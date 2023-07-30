Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

42' ШТАНГА! Так было близко к голу - Войтуш Якуб нанес удар в каркас ворот!

41' Alin Roman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

35' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Мартак Мариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Stefan Stefanovici навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Nicolas Popescu из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Alin Roman пробил со штрафного прямо в стенку

13' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Сали Энес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Г О О О О Л - Luis Phelipe наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

11' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Крисиума Матеус не смог попасть в створ ударом издали

9' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хорошую попытку сделал Alin Roman . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Alin Roman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Мартак Мариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Мартак Мариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Идеальный солнечный день для футбола