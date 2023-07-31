Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Волунтари

89' Mihnea Radulescu не смог попасть в створ ударом издали

89' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

87' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Волунтари

83' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Lucian Dumitriu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Безумный фол. Lucian Dumitriu грубо играет против соперника. Пострадал Doru Cristian Andrei

81' Doru Cristian Andrei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Матч возобновлен

80' Рикардинью XI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Немец Адам из команды Волунтари . Классный гол!

78' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Г О О О О О Л - Раду Бобок из команды Волунтари легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

77' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Немец Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Алийи Насер пробил со штрафного прямо в стенку

74' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Волунтари

72' Ханка Серджу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Seniko Doua создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

69' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Волунтари

62' Будеску Константин не смог попасть в створ ударом издали

62' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Мерлой Джордже оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Doru Cristian Andrei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Волунтари

59' Шанс! Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти пробил головой, но мимо

59' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Doru Cristian Andrei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Doru Cristian Andrei пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

57' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Мерлой Джордже создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Doru Cristian Andrei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

52' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

51' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Алийи Насер получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Алийи Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Петрович Зоран уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu