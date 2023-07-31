Тур: 3. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Bogdan Dumitrache
0:0
Перерыв
0'
25' Желтая карточкаТичу Валентин Константин
35' Желтая карточкаGuilherme Gomes Garutti
45' Желтая карточкаМерлой Джордже
Ход матча
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
11
Сэто
Такаюки
71
Seniko
Doua
8
Жаир
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
-
11 Сэто ТакаюкиЗащитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Нападающий
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
28 Ionut Andres
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
История личных встреч
Петролул Плоешти
Волунтари
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0.33
|Муси Александру Мариан
|1
|0.33
|Будеску Константин
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерлой Джордже
|3
|1
|Немец Адам
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0
|Тичу Валентин Константин
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэдуц Михай
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2
Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1
Волунтари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0
ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Волунтари
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (2)
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|2
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|2
|Стяуа
|Эджума Малком
|2