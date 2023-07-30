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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Фарул Констанца
1:2
Перерыв
Политехника Яссы
0'
0:1
11' Гол
Luis Phelipe
0:2
37' Гол
Войтуш Якуб
42' Желтая карточка
Stefan Stefanovici
1:2
45' Гол
Сали Энес

Ход матча

11'
0:1
Luis Phelipe
(Alin Roman II)
37'
0:2
Войтуш Якуб
(Мартак Мариус)
42'
 
Stefan Stefanovici
45'
Сали Энес
1:2

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
Политехника Яссы
4.05
4.40
7.40
Все Коэффициенты
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
5
Кейруш
Диогу
21
Боли
Кевин
11
Крисиума
Матеус
80
Попеску
Николай
18
Артян
Андрей
8
Вынэ
Йонуц
13
Вианна
Фабио
23
Кырнац
Николае
77
Сали
Энес
12
Ionut
Ailenei
2
Мартак
Мариус
4
Тинчу
Разван
32
Катанец
Матия
18
Stefan
Stefanovici
95
Carlos
Jatoba
24
Julian
Marchioni
21
Luis
Phelipe
10
Alin
Roman
II
80
Andrei
Gheorghita
77
Войтуш
Якуб
Фарул Констанца
Политехника Яссы

История личных встреч

Фарул Констанца
Политехника Яссы

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

Л1ГБ
0:3
ПЛ
1:2
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Л1
1:0
ДА
0:3
ДА
2:1
ДА
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1
1.45

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4

Среднее время на гол

90
61

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 3 (3) 1
Вынэ Йонуц 1 0.33
Грамени Константин 1 0.33
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Phelipe 1 0.33
Войтуш Якуб 1 0.33
Carlos Jatoba 1 0.33
Мартак Мариус 0 0
Alin Roman II 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 1 0
Вынэ Йонуц 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stefan Stefanovici 2 0
Ион Роберт 0 1
Войтуш Якуб 1 0
Илие Флорин 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Andrei Gheorghita 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Политехника Яссы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0
Фарул Констанца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1
Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 ФК Униря Деж - Политехника Яссы 0:0
Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - ФК Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0 Брашов - Политехника Яссы 2:2 КСМ Думбрэвица - Политехника Яссы 0:3 Политехника Яссы - Чиксереда Меркуря-Чук 0:0

Результаты матчей

Фарул Констанца
Политехника Яссы

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Фарул Констанца
 1:2 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Германнштадт
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 5 - 7 4
9.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 2:1 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Петролул Плоешти
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ботошани
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
УТА Арад
 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
У Крайова 1948
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фарул Констанца
 1:2 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Политехника Яссы
 2:1 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1:2 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Политехника Яссы
 2:1 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2
Оцелул Галац Желев Милен 2
Стяуа Эджума Малком 2
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    Лучшие коэффициенты
    Фарул Констанца
    Ничья
    Политехника Яссы
    4.05
    4.40
    7.40
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