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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
ЧФР Клуж
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
7' Желтая карточка
Влэдою Штефан
0:1
10' Гол
Крецу Александру
29' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
1:1
39' Гол
Йебоа Эммануэль
55' Желтая карточка
Морган Зив
90' Желтая карточка
Маркович Йован
90'+8
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
3
Морган
Зив
4
Маня
Кристьян
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
29
Авуну
Дюрель
7
Красники
Эрмал
15
Йебоа
Эммануэль
30
Бирлигея
Даниэль
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
31
Ишфан
Александру
37
Дансиу
Мариан
28
Митрицэ
Александру
9
Иван
Андрей
ЧФР Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

28 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.3%
53.6%
7.1%
11 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
50%
16 побед 14 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

49 матчей

44.9%
26.5%
28.6%
22 победы 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.4%
59.2%
18.4%
11 побед 29 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.7%
42.9%
24.4%
16 побед 21 ничья 12 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.32
1.23

Среднее время на гол

68
73

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.17
0.74

Среднее время на гол

77
121

Всего голов

61
47

Голов в среднем за матч

1.24
0.96

Тотал матчей

2.5
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
33
Больше 67%
Меньше 33%
16
19
Больше 39%
Меньше 61%
30
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
42

Среднее время на гол

72
93

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Эммануэль 2 0.67
Бирлигея Даниэль 2 0.67
Маня Кристьян 1 0.33
Тахцидис Панайотис 0 0
Цэру Богдан 0 0
Бетанкор Хефте 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крецу Александру 1 0.33
Маркович Йован 1 0.33
Иван Андрей 1 (1) 0.33
Митрицэ Александру 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 2 0
Камора Мауру 1 0
Могос Василе 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Морган Зив 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрицэ Александру 2 0
Маркович Йован 2 0
Борца Флорин 2 0
Крецу Александру 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Влэдою Штефан 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3
ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Германнштадт
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Университатя Крайова
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 5 - 7 4
9.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Петролул Плоешти
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ботошани
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
УТА Арад
 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
У Крайова 1948
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2
Оцелул Галац Желев Милен 2
Стяуа Эджума Малком 2
Весь список
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