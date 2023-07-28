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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Andrei Antonie
Рапид Бухарест
2:2
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
14' Пенальти
Дуганджич Марко
30' Желтая карточка
Дикан Виктор
1:1
51' Гол
Виргиль Пинсон
1:2
59' Гол
Флореску Эдуард
2:2
82' Гол
Дуганджич Марко
87' Желтая карточка
Дукан Рэзван
90' Желтая карточка
Олинга Фабрис
90' Желтая карточка
Stefan Panoiu
90'+9
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
15
Кристя
Юлиан
47
Браун
Кристофер
23
Албу
Кристиан
7
Бамгбойе
Фуншо
26
Оайдэ
Рэзван
80
Каржан
Каталин
96
Папо
Джейсон
45
Дуганджич
Марко
68
Дукан
Рэзван
3
Мутомбо
Габриэль
6
Дикан
Виктор
32
Шерони
Алин
40
Пий
Джуниор
24
Чиоу
Мариус
Лулиан
8
Флореску
Эдуард
45
Олинга
Фабрис
80
Iulian
Carausu
10
Роман
Михай
V
93
Виргиль
Пинсон
Рапид Бухарест
Ботошани

История личных встреч

Рапид Бухарест
Ботошани

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
0:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 3 (1) 1
Папо Джейсон 1 0.33
Костаче Ионуц 0 0
Каржан Каталин 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роман Михай V 1 0.33
Флореску Эдуард 1 0.33
Виргиль Пинсон 1 0.33
Дикан Виктор 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валье Борха 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Папо Джейсон 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Секу 1 0
Олинга Фабрис 1 0
Шерони Алин 1 0
Мутомбо Габриэль 1 0
Патаке Андрей 1 0
Дроле Жан-Армель 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Eugen Gabriel David 1 0
Дикан Виктор 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ботошани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0
Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0
Ботошани
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0
Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Ботошани

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 5 - 7 4
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Петролул Плоешти
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ботошани
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
У Крайова 1948
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
2.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2
Оцелул Галац Желев Милен 2
Стяуа Эджума Малком 2
Весь список
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