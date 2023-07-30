Тур: 2. Стадион: Самми Офер.
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История личных встреч
Маккаби Хайфа
Шериф
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|3
|1
|Дэвид Дин
|1
|0.33
|Шуранов Эрик
|1
|0.33
|Халаили Анан
|1
|0.33
|Хазиза Долев
|0
|0
|Чери Тьяронн
|0
|0
|Сек Абдулай
|0
|0
|Саба Диа
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талал Амин
|2
|0.67
|Нгом-Мбекели Жером
|1
|0.33
|Адемо Питер
|1
|0.33
|Энрике Луваннор
|0
|0
|Пайва Винисиус
|0
|0
|Зохури Армель
|0
|0
Карточки
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Пьерро Францди
|1
|0
|Корню Пьер
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буэно Дидье
|2
|0
|Нгом-Мбекели Жером
|2
|0
|Талал Амин
|1
|0
|Апостолакис Константинос
|1
|0
|Киабу Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
4
Маккаби Хайфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шериф
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4
Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Ашдод 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1
Шериф
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0
Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Сфынтул Георге 1:0 Зимбру - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:0 Ницца - Шериф 3:1 Шериф - Бельцы 1:0 Шериф - Ницца 0:1 Партизан - Шериф 1:3 Шериф - Партизан 0:1
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
Шериф
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Маккаби Хайфа
Шериф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|4
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Жальгирис
|Горобцов Николас
|2
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|2
Прогнозы на матч Маккаби Хайфа - Шериф
Исход игры
Маккаби Хайфа
85.1% (40)
Ничья
10.6% (5)
Шериф
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (21)
Меньше
53.33% (24)
Обе команды забьют
Да
55.56% (25)
Нет
44.44% (20)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Хайфа
36.2% (17)
2:0 Маккаби Хайфа
25.5% (12)
1:0 Маккаби Хайфа
14.9% (7)
1:1 Ничья
10.6% (5)
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