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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
У Крайова 1948
1:1
Второй тайм: 56'
Университатя Клуж
0'
20' Желтая карточка
Митря Богдан
0:1
37' Гол
Нистор Дан
39' Желтая карточка
William Baeten
43' Желтая карточка
Lorenzo Paramatti
45' Желтая карточка
Димитров Радослав
1:1
50' Гол
Кицу Аурелиан

Ход матча

20'
 
Митря Богдан
37'
0:1
Нистор Дан
(Кипчу Александру)
39'
William Baeten
 
43'
Lorenzo Paramatti
 
45'
 
Димитров Радослав
46'
Асамоа Самуэль
Албу Константин
 
50'
Кицу Аурелиан
1:1

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
У Крайова 1948
Ничья
Университатя Клуж
6.60
3.45
3.25
Все Коэффициенты
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
3
Lorenzo
Paramatti
14
Энрикеш
Данни
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
33
Горчеа
Андрей
88
Димитров
Радослав
6
Мирон
Джордже
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
94
Бик
Овидиу
16
Филип
Иоан
19
Попа
Даньел
10
Нистор
Дан
27
Кипчу
Александру
7
Стойка
Янис
У Крайова 1948
Университатя Клуж

История личных встреч

У Крайова 1948
Университатя Клуж

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:3
С
5:0
С
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сидибе Секу 1 (1) 0.33
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кипчу Александру 1 0.33
Нистор Дан 1 0.33

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Lorenzo Paramatti 1 0
Албу Константин 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нистор Дан 2 0
Димитров Радослав 1 0
Митря Богдан 1 0
Пициан Андрей 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Бик Овидиу 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
У Крайова 1948
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
У Крайова 1948
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Аален - У Крайова 1948 0:1
ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1
Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0

Результаты матчей

У Крайова 1948
Университатя Клуж

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Петролул Плоешти
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Университатя Клуж
 1:1 3 0 2 1 2 - 5 2
12.
Ботошани
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
У Крайова 1948
 1:1 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
У Крайова 1948
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Университатя Клуж
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Университатя Клуж
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
У Крайова 1948
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Волунтари Мерлой Джордже 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (1)
Германнштадт Балауре Сильвиу 2
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2
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Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2
Оцелул Галац Желев Милен 2
Стяуа Эджума Малком 2
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    Лучшие коэффициенты
    У Крайова 1948
    Ничья
    Университатя Клуж
    6.60
    3.45
    3.25
    Все Коэффициенты
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    Университатя Клуж
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