Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Команда Сепси играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Думитреску Андрес не смог попасть в створ ударом издали

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Сепси

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Григоре Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Г О О О О Л - Шафранко Павол забивает с правой ноги!

41' Варга Роланд из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Бани Андрей пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

40' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Бани Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Каллаку Шерифф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Каллаку Шерифф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Домашкан Виталий наказан за толчок Cristian Costin

36' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Григоре Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Dennis Politic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Каллаку Шерифф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Рошу Нелуц навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

34' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Bogdan Otelita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Dennis Politic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Алими Исник из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хорошую попытку сделал Dennis Politic . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Goncalo Gregorio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

26' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Григоре Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Моура Габриэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Моура Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Рефери не любит споров - именно за это Рошу Нелуц сейчас получил желтую

19' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Dennis Politic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Bogdan Otelita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

17' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Домашкан Виталий из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Домашкан Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Варга Роланд не смог попасть в створ ударом издали

12' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Домашкан Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Григоре Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

8' Бани Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Сепси

5' Бани Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Дани Иглесиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Сепси начинает с центра поля