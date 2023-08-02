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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Damian Sylwestrzak
Маккаби Хайфа
 
Позже
Шериф
Прогнозы 156
Маккаби Хайфа 72.4% (113)
X 9% (14)
Шериф 18.6% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Шериф
1.52
4.50
9.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ницан
Итамар
2
Сундгрен
Даниэль
30
Сек
Абдулай
3
Гольдберг
Шон
8
Хазиза
Долев
11
Рафаэлов
Лиор
4
Мохамед
Али
II
10
Чери
Тьяронн
25
Халаили
Анан
9
Пьерро
Францди
91
Саба
Диа
35
Коваль
Максим
16
Апостолакис
Константинос
4
Гарананга
Мунаше
23
Товар
Кристиан
20
Зохури
Армель
14
Талал
Амин
18
Киабу
Мусса
69
Адемо
Питер
8
Паулу
Жоау
90
Энрике
Луваннор
17
Нгом-Мбекели
Жером
Маккаби Хайфа
3-5-2
Шериф
4-4-2

История личных встреч

Маккаби Хайфа
Шериф

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 3 1
Дэвид Дин 1 0.33
Шуранов Эрик 1 0.33
Халаили Анан 1 0.33
Хазиза Долев 0 0
Чери Тьяронн 0 0
Сек Абдулай 0 0
Саба Диа 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талал Амин 2 0.67
Нгом-Мбекели Жером 1 0.33
Адемо Питер 1 0.33
Энрике Луваннор 0 0
Пайва Винисиус 0 0
Зохури Армель 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 1 0
Пьерро Францди 1 0
Корню Пьер 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буэно Дидье 2 0
Нгом-Мбекели Жером 2 0
Талал Амин 1 0
Апостолакис Константинос 1 0
Киабу Мусса 1 0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
4
Маккаби Хайфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шериф
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4
Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Ашдод 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1
Шериф
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0
Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Сфынтул Георге 1:0 Зимбру - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:0 Ницца - Шериф 3:1 Шериф - Бельцы 1:0 Шериф - Ницца 0:1 Партизан - Шериф 1:3 Шериф - Партизан 0:1

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
Шериф

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Маккаби Хайфа
Шериф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 3
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Слован Братислава Куцка Юрай 1 1
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Хайфа - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2023, осталось 15 минут.

    Главный судья: Damian Sylwestrzak

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  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 156
    Маккаби Хайфа 72.4% (113)
    X 9% (14)
    Шериф 18.6% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Хайфа
    Ничья
    Шериф
    1.52
    4.50
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа - Шериф

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    72.8% (115)
    Ничья
    8.9% (14)
    Шериф
    18.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    50.88% (58)
    Нет
    49.12% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Хайфа
    25.9% (41)
    2:0 Маккаби Хайфа
    22.2% (35)
    1:0 Маккаби Хайфа
    10.8% (17)
    1:1 Ничья
    5.7% (9)
    1:2 Шериф
    1.9% (3)
    3:1 Маккаби Хайфа
    1.9% (3)
    3:0 Маккаби Хайфа
    1.3% (2)
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    Маккаби Хайфа
    Шериф
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