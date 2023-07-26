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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Фендрих Лукас
Ракув
0:0
Первый тайм: 18'
Карабах
0'
12' Желтая карточка
Цебуля Марчин

Ход матча

12'
Цебуля Марчин
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 232
Ракув 31.9% (74)
X 17.7% (41)
Карабах 50.4% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Карабах
2.08
3.45
4.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
20
Салес
Жеан
Карлос
30
Кочергин
Владислав
9
Зволински
Лукаш
77
Цебуля
Марчин
1
Магомедалиев
Шахрудин
27
Байрамов
Турал
13
Мустафазаде
Бахлул
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
19
Джиджа
Редон
Ракув
3-4-3
Карабах
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Карабах

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 2 0.67
Кочергин Владислав 1 0.33
Папаниколау Яннис 1 0.33
Тудор Фран 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Замора Джон 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиджа Редон 2 0.67
Зубир Абделла 1 0.33
Бензия Яссин 1 0.33
Янкович Марко 1 0.33
Мустафазаде Бахлул 1 0.33
Андраде Леандро 0 0
Вешович Марко 0 0
Гараев Гара 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цебуля Марчин 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Ракув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0
Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1
Карабах
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0
Ференцварош - Карабах 3:3 Карабах - Туран Товуз 3:1 Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Карабах - Кяпаз 3:1 Шамахы - Карабах 0:1 Карабах - Галатасарай 1:2 Сумгаит - Карабах 0:6 Карабах - Сабаил 3:0 Габала - Карабах 1:3 Карабах - Нефтчи 1:1 Гент - Карабах 1:0

Результаты матчей

Ракув
Карабах

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ракув
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    18'
    Первый свой угловой в сегодняшнем матче гости предпочли разыграть, доведя мяч до центральной зоны, Янкович оттуда исполнил заброс в штрафную, а Ковачевич забрал снаряд на выходе.
  • 17'
    Пытается "Карабах" провести последние минуты с мячом и немного перевести дух, крайне непросто гостям пришлось в обороне в последние минуты.
  • 16'
    Цебуля приблизился к штрафной соперника и попытался пробить с правой, но попал в соперника, а удар с левой сумел парировать Магомедалиев.
  • Угловой
    15'
    С углового Цебуля исполняет подачу на дальний край штрафной, набежавший Тудор пробивает головой в створ, но Магомедалиев был начеку.
  • 14'
    Цебуля со штрафного исполняет неприятную подачу на ближнюю штангу, с большим трудом удается отбиться обороне "Карабаха", отправив мяч за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    13'
    Жеан Карлос на левом фланге атаки уходит от опеки Мустафазаде, защитник "Карабаха" валит оппонента на газон, в этом моменте рефери обходится без карточки.
  • Желтая карточка
    11'
    Цебуля получает желтую карточку за неоправданный прыжок сзади в ноги Байрамову.
  • 10'
    Андраде добрался до штрафной соперника по правому флангу и исполнил поперечный перевод на набегающих партнеров, но защитники передачу прервали.
  • 9'
    "Карабах" в первом раунде квалификации спокойно разобрался с сильнейшей командой Гибралтара "Линкольн Ред Импс" - 1:0 на выезде и 4:0 дома.
  • Угловой
    8'
    Лидерман разыграл угловой с Тудором, тот исполнил подачу во вратарскую, а Магомедалиев на выходе забрал мяч в руки.
  • 7'
    Штрафной на левом фланге атаки заработал Жеан Карлос, Цебуля исполнил подачу на дальнюю штангу, а игроки "Карабаха" выбили мяч на угловой.
  • 6'
    Напомним, что "Ракув" начал квалификацию с победы над эстонской "Флорой" - 1:0 в гостях и 3:0 дома. В выходные же действующий чемпион Польши стартовал с уверенной победы в новом чемпионате.
  • 5'
    Долго Магомедалиев выискивал варианты для продолжения атаки, никто из соперников голкипера "Карабаха" не прессинговал.
  • 4'
    Пока чемпион Азербайджана мячом владеет чуть побольше, но продвижения вперед "Карабаху" организовать никак не удается.
  • 3'
    Пока в спокойном темпе команды начинают встречу, форсировать события соперники пока явно не намерены.
  • Бонусы букмекеров
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    • 2'
      В официальных матчах команды сегодня встречаются впервые, но в январе этого года соперники встречались в товарищеской встрече, которая закончилась крупной победой поляков - 3:0.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 12'
      Цебуля Марчин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ракув 0:0 Карабах

    Исход игры
    Ракув
    31.9% (74)
    Ничья
    17.7% (41)
    Карабах
    50.4% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.56% (109)
    Меньше
    39.44% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    74.44% (134)
    Нет
    25.56% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Карабах
    33.2% (77)
    1:0 Ракув
    12.5% (29)
    1:1 Ничья
    10.8% (25)
    2:1 Ракув
    10.3% (24)
    2:0 Ракув
    3.4% (8)
    2:2 Ничья
    1.7% (4)
    0:2 Карабах
    1.7% (4)
    0:1 Карабах
    1.3% (3)
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