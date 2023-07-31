Тур: 3. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Ковач Иштван
0:1
Второй тайм: 65'
0'
20' Желтая карточкаРошу Нелуц
0:1
41' ГолШафранко Павол
57' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
63' Желтая карточкаАганович Аднан
Ход матча
20'
41'
0:1
63'
Владение мячом
24
Гиафер
Денис
22
Бани
Андрей
30
Рошу
Нелуц
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
97
Варга
Роланд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
15 David Irimia
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
30 Akos Nistor
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Сепси
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Среднее время на гол
67
73
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
0.93
1.13
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
96
79
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|1
|0.33
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|1
|0.33
|Шафранко Павол
|1
|0.33
|Аганович Аднан
|0
|0
|Варга Роланд
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|2
|0
|Моура Габриэл
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Ларрусеа Горка
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Амзар Йонуц
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Матей Космин
|0
|1
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Bogdan Otelita
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сепси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Динамо Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1
Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - ФК Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 ФК Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1 Динамо Бухарест - АСУ Политехнича 1:1 Виторул Селимбар - Динамо Бухарест 1:2
Сепси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1
ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Сепси
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (2)
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Петролул Плоешти
|Guilherme Gomes Garutti
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|2