гостях и 3:0 дома. В выходные же действующий чемпион Польши стартовал с уверенной победы в новом чемпионате.

5' Долго Магомедалиев выискивал варианты для продолжения атаки, никто из соперников голкипера "Карабаха" не прессинговал.

4' Пока чемпион Азербайджана мячом владеет чуть побольше, но продвижения вперед "Карабаху" организовать никак не удается.