Тур: 3. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Петреску Раду
1:1
Второй тайм: 51'
0'
7' Желтая карточкаВлэдою Штефан
0:1
10' ГолКрецу Александру
29' Желтая карточкаЙебоа Эммануэль
1:1
39' ГолЙебоа Эммануэль
Ход матча
10'
29'
39'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
73
Мухар
Карло
29
Авуну
Дюрель
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Борца ФлоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
- Нападающий
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
28 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
39.3%
53.6%
7.1%
11 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
50%
16 побед 14 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
49 матчей
44.9%
26.5%
28.6%
22 победы 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.4%
59.2%
18.4%
11 побед 29 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.7%
42.9%
24.4%
16 побед 21 ничья 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.32
1.23
Среднее время на гол
68
73
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.17
0.74
Среднее время на гол
77
121
Всего голов
61
47
Голов в среднем за матч
1.24
0.96
Тотал матчей
2.5
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
33
Больше 67%
Меньше 33%
16
19
Больше 39%
Меньше 61%
30
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
Среднее время на гол
72
93
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.67
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.67
|Маня Кристьян
|1
|0.33
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крецу Александру
|1
|0.33
|Маркович Йован
|1
|0.33
|Иван Андрей
|1 (1)
|0.33
|Митрицэ Александру
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3
ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (2)
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|2
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|2
|Стяуа
|Эджума Малком
|2