Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Команда Рапид Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

45' Пий Джуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Ботошани

39' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Дикан Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Судья свистит. Дикан Виктор атаковал сзади соперника. Это Джейсон Папо заработал своей команде штрафной

30' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Ботошани

24' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Хорошую попытку сделал Виргиль Пинсон . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Чиоу Мариус Лулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О О Л - Дуганджич Марко из команды Рапид Бухарест забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Razvan Ducan прыгнул вправо!

13' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Дикан Виктор наказан за толчок Джейсон Папо

11' Удар от ворот произведет Ботошани

10' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Ботошани

4' Браун Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

3' Мутомбо Габриэль наказан за толчок Джейсон Папо

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ботошани начинает с центра поля