Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

George Cimpanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Ricky Gneba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Митрицэ Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Тактическая замена. Скречу Владимир уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

80' Морган Зив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ricky Gneba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Ricky Gneba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хорошую попытку сделал Бирлигея Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

76' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Ох, нехорошо это выглядит. Йебоа Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Йебоа Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

64' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

63' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

63' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Красники Эрмал не смог попасть в створ ударом издали

60' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

59' Маркович Йован оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Раул Силва нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

56' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Ишфан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Морган Зив совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Игрок из команды Университатя Крайова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Митрицэ Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Красники Эрмал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Красники Эрмал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Крецу Александру не смог попасть в створ ударом издали

46' Игрок из команды Университатя Крайова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Крецу Александру пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем