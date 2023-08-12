  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Francisco Jose Fernandez Maeso
Реал Сосьедад
1:0
Первый тайм: 13'
Жирона
0'
1:0
5' Гол
Кубо Такефуса
9' Желтая карточка
Мартинес Арнау

Ход матча

5'
Кубо Такефуса
(Муньос Айхен)
1:0
9'
 
Мартинес Арнау

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 121
Реал Сосьедад 88.4% (107)
X 9.9% (12)
Жирона 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Жирона
1.86
5.56
5.33
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
14
Кубо
Такефуса
9
Фернандес
Карлос
10
Оярсабаль
Микель
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
20
Коуто
Ян
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
8
Цыганков
Виктор
7
Стуани
Кристиан
Реал Сосьедад
4-3-3
Жирона
4-4-1-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Жирона

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:5
П
0:0
П
0:0
П
5:0
П
1:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0
Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1
Жирона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2
Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Сосьедад
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Жирона
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жирона
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Сосьедад
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Жирона
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Севилья Эн-Несири Юссеф 1
Валенсия Герра Хавьер 1
Райо Вальекано Паласон Иси 1
Райо Вальекано Нтекья Ранди 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Баде Луак 1
Севилья Ракитич Иван 1
Севилья Гудель Неманья 1
Севилья Акунья Маркос 1
Райо Вальекано Лопес Унаи 1
Весь список
  • 30'
    Савио III из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 30'
    Ле Норман Робен из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 29'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 29'
    Жирона контролирует мяч.
  • 28'
    Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 28'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 28'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 27'
    Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Реал Сосьедад 88.4% (107)
    X 9.9% (12)
    Жирона 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Жирона
    1.86
    5.56
    5.33
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:0 Жирона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Жирона

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    89.1% (106)
    Ничья
    10.1% (12)
    Жирона
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (60)
    Меньше
    47.37% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    42% (50)
    1:0 Реал Сосьедад
    22.7% (27)
    2:0 Реал Сосьедад
    18.5% (22)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Сосьедад
    Жирона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     