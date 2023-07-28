Тур: 3. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Andrei Antonie
2:2
Конец матча
0'
1:0
14' ПенальтиДуганджич Марко
30' Желтая карточкаДикан Виктор
1:1
51' ГолВиргиль Пинсон
1:2
59' ГолФлореску Эдуард
2:2
82' ГолДуганджич Марко
87' Желтая карточкаДукан Рэзван
90' Желтая карточкаОлинга Фабрис
90' Желтая карточкаStefan Panoiu
90'+9
Ход матча
14'
1:0
30'
51'
1:1
59'
1:2
82'
2:2
87'
90'
90'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
15
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
68
Дукан
Рэзван
32
Шерони
Алин
40
Пий
Джуниор
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
11 Валье БорхаНападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
-
23 Andrei Dragu
-
-
26 Razvan Cret
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
История личных встреч
Рапид Бухарест
Ботошани
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|3 (1)
|1
|Папо Джейсон
|1
|0.33
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роман Михай V
|1
|0.33
|Флореску Эдуард
|1
|0.33
|Виргиль Пинсон
|1
|0.33
|Дикан Виктор
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валье Борха
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Секу
|1
|0
|Олинга Фабрис
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Мутомбо Габриэль
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Дроле Жан-Армель
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Eugen Gabriel David
|1
|0
|Дикан Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ботошани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0
Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0
Ботошани
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0
Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Ботошани
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2 (1)
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|2
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|2
|Стяуа
|Эджума Малком
|2