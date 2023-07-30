Тур: 3. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Rares George Vidican
1:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолLuis Phelipe
0:2
37' ГолВойтуш Якуб
42' Желтая карточкаStefan Stefanovici
1:2
45' ГолСали Энес
1:3
51' ГолLuis Phelipe
53' Желтая карточкаВианна Фабио
64' Желтая карточкаLeontin Grozavu
90'+7
Ход матча
11'
0:1
37'
0:2
45'
1:2
51'
1:3
53'
64'
Владение мячом
22
Сырбу
Дан
21
Боли
Кевин
18
Артян
Андрей
13
Вианна
Фабио
77
Сали
Энес
21
Luis
Phelipe
77
Войтуш
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вианна ФабиоПолузащитник
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Айоани МихайВратарь
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беншаиб АминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Luis PhelipeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фарул Констанца
Политехника Яссы
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1
1.45
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
Среднее время на гол
90
61
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|1
|Вынэ Йонуц
|1
|0.33
|Грамени Константин
|1
|0.33
|Сали Энес
|1
|0.33
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Phelipe
|2
|0.67
|Carlos Jatoba
|1
|0.33
|Войтуш Якуб
|1
|0.33
|Мартак Мариус
|0
|0
|Alin Roman II
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Ион Роберт
|0
|1
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Илие Флорин
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Leontin Grozavu
|1
|0
|Andrei Gheorghita
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
0
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1
Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 ФК Униря Деж - Политехника Яссы 0:0
Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - ФК Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0 Брашов - Политехника Яссы 2:2 КСМ Думбрэвица - Политехника Яссы 0:3 Политехника Яссы - Чиксереда Меркуря-Чук 0:0
Результаты матчей
Фарул Констанца
Политехника Яссы
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (2)
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|2
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|2
|Стяуа
|Эджума Малком
|2