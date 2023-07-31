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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Динамо Бухарест
0:1
Второй тайм: 65'
Сепси
0'
20' Желтая карточка
Рошу Нелуц
0:1
41' Гол
Шафранко Павол
57' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
63' Желтая карточка
Аганович Аднан

Ход матча

20'
Рошу Нелуц
 
41'
0:1
Шафранко Павол
(Варга Роланд)
46'
 
Паун Николае
Каллаку Шерифф
46'
 
Штефэнеску Мариус
Домашкан Виталий
57'
 
Штефэнеску Мариус
63'
 
Аганович Аднан

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Сепси
4.05
5.20
2.14
Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
24
Гиафер
Денис
27
Григоре
Рикардо
2
Моура
Габриэл
8
Ларрусеа
Горка
22
Бани
Андрей
10
Дани
Иглесиас
30
Рошу
Нелуц
17
Dennis
Politic
7
Goncalo
Gregorio
33
Никзули
Роланд
25
Bogdan
Otelita
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
21
Алими
Исник
77
Аганович
Аднан
97
Варга
Роланд
59
Каллаку
Шерифф
9
Домашкан
Виталий
18
Шафранко
Павол
Динамо Бухарест
Сепси

История личных встреч

Динамо Бухарест
Сепси

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:3
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:0
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
1:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

0.93
1.13

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

96
79

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 1 0.33
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 1 0.33
Шафранко Павол 1 0.33
Аганович Аднан 0 0
Варга Роланд 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 2 0
Моура Габриэл 1 0
Голубович Аднан 1 0
Ларрусеа Горка 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Амзар Йонуц 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 2 0
Матей Космин 0 1
Бэлаша Михай 1 0
Никзули Роланд 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Паун Николае 1 0
Bogdan Otelita 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сепси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Динамо Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1
Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - ФК Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 ФК Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1 Динамо Бухарест - АСУ Политехнича 1:1 Виторул Селимбар - Динамо Бухарест 1:2
Сепси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1
ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Сепси

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Сепси
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Германнштадт
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Волунтари
 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Университатя Крайова
 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Ботошани
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Петролул Плоешти
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
УТА Арад
 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
У Крайова 1948
 3 0 0 3 4 - 8 0
16.
Динамо Бухарест
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сепси
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Динамо Бухарест
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Сепси
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Динамо Бухарест
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 2
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    Лучшие коэффициенты
    Динамо Бухарест
    Ничья
    Сепси
    4.05
    5.20
    2.14
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    Где смотреть матч Динамо Бухарест 0:1 Сепси онлайн

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