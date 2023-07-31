Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

93' Удар от ворот произведет Сепси

92' Рошу Нелуц навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Andrei Florescu наказан за толчок Marius Stefanescu

90' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Рефери не любит споров - именно за это Ниняй Бранислав сейчас получил желтую

88' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Andrei Florescu получил желтую карточку от судьи

86' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сепси будет все-таки засчитан.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сепси

83' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' ШТАНГА! Так было близко к голу - Георге Ион нанес удар в каркас ворот!

83' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Г О О О О Л - Алими Исник забивает ударом с правой ноги!

82' Команда Сепси довольна результатом к этому моменту.

81' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

81' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Сепси

79' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

79' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Сепси

75' Рошу Нелуц бьет ударом через себя, но Roland Niczuly блокирует удар!

75' Cristian Costin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Marius Stefanescu возвращается на поле.

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Паун Николае получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Паун Николае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ларрусеа Горка и попал в перекладину!

72' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Дани Иглесиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Гиафер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Гиафер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

64' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Гиафер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

61' Бани Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Бани Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Marius Stefanescu получил желтую карточку от судьи

57' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Bogdan Otelita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Григоре Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

51' Бани Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Гиафер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Сепси

48' Dennis Politic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Домашкан Виталий уходит с поля и его заменяет Marius Stefanescu