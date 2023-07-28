Тур: 3. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Szabolcs Kovacs
3:4
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаМитря Богдан
0:1
37' ГолНистор Дан
39' Желтая карточкаWilliam Baeten
43' Желтая карточкаLorenzo Paramatti
45' Желтая карточкаДимитров Радослав
1:1
50' ГолКицу Аурелиан
2:1
60' ГолКицу Аурелиан
2:2
69' ПенальтиНистор Дан
3:2
77' ГолСидибе Секу
3:3
80' ГолКипчу Александру
3:4
86' ГолКипчу Александру
90' Желтая карточкаГорчеа Андрей
90'+7
Ход матча
20'
37'
0:1
39'
50'
1:1
60'
2:1
69'
2:2
77'
3:2
80'
3:3
86'
3:4
90'
Владение мячом
10
Бауса
Хуан
94
Бик
Овидиу
16
Филип
Иоан
19
Попа
Даньел
10
Нистор
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Петря Антон
История личных встреч
У Крайова 1948
Университатя Клуж
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
67
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|2
|0.67
|Сидибе Секу
|2 (1)
|0.67
|Бауса Хуан
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кипчу Александру
|3
|1
|Нистор Дан
|2 (1)
|0.67
|Попа Даньел
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Албу Константин
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нистор Дан
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Митря Богдан
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Горчеа Андрей
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
1
У Крайова 1948
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
У Крайова 1948
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
4
1
Голы по времени матча
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Аален - У Крайова 1948 0:1
ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1
Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0
Результаты матчей
У Крайова 1948
Университатя Клуж
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2 (1)
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (1)
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|2
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|2
|Стяуа
|Эджума Малком
|2