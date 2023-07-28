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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Andrei Antonie
Рапид Бухарест
1:2
Второй тайм: 66'
Ботошани
0'
1:0
14' Пенальти
Дуганджич Марко
30' Желтая карточка
Дикан Виктор
1:1
51' Гол
Виргиль Пинсон
1:2
59' Гол
Флореску Эдуард
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
15
Кристя
Юлиан
47
Браун
Кристофер
23
Албу
Кристиан
7
Бамгбойе
Фуншо
26
Оайдэ
Рэзван
80
Каржан
Каталин
96
Папо
Джейсон
45
Дуганджич
Марко
68
Дукан
Рэзван
3
Мутомбо
Габриэль
6
Дикан
Виктор
32
Шерони
Алин
40
Пий
Джуниор
24
Чиоу
Мариус
Лулиан
8
Флореску
Эдуард
45
Олинга
Фабрис
80
Iulian
Carausu
10
Роман
Михай
V
93
Виргиль
Пинсон
Рапид Бухарест
Ботошани

История личных встреч

Рапид Бухарест
Ботошани

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
0:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 2 (1) 0.67
Папо Джейсон 1 0.33
Каржан Каталин 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роман Михай V 1 0.33
Дикан Виктор 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валье Борха 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Папо Джейсон 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Секу 1 0
Шерони Алин 1 0
Мутомбо Габриэль 1 0
Патаке Андрей 1 0
Дроле Жан-Армель 1 0
Eugen Gabriel David 1 0
Дикан Виктор 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ботошани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0
Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0
Ботошани
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0
Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Ботошани

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Рапид Бухарест
 1:2 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Ботошани
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 5 - 7 4
9.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Петролул Плоешти
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
У Крайова 1948
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ботошани
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рапид Бухарест
 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
2.
Рапид Бухарест
 1:2 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ботошани
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Стяуа Коман Флоринел 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2
Оцелул Галац Желев Милен 2
Стяуа Эджума Малком 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Мутомбо Габриэль возвращается на поле.
    • 58'
      Gabriel Eugen David задерживает мяч рукой
    • 58'
      Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 57'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мутомбо Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 57'
      Мутомбо Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 56'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Ботошани
    5.50
    7.70
    7.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рапид Бухарест 1:2 Ботошани онлайн

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