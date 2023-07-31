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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Bogdan Dumitrache
Петролул Плоешти
0:0
Перерыв
Волунтари
0'
25' Желтая карточка
Тичу Валентин Константин
35' Желтая карточка
Guilherme Gomes Garutti
45' Желтая карточка
Мерлой Джордже

Ход матча

25'
Тичу Валентин Константин
 
35'
Guilherme Gomes Garutti
 
45'
 
Мерлой Джордже

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
Волунтари
2.60
3.15
4.20
Все Коэффициенты
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
11
Сэто
Такаюки
34
Guilherme
Gomes
Garutti
71
Seniko
Doua
10
Будеску
Константин
8
Жаир
5
Тичу
Валентин
Константин
99
Муси
Александру
Мариан
17
Петрович
Зоран
7
Грозав
Георге-Теодор
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
17
Doru
Cristian
Andrei
7
Алийи
Насер
77
Немец
Адам
10
Мерлой
Джордже
Петролул Плоешти
Волунтари

История личных встреч

Петролул Плоешти
Волунтари

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:2
ТМК
0:0
С
0:1
С
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 1 0.33
Муси Александру Мариан 1 0.33
Будеску Константин 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерлой Джордже 3 1
Немец Адам 0 0
Раду Бобок 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Gomes Garutti 1 0
Тичу Валентин Константин 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдуц Михай 1 0
Рикардинью XI 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2
Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1
Волунтари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0
ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Волунтари

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Германнштадт
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Университатя Крайова
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Волунтари
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Петролул Плоешти
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Ботошани
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
УТА Арад
 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
У Крайова 1948
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Волунтари
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Петролул Плоешти
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Петролул Плоешти
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Волунтари
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2
Оцелул Галац Желев Милен 2
Стяуа Эджума Малком 2
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    Лучшие коэффициенты
    Петролул Плоешти
    Ничья
    Волунтари
    2.60
    3.15
    4.20
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