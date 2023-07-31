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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Динамо Бухарест
0:3
Конец матча
Сепси
0'
20' Желтая карточка
Рошу Нелуц
0:1
41' Гол
Шафранко Павол
57' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
63' Желтая карточка
Аганович Аднан
0:2
83' Гол
Алими Исник
87' Желтая карточка
Andrei Florescu
88' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
0:3
90' Гол
Аганович Аднан
90'+7
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
24
Гиафер
Денис
27
Григоре
Рикардо
2
Моура
Габриэл
8
Ларрусеа
Горка
22
Бани
Андрей
10
Дани
Иглесиас
30
Рошу
Нелуц
17
Dennis
Politic
7
Goncalo
Gregorio
33
Никзули
Роланд
25
Bogdan
Otelita
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
21
Алими
Исник
77
Аганович
Аднан
97
Варга
Роланд
59
Каллаку
Шерифф
9
Домашкан
Виталий
18
Шафранко
Павол
Динамо Бухарест
Сепси

История личных встреч

Динамо Бухарест
Сепси

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:3
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:0
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
1:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

0.93
1.13

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

96
79

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 1 0.33
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аганович Аднан 1 0.33
Алими Исник 1 0.33
Рондон Марио 1 0.33
Шафранко Павол 1 0.33
Варга Роланд 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 2 0
Моура Габриэл 1 0
Голубович Аднан 1 0
Ларрусеа Горка 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Амзар Йонуц 1 0
Andrei Florescu 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 3 0
Матей Космин 0 1
Аганович Аднан 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Ниняй Бранислав 1 0
Никзули Роланд 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Паун Николае 1 0
Bogdan Otelita 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Динамо Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
75%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1
Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - ФК Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 ФК Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1 Динамо Бухарест - АСУ Политехнича 1:1 Виторул Селимбар - Динамо Бухарест 1:2
Сепси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1
ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Сепси

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Германнштадт
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Волунтари
 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Университатя Крайова
 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Ботошани
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Петролул Плоешти
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
УТА Арад
 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
У Крайова 1948
 3 0 0 3 4 - 8 0
16.
Динамо Бухарест
 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сепси заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 64%, Сепси: 36%.
  • 96'
    Алими Исник сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Аганович Аднан забивает с правой ноги!
  • 96'
    Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Сепси начинает контратаку
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