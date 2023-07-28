Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Команда Университатя Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' William Baeten оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Энрикеш Данни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Димитров Радослав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Безумный фол. Димитров Радослав грубо играет против соперника. Пострадал Yassine Bahassa

49' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Кипчу Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для У Крайова 1948

43' Lorenzo Paramatti тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

41' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Рефери не любит споров - именно за это William Baeten сейчас получил желтую

39' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

38' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Нистор Дан забивает с левой ноги!

33' Мирон Джордже создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

29' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Constantin Albu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

26' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Мирон Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Lorenzo Paramatti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' William Baeten бьет со штрафного в створ, но Andrei Gorcea держит все под контролем

20' Митря Богдан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Вэтэжелу Богдан не смог попасть в створ ударом издали

19' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ван Дурмен Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Бик Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

14' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Митря Богдан не смог попасть в створ ударом издали

9' Кипчу Александру пробил со штрафного прямо в стенку

7' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Оооо... вот это был удар! William Baeten должен был забить с этой позиции.

6' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Constantin Albu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Попа Даньел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре